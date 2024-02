Bier und Bratwurst gehören für viele Fans zu einem Stadionbesuch dazu. In der Saison 2022/2023 wurden Mehrwegbecher für Getränke im Vonovia Ruhrstadion bei Heimspielen des VfL Bochum eingeführt.

Bochum Was gibt es beim VfL Bochum während der Spiele zu essen? Was gibt es für Veganer? Das zahlen Fans für Bier, Bratwurst und Co. im Ruhrstadion.

Bratwurst und Bier – das gehört für viele Fans zu einem Stadionbesuch dazu. Aber das ist längst nicht mehr alles, was in deutschen Fußballstadien angeboten wird. Auch im Vonovia Ruhrstadion bei Heimspielen des VfL Bochum gibt es eine größere Auswahl.

Aber was gibt es zu essen und wie viel kostet es? Und: Was gibt es für Veganerinnen und Veganer? Eine Übersicht über das gastronomische Angebot im Vonovia Ruhrstadion.

VfL-Bochum-Heimspiele: Das gibt es zu essen und so viel kostet es

Im Vonovia Ruhrstadion wird bei Heimspielen des VfL Bochum an den Verkaufsständen Verschiedenes angeboten. Der Klassiker – die Bratwurst – darf dabei nicht fehlen. Fans bekommen diese für vier Euro. Die sogenannte „Kinderbratwurst“ kostet 2,50 Euro.

Im Bochumer Stadion gibt es natürlich auch Currywurst. Auch dafür ist Bochum bekannt. Eine Portion Currywurst kostet im Vonovia Ruhrstadion 4,50 Euro.

Seit über zehn Jahren ist die lokale Fleischerei „Dönninghaus“ Partner des VfL Bochum. Foto: Stefan Meinhardt / Funke Medien NRW

Seit über zehn Jahren ist die lokale Fleischerei „Dönninghaus“ Partner des VfL Bochum. Erst 2022 hat der Verein den Vertrag mit der Fleischerei bis mindestens 2025 verlängert.

Vonovia Ruhrstadion: Das gibt es für Veganerinnen und Veganer bei VfL-Bochum-Heimspielen

Auch für Veganerinnen und Veganer hat der VfL Bochum etwas im Angebot. Sowohl Bratwurst als auch die Currywurst gibt es seit 2022 in einer veganen Variante.

Die Plant-Based-Bratwurst im Brötchen kostet vier Euro. Für die vegane Currywurst müssen Fans 4,50 Euro zahlen. Damit kosten beide fleischlosen Varianten genauso viel wie die mit Fleisch.

VfL Bochum: So viel kosten Getränke im Vonovia Ruhrstadion

Moritz-Fiege-Pils: 5,20 Euro

Moritz Fiege alkoholfrei: 5,20 Euro

Softgetränke: 5 Euro

Wasser: 2,50 Euro

4Bro Eistee: 4,80 Euro

Kindergetränke (0,3 Liter): 2,50 Euro

Heißgetränke (z.B. Tee): 4,50 Euro

Glühwein: 5 Euro

Die Preise für Bier, Softgetränken, Wasser und Eistee gelten für einen halben Liter. Bei Heißgetränken und Glühwein werden jeweils 0,4 Liter ausgeschenkt.

Die Getränke werden im Vonovia Ruhrstadion in Mehrwegbechern ausgeschenkt, auf denen die Bochumer Skyline sowie das Vereinslogo abgebildet sind. Foto: Stefan Meinhardt / Funke Medien NRW

Die Getränke werden in Bechern aus Hartplastik ausgeschenkt. Für diese müssen Fans jeweils zwei Euro Pfand zahlen. Das Pfand können sie sich aber wieder auszahlen lassen oder spenden. Nach jedem Spieltag stehen umfunktionierte Mülltonnen an den Ausgängen, in die Fans ihre Becher werfen können. Der Wert der eingesammelten Becher spendet der VfL anschließend. Der jeweilige Spendenempfänger wird vor jedem Spieltag bekannt gegeben.

In der Saison 2022/2023 hat der VfL Bochum insgesamt 71.266 Euro gespendet, heißt es auf der Internetseite des Vereins.

VfL Bochum: Diese Snacks gibt es im Vonovia Ruhrstadion

Für den kleinen Hunger gibt es an den Verkaufsständen im Vonovia Ruhrstadion ebenfalls etwas. Fans können sich Brezeln für vier Euro kaufen, Käsebrezeln gibt es für 50 Cent mehr. Eine Frikadelle kostet ebenfalls 4,50 Euro.

Auch für den süßen Hunger ist gesorgt. Schokoriegel wie Snickers, Mars und Twix gibt es für jeweils 2,50 Euro.

Vonovia Ruhrstadion: Ist mit Preiserhöhungen beim VfL Bochum zu rechnen?

Für die Eintrittskarten beim VfL Bochum wurden die Preise zur Saison 2023/2024 erhöht. Allerdings nur die Tageskarten, die Preise für die Dauerkarten sind gleichgeblieben. Diese sind aktuell aufgrund eines Limits jedoch sowieso nicht erhältlich.

Auch die Catering-Preise sind im Vergleich zur vergangenen Saison gestiegen. Ein halber Liter Bier kostete in der Saison 2022/2023 noch 4,80 Euro, eine Bratwurst 3,50 Euro. Preiserhöhungen für Bier, Bratwurst und Co., teilt Catering-Partner Aramark mit, werde es zumindest in der aktuell laufenden Saison nicht mehr geben.

