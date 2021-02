VfL Bochum: Flutlichtspiel gegen Spitzenreiter HSV

Darf sich auf ein Topspiel am Freitagabend freuen: Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum.

Bochum. Die DFL hat die weiteren Spieltage terminiert. Das Zweitliga-Topspiel in Bochum findet an einem Freitagabend statt.

Die Deutsche Fußball-Liga hat die weiteren Spieltage in der 2. Fußball- Bundesliga terminiert. Jetzt steht fest: Das Topspiel des VfL Bochum gegen den Hamburger SV wird ein Flutlichtspiel. Der aktuellen Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter im Bochumer Stadion am Freitag, 12. März, um 18.30 Uhr. Das Hinspiel gewann der VfL spektakulär in Hamburg mit 3:1. Derzeit hat der HSV zwei Zähler mehr als Bochum.

Rechnung mit Greuther Fürth offen

Vor dem 25. Spieltag steht für den VfL ein Auswärtsspiel am Samstag, 6. März, an. Um 13 Uhr tritt das Team von Trainer Thomas Reis bei Greuther Fürth an.

An das Hinspiel haben die Bochumer keine guten Erinnerungen. Das 0:2 im eigenen Stadion markierte einen Tiefpunkt in der ansonsten erfolgreichen Saison.

Duell mit Düseldorf am Montagabend

Mit dem Fürth-Spiel beginnen für den VfL entscheidende Wochen. Nach dem Spitzenspiel gegen Hamburg folgt das Duell beim Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Die Begegnung wurde für Montag, 22. März, um 20.30 Uhr terminiert.

Eine Woche später steht das nächste Spitzentreffen an: Am Samstag, 3. April, empfängt der VfL um 13 Uhr Verfolger Holstein Kiel. Den Abschluss dieser Wochen macht das Auswärtsspiel gegen den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn (Samstag, 10. April, 13 Uhr). (lo)