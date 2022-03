VfL Bochum: Deutlich mehr Fans gegen Fürth im Ruhrstadion – Dauerkarten wieder aktiv

Bochum. Gute Nachrichten für den VfL Bochum und seine Fans: Unter den neuen Corona-Regeln dürfen gegen Fürth doppelt so viele Fans wie zuletzt kommen.

Das Ruhrstadion darf wieder voller werden: Nachdem das Land Nordrhein-Westfalen seine Corona-Schutzverordnung an die entspannter werdende Pandemielage angepasst hat, darf der VfL Bochum zum Heimspiel gegen Greuther Fürth doppelt so viele Fans im Stadion begrüßen wie am Mittwoch im Pokal gegen Freiburg.

Sowohl gegen Leipzig als auch gegen Freiburg waren 10.000 Fans zugelassen. Am Samstag im wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt gegen Greuther Fürth sind es 20.000 Fans. Das heißt auch, dass die Dauerkarten wieder aktiv sind.

VfL Bochum: Dauerkarten aktiv gegen Fürth, 2.200 Tickets im Mitglieder-Verkauf

So feierte der VfL Bochum mit seinen Fans den Sieg gegen den FC Bayern – gegen Fürth wird es wieder deutlich voller auf der „Ost“. Foto: Joosep Martinson / Getty Images

Die restlichen Tickets, es sind weniger als 2.200, gehen in der Mitglieder-Verkauf. In der Mitteilung des VfL heißt es: „VfL-Mitglieder haben ab Freitag, den 4. März die Möglichkeit, sich maximal zwei Tickets für die Partie gegen das „Kleeblatt“ zu sichern. Der Verkauf startet um 10:00 Uhr.“

Mit mehr als 15.000 verkauften Dauerkarten hatte der VfL Bochum nach der ersehnten Rückkehr in die Bundesliga einen Vereinsrekord aufgestellt. Diese waren zuletzt aber nicht aktiv, da es aufgrund der Corona-Regeln weniger Plätze gab als Dauerkarten. Wer eine Dauerkarte hatte oder Mitglied beim VfL ist, hatte lediglich ein Vorkaufsrecht im Vergleich zu Nicht-Mitgliedern. Trotzdem gingen viele leer aus, die eigentlich jedes Heimspiel sehen wollten – das ist jetzt vorbei.

VfL Bochum: Das sind die aktuellen Corona Regeln:

Diese Corona-Regeln gelten im Bochum Ruhrstadion (Quelle: VfL):

Für den Stadionzutritt gilt weiterhin die „2G+“-Regel (Geimpft oder Genesen plus Geboostert bzw. mit tagesaktuellem Bürgertest). Der „2G+“-Nachweis kann am Freitag (04.03.) in der Zeit von 12 bis 18 Uhr im Ostkurventreff am Vonovia Ruhrstadion erbracht werden, um vorab ein Einlassbändchen zu erhalten.

Am Spieltag öffnen die bekannten Vorkontrollstellen (Hauptbahnhof, Kirmesplatz, Küppersstr., Ritterburg, Quellenweg) ab 12 Uhr. Geboosterte, die sich bereits ein Bändchen für das DFB-Pokalspiel geholt haben, können dieses auch beim Fürth-Spiel nutzen.

Geboosterte im eigentlichen Sinne (dreifach Geimpfte) mit einem digitalen Nachweis (in der Corona-Warn-App oder CovPass-App) können auch ohne Bändchen zum Stadion kommen, um den Nachweis scannen zu lassen. Alle anderen als geboostert geltende Ticketinhaber und -innen müssen zu einer der Vorkontrollstellen, um sich ein Bändchen abzuholen.

Des Weiteren gilt die Maskenpflicht im gesamten Stadion. Die Maske darf nur für die notwendige Aufnahme von Speisen und Getränken kurzfristig abgenommen werden.

