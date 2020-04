VfL Bochum: Fanprojekt und Ultras nähen und verteilen Masken

Bochum. Hilfsaktion des Fanprojektes Bochum mit den Ultras Bochum 1999. Alle sind eingeladen, 1848 VfL-Schutzmasken zu nähen, die dann verschenkt werden.

Die anvisierten Lockerungen von Maßnahmen in der Coronavirus-Pandemie gehen mit der ab kommenden Montag auch in NRW geltenden Verpflichtung und der längst erteilten „dringenden Empfehlung“ des Tragens von Mundnasenmasken (Alltagsmasken) einher. Zahlreiche Einrichtungen und Institutionen in Bochum benötigen dringend solche Masken.

Gemeinsam mit allen Fans des VfL Bochum 1848 möchten das Fanprojekt Bochum und die Gruppe Ultras Bochum 1999 in der nächsten Zeit unter Einhaltung des Kontaktverbots 1848 Exemplare dieser Mundnasenmasken herstellen, sammeln und verteilen. Sobald wir die angestrebte Anzahl an Masken erreicht haben, werde man diese an Einrichtungen übergeben, die großen Bedarf an ihnen haben, teilt das Fanprojekt mit.

Impuls der Hilfsaktion kommt von der LAG der Fanprojekte NRW

Der Impuls dieser solidarischen Aktion kommt von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e.V. Eine Nähanleitung findet man auf dem Instagram-Profil https://www.instagram.com/p/B-u1ArxA6fO/ (auch ohne Account zugänglich).

Die Mundnasenmasken schützen nicht die Träger/innen, sondern ihr Umfeld. Sie sind ein starkes Zeichen der Solidarität und des Schutzes der Mitmenschen, erklärt das Fanprojekt. Nur in Kombination mit den allseits bekannten Hygieneempfehlungen kann dieses Hilfsmittel zur Eindämmung der Krankheit beitragen. Der verwendete Nähstoff muss bei mindestens 60° Celsius waschbar sein.

Anlehnung an die Hymne: ...“werden wir gemeinsam weiternähen...“

„Wir hoffen darauf, zahlreiche VfL-Fans für diese Aktion gewinnen zu können“, erklärt Ralf Zänger, Leiter des Fanprojektes. Und die Aktiven denken dabei auch an die Vereinshymne: „Wenn die Erde sich mal nicht mehr dreht“, heißt es ja im Text, der dann variiert wird: „erden wir gemeinsam weiternähen...“

Wer Unterstützung beim Nähen der Masken benötigt oder Fragen zu der Aktion hat, kann sich per mail melden, Adresse: post@fanprojekt-bochum.de.