Im Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über Themen rund um den Ruhrgebiets-Fußball. Hier gibt es eine Spezial-Folge mit VfL-Boss Kaenzig.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VfL Bochum: Boss Ilja Kaenzig spricht im Podcast Klartext

Tacheles, Insider-Einblicke, Anekdoten: In der Spezial-Folge unseres Podcasts „Fußball Inside“, den wir gemeinsam mit den Lokalradios im Ruhrgebiet produzieren, hat VfL-Boss Ilja Kaenzig (46) so offen wie nie über die Investorensuche, Geld für Wintertransfers, seine Liebe zum VfL und Anekdoten aus seiner langen Karriere im Profifußball gesprochen.

Auch alte Weggefährten wie Manager-Ikone Reiner Calmund und Ex-DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig kommen in unserer Folge zu Wort und stellen Kaenzig persönliche Fragen, die er ausführlich beantwortet.

Der VfL-Sprecher der Geschäftsführung gesteht dicke Partys in seiner Managerkarriere und sagt: „An einem Spieltag rauche ich mehr als eine Schachtel Zigaretten, aber in Bochum bin ich da in bester Gesellschaft.“

Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören!