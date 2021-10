VfL Bochum - Eintracht Frankfurt: Live im Stream und TV?

Bochum. Harte Prüfung für den VfL Bochum. In der Fußball-Bundesliga spielt der VfL gegen Eintracht Frankfurt. Wir erklären, wo das Spiel übertragen wird.

Flutlicht-Fußball in Bochum: Der VfL Bochum empfängt Eintracht Frankfurt zum Abschluss des 9. Spieltags der Fußball-Bundesliga im Vonovia Ruhrstadion. Der VfL Bochum will den Auswärtssieg in Fürth jetzt mit einem Erfolg in einem Stadion vergolden. Anpfiff ist zur ungewöhnlichen Zeit am Sonntagabend – wie können Fans das Spiel verfolgen? Läuft die Partie im Free-TV? In diesem Artikel finden Sie die Antworten.

Nachdem das Team von Thomas Reis in Fürth endlich den ersten Auswärtssieg holte, will der VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt unbedingt wieder punkten, um nicht in die Abstiegsränge zurückzurutschen. Frankfurt hat sich in der vergangenen Saison für das internationale Geschäft qualifiziert, aber steht in der Bundesliga nach acht Spielen nur auf Rang 14. Noch am Donnerstag sind die Frankfurter in der Europa League noch gegen den griechischen Klub Olympiakos Piräus im Einsatz. In jedem Fall wird es eine harte Prüfung für den VfL gegen den hessischen Europapokalteilnehmer.

VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt

Datum: 24. Oktober 2021

24. Oktober 2021 Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Ruhrstadion Bochum

Wird VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV gezeigt?

Wie alle Spiele der 1. Fußball-Bundesliga wird das Spiel des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt live übertragen – allerdings nur für Bezahlkunden und nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in der Saison 2021/22 nur noch alle Bundesliga-Spiele am Samstag sowie in Englischen Wochen live als Einzelspiel sowie in der Konferenz. Alle Spiele am Freitag und am Sonntag überträgt dagegen der Streaming-Dienst DAZN. Nur wenige ausgewählte Spiele laufen live im Free-TV auf Sat.1.

VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt im Live-Stream sehen: Wer überträgt das Bundesliga-Spiel?

DAZN zeigt das Spiel des VfL Bochum gegen Frankfurt live. DAZN ist ein Streamingdienst, man kann das Spiel also zum Beispiel am Laptop oder Desktop-PC im Browser gucken, aber auch am Handy oder Tablet. Wer das Spiel auf einem Fernseher sehen möchte, kann natürlich über einen Smart-TV oder beispielsweise eine Playstation DAZN aufrufen.

Einen kostenlosen Probemonat bietet DAZN nicht mehr an. Wer DAZN abonnieren möchte, kann sich zwischen einem Monatsabo (14,99 Euro) oder einem vergünstigen Jahresabo (149,99 Euro) entscheiden. Mehr Informationen dazu direkt auf der Seite von DAZN.

VfL Bochum gegen Frankfurt: Wie viele Zuschauer sind zugelassen?

Ja! 20.000 Zuschauer erwartet der VfL – Saisonrekord. Es ist das erste Spiel, bei dem auch alle Dauerkarten-Inhaberinnen und Inhaber wieder auf ihre angestammten Plätze zurückkehren werden. Ein (für Corona-Verhältnisse) volles Stadion unter Flutlicht, es soll ein guter Fußball-Abend werden. (phz/waz)

