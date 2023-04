VfL Bochum feiert seinen Derbyhelden Manuel Riemann - "ein unglaublicher Torwart“

Für Bochum und den BVB geht es im Derby um fast alles Am Freitagabend empfängt der VfL Bochum den großen Reviernachbarn Borussia Dortmund zum Derby. Die Ausgangslage ist brisant: Der BVB muss gewinnen, um die Tabellenspitze zu halten, Bochum braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Über die Ausgangslage, die Form und die Erwartungen an das Spiel diskutiert Moderator Nils Halberscheidt in der neuen Folge von Fußball inside mit Bochum-Reporter Ralf Ritter und Sportchef Sebastian Weßling.

Bochum. Manuel Riemann sichert dem VfL Bochum einen Punkt im Revierderby gegen den BVB. Der Plan gegen den Tabellenführer geht voll auf.

Müde sahen sie alles aus, die Spieler des VfL Bochum, die nach dem erkämpften 1:1 gegen Borussia Dortmund in die Mixedzone kamen. Sowohl Cristian Gamboa als auch Kevin Stöger und Anthony Losilla war anzusehen, dass sie gegen den Tabellenführer alles investiert, sich den Tank leergelaufen hatten. Der Punkt aber half an diesem Abend, um trotz aller Müdigkeit und dem Wunsch nach einer Eistonne gute Stimmung zu verbreiten.

VfL Bochum: Erfolgreiches Startelf-Comeback für Gamboa

Gamboa brauchte zumindest nicht lange, um in den Gute-Laune-Modus zu schalten. Sein Startelf-Comeback nach drei monatiger Verletzungspause hatte nicht nur guten Szenen für ihn gebracht. Aber wie die gesamte Mannschaft steigerte er sich im spielverlauf, um schließlich entkräftet ausgewechselt zu werden. „Ich war ein bisschen krank in der Woche. Es war nicht leicht für mich nach so einer langen Pause“, sagte er. „Aber heute war es wichtig, im Derby für diese Fans und diese Stadt alles zu geben. Wir haben einen Punkt gegen den Spitzenreiter geholt.“

Ein besonderes Lob fand er für Manuel Riemann. Der Torwart rettete den Bochumern in der Schlussphase das 1:1. „Er ist ein unglaublicher Torwart“, sagte Gamboa. „Er ist ein wichtiger Mann für uns. Er ist ein bisschen verrückt, wir sind alle etwas verrückt in diesem Verein.“

Kevin Stöger fand, „dass es ein geiles Heimspiel war“. Der Mittelfeldspieler hatte mit einer guten Leistung dazu beigetragen. „Ich glaube, ganz Bochum kann stolz auf uns sein. So müssen wir weiter machen. Im zweiten Abschnitt sind wir vielleicht etwas müde geworden, da war auch zu sehen, welche Qualität die Dortmunder haben. Unter dem Strich war es ein verdienter Punkt für uns.“

Die Mannschaft habe sich durch das 1:5 gegen Wolfsburg in der Vorwoche nicht aus der Ruhe bringen lassen. „ich glaube, wir sind so reif und klar im Kopf, dass uns das nicht aus der Bahn wirft. Wir haben uns nicht reinreden lassen, wir haben eine Reaktion gezeigt. So kann es weitergehen. Für mich war es eine super Mannschaftsleistung.“ Er wolle keinen Spieler herausheben.

Dass konnte man dann aber noch: Anthony Losilla. Der Kapitän hatte mit seinem frühen Tor den Ton in diesem Derby gesetzt. „Das Tor war schon überragend von meiner Seite“, sagte er mit einem Lachen. „Ich schieße selten Tore. Deshalb müssen es Traumtore sein, damit sie in Erinnerung bleiben. Nein, Spaß beiseite. Der Ball landet gut an meinem Fuß, ich habe dann nicht lange überlegt. Ich bin glücklich, weil das Tor die Grundlage für den Punktgewinn war. Unser Matchplan hat geklappt. In der zweiten Hälfte haben wir vielleicht etwas wenig nach vorne gemacht. Aber wir haben alles reingeworfen, um den Punkt zu holen und am Ende hatten wir auch etwas Glück.“

