VfL Bochum: Diese Kneipen in Bochum übertragen die Spiele

Viele Fans verfolgten den Klassenerhalt des VfL Bochum in der vergangenen Bundesliga-Saison im Bermudadreieck. In Bochum übertragen mehrere Kneipen die Spiele des VfL live.

Bochum Die Spiele des VfL Bochum können Fans nur auf Pay-TV-Sender sehen, aber nicht jeder hat ein Abo. Diese Bochumer Kneipen zeigen die Spiele.

Die Bundesliga-Spiele des VfL Bochum können Fans nicht kostenfrei live im Fernsehen schauen. Die Rechte haben sich für die Bundesligasaison 2023/2024 die Bezahlsender Sky und DAZN gesichert. Wer alle Spiele an einem Bundesligaspieltag sehen möchte, muss tief in die Tasche greifen.

Ein Sky-Abonnement gibt es ab 25 Euro monatlich. Für ein DAZN-Abonnement, in dem auch die Bundesliga enthalten ist, zahlen Fans mindestens 29,99 Euro pro Monat. Sky überträgt die Spiele am Samstag, das Spiel am Freitagabend sowie die Sonntagsspiele werden auf DAZN gezeigt.

Fans, die die Spiele ohne ein eigenes Abonnement sehen möchten, haben in Sportsbars oder Kneipen oftmals Glück. Teilweise haben diese extra Abonnements, um die Spiele in ihren Lokalen zeigen zu können. Doch welche Lokale in Bochum übertragen eigentlich die Bundesligaspiele des VfL Bochum? Eine Übersicht über Bochumer Kneipen, die die Spiele des Bundesligisten zeigen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Three Sixty im Bochumer Bermudadreieck: Übertragung aller VfL-Bochum-Spiele

Das Bermudadreieck in der Bochumer Innenstadt ist bekannt für seine Kneipendichte. Teilweise werden in den Lokalen auch die Bundesligaspiele des VfL Bochum übertragen – beispielsweise im Three Sixty (Kortumstraße 2-14). Die Spiele des Bundesligisten werden in voller Länge als Einzelspiele und mit Ton in der Sportsbar übertragen, sagt Geschäftsführer Christian Bickelbacher.

Eine Reservierung sei in dem Lokal in der Bochumer Innenstadt bei Spielen des VfL Bochum möglich und auch notwendig. Fans können sowohl online als auch telefonisch einen Tisch reservieren. Wie voll es im Three Sixty ist, komme immer auf das jeweilige Spiel an. Aber die Erfahrung zeigt: „Vor allem bei Auswärtsspielen ist es immer komplett voll“, sagt Bickelbacher. Doch auch bei Heimspielen seien die Plätze in der Sportsbar gefragt. Fans sollten daher bereits einige Tage vor dem Spiel einen Tisch reservieren. Wegen kurzfristiger Stornierung lohne es sich manchmal allerdings auch spontan vorbeizukommen.

Im Three Sixty können Besucherinnen und Besucher sowohl mit Karte als auch bar bezahlen. Für 0,3 Liter Moritz-Fiege-Pils zahlen sie 3,90 Euro, 0,4 Liter kosten 5,20 Euro.

Fans und Spieler des VfL Bochum feierten den Klassenerhalt des Bundesligisten im Bermudadreieck. Simon Zoller, der inzwischen beim FC St. Pauli spielt, machte Fotos mit Fans. Foto: Unbekannt / Stefan Meinhardt

„Zur Postkutsche“ überträgt die Spiele des VfL Bochum

Ebenfalls in der Bochumer Innenstadt überträgt die Kneipe „Zur Postkutsche“ (Viktoriastraße 16) die Spiele des VfL Bochum – vorausgesetzt der Bundesligist spielt am Samstag. In zwei Räumen des Lokals können Fans die Bundesliga-Partien verfolgen, sagt Wirt Oliver Witt.

Eine Reservierung sei bei Auswärtsspielen notwendig. Bei Heimspielen können Fans meistens auch spontan in seine Kneipe kommen. Die Reservierung sei telefonisch oder auch online und über Instagram und Facebook möglich. Ein 0,2 Liter Moritz-Fiege-Pils kostet in der „Postkutsche“ 2,40 Euro, 0,3 Liter kosten 3,40 Euro.

Westhoff Linie 1848 in Bochum-Weitmar: Kneipe überträgt alle Spiele des VfL Bochum

Westhoff Linie 1848 ist eine Kneipe, die die Verbundenheit zum VfL Bochum bereits im Namen trägt. In der Kneipe in Bochum-Weitmar (Hattinger Straße 421) werden alle Spiele des VfL Bochum gezeigt, unabhängig davon, an welchem Tag der Verein am Bundesligaspieltag spielt.

Für einen Platz im Saal des Lokals, wo das Spiel übertragen wird, können Fans telefonisch reservieren, sagt eine Mitarbeiterin. Eine Woche vorher sollte reserviert werden, „zumindest bei Auswärtsspielen“. Ein 0,3 Liter Moritz-Fiege-Pils bekommen Besucherinnen und Besucher in der Kneipe für 2,80 Euro. Wichtig: Im Westhoff Linie 1848 kann ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden.

Sportsbar in Bochum-Weitmar-Mark: Bull´s Sportsbar zeigt Spiele des VfL Bochum

Die Bull´s Sportbar ist eigentlich die Vereinsgaststätte des Bochumer Dartsvereins DC Bulls. Doch auch Fußballfans kommen hier auf ihre Kosten. In der Sportsbar in Bochum-Weitmar-Mark (Markstraße 383) können VfL-Fans jedes Spiel des Vereins als Einzelspiel schauen. Vorab können Besucherinnen und Besucher telefonisch reservieren oder aber auch auf gut Glück vorbeikommen, sagt Jessica Graus, die in der Gaststätte arbeitet.

Mindestens eine Stunde vor dem Anpfiff der Bundesligapartie öffnet das Lokal. Ein Moritz-Fiege-Pils kostet in der Größe 0,3 Liter 2,70 Euro, 0,5 Liter kosten 3,90 Euro. In der Bull´s Sportsbar gebe es aber einen Mindestverzehr von 15 Euro. Wer diesen Betrag nicht erreicht, der zahle eine Servicegebühr von fünf Euro, sagt Graus. In der Kneipe kann sowohl bar als auch mit Karte gezahlt werden.

Jago in Bochum-Wiemelhausen: „Haben viele Stammgäste“

Auch im Jago am Schauspielhaus (Saladin-Schmitt-Straße 1) werden alle Spiele des VfL Bochum übertragen – egal an welchem Tag die Bochumer Fußballer spielen. „Als Einzelspiele natürlich“, sagt Chef Guido Kauhaus. Eine Reservierung sei laut Kauhaus notwendig, um noch einen Platz in seinem Lokal zu bekommen. „Wir haben viele Stammgäste.“ Oft würden diese bereits für mehrere Spieltage hintereinander reservieren.

Sobald die Terrasse des Lokals öffnet, haben mehr Fußballfans Platz. „Da haben wir dann noch zwei Fernseher im Fenster hängen“, sagt Kauhaus. Auf der Außenterrasse könne allerdings nicht vorab reserviert werden. Ein 0,3 Liter Moritz-Fiege-Pils bekommen Besucherinnen und Besucher im Jago für 3,50 Euro.

Toffte in Bochum-Höntrop überträgt VfL-Bochum-Spiele

Wenn der VfL Bochum am Samstag spielt, überträgt auch die Toffte-Kneipe (Wattenscheider Hellweg 74) in Bochum-Höntrop die Spiele – wie auch bei den anderen Lokalen als Einzelspiel und nicht in der Konferenz. Fans können telefonisch oder über Whatsapp oder per Facebook-Nachricht einen Tisch reservieren, sagt Betreiber Toni.

Im Toffte können Besucherinnen und Besucher mit Bargeld und auch mit der Karte bezahlen. Ein Moritz-Fiege-Pils in der Größe 0,2 Liter kostet in der Kneipe 2,30 Euro, für 0,4 Liter kosten 3,90 Euro.

