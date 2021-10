VfL Bochum feiert 2:0 über Frankfurt: Alle Fotos & Berichte

Bochum. Fast 20.000 Fans im Ruhrstadion sind dabei, als Blum und Polter den VfL Bochum zum Heimsieg schießen. Alle Schlagzeilen und Bilder im Überblick.

Was für ein Abend im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion: Zum Abschluss des Bundesliga-Spieltags boten der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt ein Spiel, das es in sich hatte: Ein frühes Bochumer Führungstor durch Danny Blum, einen verschossenen Elfmeter von Paciencia gegen Manuel Riemann, eine Frankfurter Drangphase mit einem Pfostentreffer – und am Ende den erlösenden 2:0 durch Sebastian Polter, der den Heimsieg damit perfekt machte.

Knapp 20.000 Fans sahen das Spiel im Bochumer Ruhrstadion, Saisonrekord, die Spieler schwärmten von der Atmosphäre. Auch die Spieler waren stolz, mit Recht. In der Tabelle zieht Bochum vorbei an Frankfurt.

VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt: Alle Fotos und Berichte

VfL Bochum schlägt Frankfurt VfL Bochum schlägt Frankfurt Durch Tore von Blum und Polter gewinnt der VfL Bochum sein Heimspiel gegen Frankfurt. Foto: Udo Kreikenbohm

Auf den VfL Bochum wartet nach dem Heimsieg eine spannende Woche: Am Montag findet die digitale Mitgliederversammlung des Vereins statt. Ein Thema ist unter anderem der Ausrüsterwechsel (die Hintergründe dazu lesen Sie hier). Und am Mittwoch steht schon das nächste Flutlichtspiel im Ruhrstadion an, wenn im DFB-Pokal der angeschlagene FC Augsburg nach Bochum kommt (mehr zur angespannten Stimmung beim FCA lesen Sie hier).

