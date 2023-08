VfL Bochum: Chaos beim Einlass gegen Luton Town sorgt für Fan-Frust

Bochum. Gegen Luton Town bestreitet der VfL Bochum die Generalprobe vor dem Bundesliga-Start. Der Einlass sorgte bei den Fans für Frust.

Zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger des VfL Bochum verpassten am Samstag den Anpfiff der Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Auftakt gegen Luton Town FC. Vor den Blöcken der Südtribüne wie Block B bildeten sich lange Schlangen. Wer sich eine halbe Stunde vor dem Anpfiff anstellte samt Ticket – das Stadion öffnete eine Stunde vor dem Anpfiff um 12.30 Uhr - benötigte über 35 Minuten bis zum Einlass. Erst kurz vor dem Anpfiff wurde ein zweites Eingangstor geöffnet.

Lange Schlangen gab es auch vor den nur vier geöffneten Tageskassen (plus zwei für Gästefans). Wer sich im Ticketonlineshop keine Karte geholt hatte - rund 6.000 Karten waren im Vorverkauf abgesetzt - musste mindestens 20 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen.

VfL Bochum lässt nur Bargeldzahlung zu

Und: Wer kein Bargeld dabei hatte, hatte dann Pech. Tickets gab es an den Tageskassen nur gegen Bargeld. Während der VfL Bochum ja selbst größten Wert auf Digitalisierung legt und man im Stadion Getränke und Speisen an den meisten Verkaufsständen nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann, hat der Klub das Tages-Ticketing noch nicht in die neue Zeit geführt. Möglich war dies letztlich nur im VfL-Fanshop, wo man erneut lange anstehen musste. Die Folge: Etliche Fans nahmen nach dem Anpfiff frustriert Platz auf der Südtribüne.

