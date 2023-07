Fußball Bundesliga VfL Bochum: Doppelpack gegen Luton Town am 5. August

Bochum. Der letzte Testspielgegner des VfL Bochum steht fest. Am 5. August geht es im Ruhrstadion zweimal gegen Premier-League-Klub Luton Town: die Infos.

Jetzt steht der Gegner für die offizielle Saisoneröffnung und zugleich Generalprobe fest: Der VFL Bochum spielt am Samstag, 5. August, gegen den Premier-League-Aufsteiger Luton Town FC. Und zwar gleich zweimal über jeweils 90 Minuten.

Trainer Thomas Letsch wird für die beiden Partien im Vonovia Ruhrstadion zwei verschiedene Teams aufstellen. Die erste Partie steigt ab 13.30 Uhr, die zweite ab 16.15 Uhr. Eine Woche später bestreitet der VfL dann sein erstes Pflichtspiel. In der ersten Pokalrunde geht es zu Drittligist Arminia Bielefeld. Bis dahin stehen noch die Testspiele bei Fortuna Düsseldorf (Freitag, 21. Juli, 18 Uhr), im Trainingslager in Südtirol gegen Spezia Calcio und Parma Calcio (26./29. Juli) sowie dann Luton Town an.

Autogrammstunde der Profis des VfL Bochum am Sonntag, 6. August, ab 13 Uhr

Wie der Klub am Montag mitteilte, findet im Rahmen der abgespeckten Saisoneröffnung - das Familienfest findet anlässlich des 175. Jubiläums am 9. September statt - einen Tag später (Sonntag, 6. August) eine Autogrammstunde der Profis statt, los geht es dann um 13 Uhr.

Tickets gibt es ab Freitag für 5 bis 15 Euro

Die Tickets für die Partien gegen Luton Town FC sind ab Freitag, 21. Juli 2023, ab 10 Uhr im Ticketonlineshop unter www.vfl-bochum.de zu erwerben, so der Klub. Es werden Sitzplatztickets auf der Südtribüne (Blöcke A-D) zur Verfügung stehen, sowie Stehplatzkarten auf der Ostkurve (Blöcke N2-Q). Karten für Gästefans von Luton Town FC sind auf der Westtribüne in den Blöcken E1 (Stehplatz) und E2 (Sitzplatz) erhältlich. Die Ticketpreise sind unabhängig davon, ob man nur eins oder beide Spiele besucht.

Sitzplätze kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro (Kinder bis 14 jahren/Schwerbehinderte). Die Stehplätze in der Ostkurve kosten 8 bzw. 5 Euro. Hier gilt die Ermäßigung zusätzlich für Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten.

Die Gästefans im Sitzplatzblock E2 zahlen 15 Euro pro Ticket, ermäßigt (Kinder bis 14 Jahre, Schwerbehinderte) 10 Euro. Die Gästefans im Stehplatzblock E1 sind mit 8 EUR oder dem ermäßigten Tarif (Kinder bis 14 Jahre, Schwerbehinderte, Schülerinnen und Schüler, Studierende) von 5 Euro dabei.

Tageskassen öffnen am Spieltag

Rollstuhlfahrende inklusive Begleitperson zahlen 8 EUR, individuelle Anfragen hierzu können per Mail an fanbeauftragter@vfl-bochum.de gestellt werden.

Am Spieltag, 5. August, werden ab 12:30 Uhr die Tageskassen geöffnet sein. Der VfL Bochum 1848 empfiehlt, sich frühzeitig die gewünschten Eintrittskarten im Ticketonlineshop zu buchen, um Warteschlangen zu vermeiden.

