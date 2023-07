VfL Bochum: Das sagt Coach Butscher nach 8:0-Sieg seiner U19

Bochum. Die U19 des VfL Bochum hat das Testspiel gegen Siegen mit 8:0 gewonnen. In Hachen sind alle Jugendteams. Die U19 und U17 reisen nun weiter.

Die gesamte Jugendabteilung des VfL Bochum ist wie schon im Vorjahr wieder komplett in Hachen. Seit Montag und noch bis zum Samstag bestreiten die Nachwuchsteams des Bundesligisten von der U9 bis zur U16 in der dortigen Sportschule ihr Trainingslager. Die Bundesliga-Teams U17 und U19 reisten am Mittwoch von Hachen aus weiter. Bis zu ihrer Abreise waren rund 250 junge Spieler, Trainer und Betreuer in Hachen.

Die B-Junioren bezogen nun ihr Quartier in Osnabrück, und zwar bis zum kommenden Dienstag, 25. Juli. Unter anderem stehen am Wochenende noch zwei Testspiele in Lotte an. Das Team von Trainer David Siebers trifft am Samstag auf den FC St. Pauli (14 Uhr) und am Sonntag auf den SV Lippstadt (11 Uhr). Am heutigen Mittwochabend steigt zudem ein Testspiel gegen den Hombrucher SV (19 Uhr).

Butscher lobt seine Mannschaft für Umsetzung der Trainingsinhalte

Die U19 legte am Mittwoch nach dem Check-Out in Hachen einen Zwischenstopp in Siegen ein, ehe es von dort weiterging nach Freiburg. Bis zum nächsten Mittwoch trainiert der ehemalige VfL- und SC-Freiburg-Profi Heiko Butscher im Breisgau seine Jungs. Am Freitag steigt ein Blitzturnier gegen Westfalenligisten, am Samstag ein Testspiel gegen den SC Freiburg U19 in Kirchzarten (11 Uhr).

In Siegen spielten die A-Junioren am Mittwochnachmittag gegen die Sportfreunde im Leimbachstadion. Der VfL gewann gegen den Westfalenligisten mit 8:0 (2:0). „Es war ein sehr guter Test“, sagte Trainer Butscher. 20 Feldspieler kamen jeweils eine Halbzeit zum Einsatz, zwei Talente konnten diesmal nicht dabei sein. Denn das Wichtigste ist: Kein A-Jugendspieler fällt derzeit aus.

Mit Torwart Jeremias Heufken und Verteidiger Niko Bozickovic sind allerdings zwei Stammkräfte derzeit im Training bei den Profis. Sie reisen wohl auch mit ins Trainingslager des Bundesligisten in Gais/Südtirol.

Adam Tolba erzielt zwei Treffer gegen Siegen

Butscher lobte die Umsetzung einiger neuer Varianten im Training wie im Spiel. So sollten seine Jungs höher verteidigen, bereits im letzten Drittel Balleroberungen erzielen. Ein Schwerpunkt im Spiel mit Ball war es, schnell hinter eine tiefstehende Kette zu kommen. „Die Jungs haben das sehr gut umgesetzt“, lobte Butscher. Die Tore erzielten Mohammad Mahmoud, Akram-Dine Mohamadou, Lennart Koerdt, Adam Tolba (2), Jayden Peters, Eligius Hounsa und Joel Schlotter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum