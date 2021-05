Raman Chibsah könnte am letzten Spieltag in der Startelf des VfL Bochum stehen.

2. Bundesliga VfL Bochum: Das spricht für Raman Chibsah in der Startelf

Bochum. Thomas Eisfeld fällt beim Endspiel des VfL Bochum am Sonntag gegen Sandhausen aus. Raman Chibsah steht bereit. Oder Erhan Masovic.

Trainer Thomas Reis ist selbstbewusst, ohne überheblich zu werden, auch nicht so zu wirken. Er reißt so vielleicht nicht alle, aber doch den einen oder anderen Spieler mit. Auch das ist ein Erfolgsfaktor in dieser Saison.