VfL Bochum: Diese fünf Profis sind auf Länderspielreise

Cristian Gamboa: Der Bochumer Verteidiger gehört zwar zum A-Kader Costa Ricas, ganz so weit reisen muss er aber nicht. Mit seiner Nationalmannschaft bestreitet der 31-Jährige zwei Freundschaftsspiele, die beide in Europa austragen werden. Am Freitag, 13. November, sind die „Ticos“ zu Gast in Österreichs Hauptstadt Wien und spielen dort gegen Katar. Am Montag, 16. November, treten sie in Bilbao gegen eine baskische Auswahl an. (fs)