VfL Bochum: Diese Zielen haben die Frauen im Verbandspokal

Bochum. Die Frauen des VfL Bochum sind erneut im Pokal gefordert. Der Verbandspokal steht an. Trainerin Malinowski erschwert ihrem Team die Aufgabe.

Die Fußballerinnen des VfL Bochum stehen vor einem ereignisreichen Wochenende mit zwei herausfordern den Spielen. In einem Testspiel treffen die Bochumerinnen am Samstag auf den Bundesligisten MSV Duisburg. In diesem Spiel dürfen sie allerdings nicht all ihre Energie verbrauchen, denn am nächsten Tag steht die erste Runde im Westfalenpokal an. Bochums erster Pokal-Gegner ist der Landesligist FC Enger. Dazu steht bereits der nächste Gegner in der zweiten Runde im DFB-Pokal fest.

Nach dem Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals hatten einige Spielerinnen leichte Startschwierigkeiten ins Training, deshalb musste Bochums Trainerin Kyra Malinowski das Training erst einmal anpassen: „Als wir ins Training gestartet sind, hatten einige Spielerinnen noch schwere Beine, deshalb mussten wir die Belastung ein wenig herunterfahren und haben das Training in Gruppen aufgeteilt.“

In beiden Spielen muss Kyra Malinowski auf Spielerinnen in ihrem Kader verzichten. Pia Rybacki und Anna Maiwald stehen beide an beiden Tagen nicht zur Verfügung. Anna-Luisa Figueira Marques fliegt zur portugiesischen U19 Nationalmannschaft und wird deshalb im Pokalspiel fehlen.

An das Testspiel gegen den MSV Duisburg hat Kyra Malinowski klare Erwartungen. Sie möchte sehen, wie ihr Team sich gegenüber einem stärkeren Gegner behaupten kann. „Wir hoffen, dass wir Dinge, die wir am Wochenende im DFB-Pokalspiel gelernt haben, jetzt besser umsetzen können. Aber wir werden nicht einfach unser Spiel spielen können, deshalb will ich, dass wir kompakt stehen und es dem Gegner schwer machen. Das Spiel ist ein guter Test für das Spiel am Sonntag“, sagt Malinowski (Sa., 19. August, 16.30 Uhr, Bochum).

Im DFB-Pokal trifft der VfL Bochum nun auf die SGS Essen

Wie in der vergangenen Saison wollen die Bochumerinnen über den Westfalenpokal ihren Weg in den DFB-Pokal finden. Deshalb ist für Kyra Malinowski klar, dass an einem Sieg am Sonntag nichts vorbeiführen darf, trotzdem hat sie noch weitere Ziele für das Spiel „Wir wollen auch am Sonntag noch einmal unsere Abläufe verfestigen. Auch wenn wir höher spielen, möchten wir trotzdem bei uns bleiben und das Spiel vernünftig über die Bühne bringen. Aber die Hauptpriorität liegt nicht auf Schönheit, sondern darauf, dass wir weiterkommen.“ (So., 20. August, 15 Uhr, Enger)

Ausgelost wurde inzwischen auch die zweite Runde im DFB-Pokal. Nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Fortuna Köln trifft das Bochumer Team Anfang September in der zweiten Runde auf den Bundesligisten SGS Essen. Theoretisch könnte auch diese Partie im Vonovia Ruhrstadion ausgetragen werden. In der Bundesliga der Männer ist an dem Wochenende 9. bis 11. September spielfrei.

