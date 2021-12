VfL Bochum: „Erst gnadenlos, dann wackelig – aber auf Kurs“

Bochum. Der VfL Bochum schreibt in dieser Bundesliga-Saison weiter viele positive Schlagzeilen. Der Medienüberblick zum 3:2-Sieg beim FC Augsburg.

Der VfL Bochum schreibt weiter viele positive Schlagzeilen. Dass sie und die Texte dazu nicht noch größer ausfielen war der Tatsache geschuldet, dass Mönchengladbach mit 0:6 gegen Freiburg verlor und es dann ja auch das Spiel Borussia Dortmund gegen die Bayern gab. Da passierte so viel, dass sich das auch auf das Spiel der Bochumer gegen Dortmund am kommenden Samstag auswirken wird. Der Medienüberblick zum 3:2-Sieg des VfL Bochum beim FC Augsburg.

„VfL erst gnadenlos, dann wackelig – aber voll auf Kurs“, schreibt Oliver Bitter im Kicker. „Polter taut auf – Esser mit starkem Liga-Debüt. Nach einer grandiosen und sehr effizienten ersten Halbzeit rettet der VfL Bochum seinen Vorsprung in Augsburg knapp ins Ziel. Und steht vor dem Derby gegen Dortmund am Samstag glänzend da.“

Polter, der erstmals in der Bundesliga doppelt traf, widmet er dann ein paar Zeilen mehr: „Der Mittelstürmer hatte ja zuletzt schon gegen Freiburg getroffen und taut so langsam auf. Viele Beobachter reiben sich an dem oft hölzernen Spiel des athletischen Stürmers, der häufig Bälle durchlässt oder dem die Kugel verspringt. Dabei ist Polter als erster Anläufer und Störenfried des gegnerischen Aufbaus immer mit vollem Einsatz dabei, läuft viel, häufig allerdings auch vergebens und bremst mitunter die Bochumer Kombinationen. Vor dem Tor allerdings zeigte er sich diesmal eiskalt und schaffte seinen ersten Doppelpack für den VfL.“

„Bochum poltert sich Richtung Klassenerhalt“

Deborah Stutzke schreibt in der Bild-Zeitung: „Bochum poltert sich Richtung Klassenerhalt: Die Überflieger schlagen wieder zu! Mit Leipzig haben die Bochumer (10.) jetzt sogar den ersten Champions-League-Klub überholt. Viel wichtiger aber: Durch den 3:2-Sieg in Augsburg setzt sich der VfL immer weiter von den Abstiegsrängen ab. Bis Platz 17 sind es jetzt schon neun Punkte Sicherheits-Abstand . . . Bochum poltert sich Richtung Klassenerhalt!“

„Vom Poltergeist erschreckt“, so heißt die Überschrift zum Spiel in der Süddeutschen Zeitung und Autor Maik Rosner. Er ging auch darauf ein, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfand. „Am 19. November hatten noch 26.000 Zuschauer in der Augsburger Arena den 2:1-Sieg gegen den FC Bayern bejubelt. Nun legte sich wieder der Geräuschteppich einer Bezirkssportanlage über das Stadion. Neben dem Rauschen der vorbeifahrenden Autos auf der nahen Bundesstraße 17 waren vor allem die Rufe der Spieler und Trainer zu hören. Hinzu kam, dass zwei FCA-Mitarbeiter mit den Deckeln von zwei Mülltonnen klapperten und das Scheppern zuweilen stimmlich untermalten. Es waren Geräusche wie in einer Geisterbahn.“

Und weiter: „Die Bochumer machten sich einen Spaß daraus, die Augsburger zu erschrecken. Das kam insofern unerwartet, weil der VfL auswärts zuvor sechs seiner sieben Ligaspiele verloren hatte, nur beim Tabellenletzten Fürth glückte ein 1:0. Auch mit Standardtoren waren die Bochumer bisher nicht aufgefallen, von ebenfalls einer Ausnahme abgesehen. Am Samstag aber schien alles zusammenzukommen, das Gute aus Sicht der Gäste und das Schlechte aus Sicht der Augsburger. Es passte auch ins Bild, dass Sebastian Polter erstmals zwei Tore in einem Bundesligaspiel gelangen und er sich an in der Augsburger Geisterbahn als, nun ja, Polter-Geist entpuppte.“

