VfL Bochum erhöht Preise für Tageskarten zur neuen Saison

Das Vonovia Ruhrstadion war bei den Heimspielen des VfL Bochum in den Blöcken für die VfL-Fans immer nahezu ausverkauft.

Bochum. Der VfL Bochum erhöht die Preise für Tageskarten zur neuen Saison, auch der Topspiel-Zuschlag steigt. Keine Preissteigerung bei Dauerkarten.

Beim VfL Bochum wird es bei den Ticket-Preisen für die kommende Spielzeit Änderungen geben. Die Preise für Dauerkarten sind gleich geblieben. Dafür werden unter anderem Tageskarten für Vollzahler teurer.

Das Interesse an den Karten für das Vonovia Ruhrstadion sei weiterhin „ungebrochen hoch“, heißt es vom Club. Schon jetzt ist davon auszugehen, dass der VfL Bochum für das erste Heimspiel am 2. Spieltag und dem Revier-Derby gegen Borussia Dortmund deutlich mehr Karten verkaufen könnte, als das Vonovia Ruhrstadion an Plätzen bietet.

Auch in der kommenden Saison sollen „VfL-Mitglieder ohne Dauerkarte die Chance haben, die Spiele im Vonovia Ruhrstadion in einzigartiger Atmosphäre genießen zu können“, heißt es vom Verein weiter. Der Mitgliederrabatt in Höhe von 2,50 Euro auf die Tageskarten bleibe daher bestehen. Auch die Preise der Dauerkarten und ermäßigter Tageskarten für Steh- und Sitzplätze werden sich nicht ändern.

Teurer wird es bei den Tageskarten für Vollzahler. „Der VfL gehört im Ligadurchschnitt zu den Vereinen, die in der Ticketpreisgestaltung moderat sind. Das spiegelt sich auch in den Preisanpassungen wider, die aufgrund gestiegener allgemeiner Kosten (u.a. Lohn- und Nebenkosten) notwendig werden“, schreibt der Verein zu den neuen Preisen in seiner Pressemitteilung.

Sitzplatzkarten werden beim VfL Bochum bis zu sechs Euro teurer

Demnach werden Sitzplatzkarten zwei bis sechs Euro teurer. Stehplatz-Tickets werden nicht mehr für 15, sondern für 16 Euro angeboten.

Die günstigsten Sitzplätze im Familienblock kosten künftig für einen Erwachsenen 22 statt 20 Euro, für den Block N1 werden 31 statt 28 Euro fällig. Die Blöcke A bis D werden jeweils vier Euro teurer, in den Blöcken I, K, L, und M gibt es einen Aufschlag von fünf Euro. Für die teuersten Sitzplätze im Stadion in Block L und M1 werden in der neuen Spielzeit 49 statt 43 Euro aufgerufen.

Auch der Topspiel-Zuschlag wird beibehalten. „Wie im vergangenen Jahr wird es in dieser Kategorie maximal fünf Spiele geben“, heißt es vom VfL Bochum dazu. Neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund werden also noch höchstens drei weitere Vereine hinzukommen. Für diese Spiele kosten die Sitzplatz-Tageskarten jeweils zehn und auf den Stehplätzen drei Euro mehr.

