VfL Bochum: Familientag mit Legenden-Spiel - Luton kommt

Klein und Groß sollen wieder auf ihre Kosten kommen, wenn der VfL Bochum - wie hier 2022 - diesmal am 9. September zum großen Familienfest lädt. Anlass: 175 Jahre VfL Bochum.

Die traditionelle Saisoneröffnung des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum fällt in diesem Jahr kleiner aus - aus gutem Grund: Denn mit dem üblichen Familien- und Mitmachfest gefeiert wird am Samstag, 9. September. Anlass ist das 175-jährige Bestehen des Klubs. Ein Höhepunkt ist ein Spiel der VfL-Legenden gegen eine Stadtauswahl. Der VfL gab nun weitere Aktionen bekannt. Der Gegner am 5. August steht nun auch fest - es geht gleich zweimal gegen Luton Town.

So eröffnet der Verein am Donnerstag, 7. September, zusammen mit der Stadt Bochum die Ausstellung „175 Jahre VfL – Trikots, Tore, Fußballwunder“. Gezeigt werden Exponate aus der gesamten Vereinsgeschichte – von der Gründungszeit bis in die Gegenwart. Blau-weiße Fans haben die Möglichkeit, die Ausstellung ab dem 8. September kostenfrei während der Öffnungszeiten des Stadtarchivs zu besuchen, und zwar sechs Monate lang.

Großes Familienfest am 9. September - Saisoneröffnung im August fällt dafür kleiner aus

Am Samstag, 9. September, können VfL-Fans das 175-jährige Jubiläum am Vonovia Ruhrstadion weiterfeiern. Der Klub lädt zu einem großen Familien- und Mitmachtag „anne Castroper“ ein. Nicht nur die Fußballabteilung, sondern der Gesamtverein VfL Bochum 1848 mit allen anderen Sportarten ist eingebunden. Neben verschiedenen Eventmodulen und Mitmach-Aktionen gibt es ein Bühnenprogramm.

Für das fußballerische Highlight im Vonovia Ruhrstadion sorgt das Spiel der VfL-Legenden gegen eine Ü40-Stadtauswahl (15.30 Uhr).

Autogrammstunde der Profis des VfL Bochum am 6. August

Die klassische Saisoneröffnung, die traditionell in der Woche vor dem ersten Pflichtspiel stattfindet, wird daher anders aufgeteilt. Am 5. August steigen im Stadion zwei Testspiele - gegen den gleichen Gegner. Der VfL misst sich mit dem englischen Premiere-League-Aufsteiger Luton Town (13.30 Uhr und 16.15 Uhr; Infos: hier).

Für ein kleines Rahmenprogramm ist gesorgt, eine große Autogrammstunde der Lizenzspieler ist dann für Sonntag, 6. August geplant. Der Familien- und Mitmachtag am 9. September bildet also auch den zweiten Teil der „Saisoneröffnung“.

