VfL Bochum: Das sind die ersten Termine für den neuen Coach

Bochum. Am Montag startet Thomas Letsch als neuer Cheftrainer des VfL Bochum. Bevor er das erste öffentliche Training leitet, steht eine erste PK an.

Vor wenigen Tagen ist Thomas Letsch noch für sein 100. Pflichtspiel als Trainer Vitesse Arnheim geehrt worden. Am Donnerstag verabschiedete er sich vom Team des niederländischen Erstligisten. Am Montag nimmt er seine Arbeit beim VfL Bochum als neuer Cheftrainer auf. Das sind seine ersten Termine.

VfL Bochum stellt Thomas Letsch am Montag vor

Bevor Letsch (54) am Montag, 26. September, das erste Mal mit der Mannschaft des VfL Bochum trainiert, wird er sich um 12.15 Uhr in einer Online-Pressekonferenz den Fragen der Journalisten stellen. Als Gesprächspartner für die Medienvertreter werden zudem der Vorstandsvorsitzende des VfL Bochum, Hans-Peter Villis, sowie Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian zugeschaltet sein.

Um 15 Uhr steht dann das erste Training an, es ist öffentlich. Ob die weiteren Einheiten in dieser Woche öffentlich sein werden, hat der Verein noch nicht kommuniziert. Das wird er auch erst nach Absprache mit Letsch tun.

Klar ist, dass es jeden Tag mindestens eine Trainingseinheit geben wird. Ob Letsch wie sein Vorgänger Thomas Reis am Donnerstag sein neues Team zu einer Einheit ins Ruhrstadion bittet, um dort elf gegen elf spielen zu lassen, steht ebenso noch nicht fest.

VfL Bochum: Erstes Spiel unter Letsch bei RB Leipzig

Klar ist, dass sich die Bochumer am Freitag, 30. September, auf den Weg nach Leipzig machen werden. Dort steht am Samstag, 1. Oktober, um 15.30 Uhr das erste Pflichtspiel für Letsch als Cheftrainer des VfL Bochum an.

