VfL Bochum Frauen: Bundesligist Essen eine Nummer zu groß

Die Regionalliga-Frauenmannschaft des VfL Bochum, rechts Janine Angrick, verlor in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist SGS Essen.

Bochum. Als Außenseiter machten die Frauen des VfL Bochum in der 2. Runde des DFB-Pokals ein gutes Spiel. Favorit Essen aber reichten vier starke Minuten.

So etwas nennt man dann wohl einen würdigen Rahmen. Nach dem Spiel in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Fortuna Köln trugen die Frauen des VfL Bochum auch ihr Zweitrundenspiel im Vonovia Ruhrstadion aus. Gegner war diesmal mit der SGS Essen ein Bundesligist. Rund um das Stadion fand zeitgleich der Familientag zur 175-Jahr-Feier des Clubs statt und nachdem es beim 3:2 gegen Köln knapp 1500 Fans waren, sahen das Spiel gegen Essen 3500 Fans. Die erneute Rekordkulisse sah ein über weite Strecken kurzweiliges Spiel, dass die Bochumerinnen bis zum Ende der ersten Hälfte offen hielten.

Mit einem Doppelschlag kurz vor dem Wechsel stellte der Bundesligist auf 2:0, gewann schließlich mit 4:0 und steht in der dritten Runde des DFB-Pokals. Die Bochumerinnen können sich dagegen jetzt noch etwas mehr auf die Liga, die Regionalliga konzentrieren. Da heißt das klar formulierte Ziel Aufstieg. Klappt das in dieser Saison, würde Bochum den Abstand zu Essen im Frauenfußball weiter verringern.

Bochums Trainerin Kyra Malinowski war trotz der Niederlage zufrieden. „Wir wollten möglichst lange die Null halten. Ärgerlich, dass wir dann kurz vor der Pause die zwei Gegentore bekommen. Genau wie im, zweiten Abschnitt. In der Halbzeit hatten wir uns noch einmal eingeschworen, bekommen dann wieder zwei Gegentore. Dass 3500 Fans da waren, hilft den Spielerinnen jetzt etwas über die Niederlage hinweg.“

Essens Coach Markus Högner sah dagegen sein Vorgaben erfüllt, war hinten raus aber nicht ganz zufrieden. „Wir wollten zu Null spielen, wollten gewinnen und eine Runde weiterkommen. Das hat geklappt. Man hat aber schon gemerkt, dass das Publikum jedes Mal laut wurde, wenn Bochum über die Mittellinie kam. Wir wollten vermeiden, dass die Stimmung Bochum hilft. Mit dem Doppelschlag im zweiten Abschnitt war das Spiel aber entschieden. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Team dann noch auf das fünfte und sechste Tor geht. Aber bis diesen Temperaturen im Ruhrstadion war das schon okay.“

VfL Bochum steht tief und spielt mit Fünferkette

In der Regionalliga sind die VfL-Frauen zumeist das spielbestimmende Team. Im DFB-Pokal gegen Essen sah das wie erwartet anders aus. Bochums Angreiferin Nina Lange hatte die Vorgabe gemacht. Ihr Team müsse zunächst einmal sicher in der Defensive stehen. Im Spiel sah das dann so aus, dass die Essenerinnen einen Ballbesitzanteil von 65 bis 70 Prozent hatten.

Die Bochumerinnen agierten gegen den Ball mit einer Fünferkette, sie standen tief, suchten aber daraus auch immer wieder möglichst zielstrebig den Weg nach vorne. In den ersten Minuten zeigten sich die Essenerinnen oft handlungsschneller und auch so schneller. Mit zunehmender Spielzeit aber fanden die Bochumerinnen besser in die Partie, legten den Respekt, der bei einem Team aus der Regionalliga gegen einen Bundesligisten durchaus mitspielt, ab.

Zwingende Torchancen ergaben sich daher lange Zeit weder für Essen noch für Bochum. Daran änderte auch nichts, dass Bochums Trainerin Kyra Malinowski früh wechseln musste. Nach 18 Minuten musste Verteidigerin Amelie Fölsing verletzt runter, für sie kam Anna Maiwald.

SGS Essen macht mit zwei Doppelschlägen alles klar

Die beste Essener Chance im ersten Durchgang hatte zunächst nach 42. Minuten Katharina Piljic. Sie schloss aber zu zentral ab. Kari Närdemann im Bochumer Tor konnte im Nachfassen klären. Wenig bis gar nichts deutete in dieser Phase auf ein Tor hin. Es fiel dann doch, das 1:0 für die Favoritinnen.

Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff brachte Natasha Kowalski eine Ecke scharf vor das Tor, Ramona Maier brachte einen Fuß an den Ball, Närdemann war ohne Chance. Sie war es ebenso nur knapp 70 Sekunden später. Die Bochumerinnen verloren im Vorwärtsgang den Ball, Essen schaltete schnell um, im Strafraum konnte Närdemann einmal klären, der Ball aber fiel Maike Berentzen vor die Füße, aus der Drehung schob sie den Ball in das leere Tor.

Der Spielstand hätte für den zweiten Abschnitt eigentlich bedeutet, dass die Bochumerinnen offensiver agieren, das Spiel vielleicht eine andere Dynamik bekommt. Das Gegenteil war der Fall. Essen machte mit dem zweiten Doppelschlag in Minute 54 alles klar. Erst traf erneut Kowalski zum 3:0, bevor Berentzen auf 4:0 stellte.

VfL Bochum: Närdemann - Angrick, Wilhelm (77. Figueira Marques), A. Vogel (64. Kerkhof), Hünnemeyer, Hoppius, Wenzel, Gier (64. Moczarski), Fölsing (18. Maiwald), Lange, Angerer (77. Al. Vogel)

SGS Essen: Winkler - Piljic, Purtscheller (79. Debitzki), Maier, Kowalski, Berentzen (66. Joester) Pucks (79. Edwards), Meißner, Rieke (66. Enderle), Ostermeier (66. Pfluger), Sterner

Tore: 0:1 Maier (44.), 0:2 Berentzen (45.), 0:3 Kowalski (54.), 0:4 Berentzen (54.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum