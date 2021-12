VfL Bochum: Coronafälle und viel Verletzungspech beim Gegner

Bochum. Der VfL Wolfsburg muss nach positiven Coronatests auf zwei weitere Spieler verzichten. Beim VfL Bochum lief der letzte Trainingstag ‘21 nach Plan.

Kaum ein Trainingsauftakt eines Fußball-Bundesligisten ohne eine Ausfall-Meldung wegen einer Coronainfektion. Beim VfL Bochum verpasst Konstantinos Stafylidis die ersten Einheiten. Der Linksverteidiger kehrt frühestens in der ersten Januarwoche aus der häuslichen Isolation in seiner Heimat Griechenland nach Bochum zurück.

Der VfB Stuttgart, der zum Jahresauftakt als Tabellen-Sechzehnter ein Schlüsselspiel bei Schlusslicht Fürth vor der Brust hat, meldete gleich zwei positiv auf Covid-19 getestete Spieler, namentlich Angreifer Mateo Klimowicz und Verteidiger Konstantinos Mavropanos. Zudem muss der VfB vorerst ohne Stürmer Omar Marmoush auskommen, der für Ägypten beim Afrika-Cup spielt.

Wolfsburger Mbabu und Lukebakio sind in Quarantäne

Bochums erster Gegner VfL Wolfsburg, zu Gast im Ruhrstadion am 9. Januar, hat ebenfalls zwei Coronafälle zu beklagen. Rechtsverteidiger Kevin Mbabu wurde in seinem Urlaub in Dubai positiv getestet, bereits zum zweiten Mal übrigens nach dem Sommer 2020. Der Schweizer ist in Dubai in Quarantäne.

In häuslicher Isolation ist Dodi Lukebakio nach positiven Tests, wie der VfL Wolfsburg am Mittwoch im Rahmen des Trainingsauftaktes bestätigte. Der Stürmer spielte in den ersten drei Partien noch für die Hertha, wechselte dann auf Leihbasis nach Wolfsburg, wo er in 13 der 14 Partien eingesetzt wurde. Mbabu war sogar in 16 der 17 Partien am Ball, zuletzt hatte der 26-Jährige seinen Stammplatz allerdings verloren.

Abschluss-Spiel beim VfL Bochum - Sonntag geht das Training weiter

Wolfsburg hat damit zwei weitere Ausfälle zu beklagen, wenn es am 9. Januar in Bochum weitergeht für den Krisenklub. Ohnehin fehlen die schon länger verletzten Lukas Nmecha, Paulo Otavio und William sowie Xaver Schlager, der sich nach seinem Kreuzbandriss im Aufbautraining befindet. Der Einsatz von Marvin Stefaniak (nach Leisten-Operation) ist mehr als fraglich, zum Trainingsstart absolvierte er nur ein Laufprogramm.

Stand jetzt ist die Lage beim VfL Bochum besser: Neben Stafylidis fehlt nur Simon Zoller. Auch am letzten Trainingstag des Jahres 2021 lief alles nach Plan. Vormittags spielten die Bochumer elf gegen elf mit gemischten Mannschaften, also mit potenziellen Startelf-Spielern in beiden Teams. Die Sieger-Elf um Sebastian Polter und Robert Tesche durfte dann nachmittags als erste Gruppe das abschließende Krafttrainingsprogramm absolvieren. Am Sonntag, 2. Januar, geht die Vorbereitung auf das Wolfsburg-Spiel dann nach zwei freien Tagen weiter.

