VfL Bochum: Bockhorn könnte der Joker sein in Leverkusen

Bochum. Nach der Länderspielpause geht es für den VfL Bochum in Leverkusen weiter. Herbert Bockhorn könnte die offensive Joker-Rolle übernehmen.

Wirklich rund lief es in den letzten Wochen nicht mehr bei Bayer Leverkusen nach einem starken Saisonstart. Eine größere Krise verhinderte das glückliche 1:1 von Robert Andrich bei Hertha BSC in der Nachspielzeit. Vor allem in der heimischen Arena ließ das Team von Trainer Gerardo Seoane in der Bundesliga, anders als in der Europa-League (4:0 gegen Sevilla), viele Wünsche offen.

Wobei es die Gegner in sich hatten: Nach dem furiosen 4:0-Auftakt gegen Mönchengladbach gab es ein 3:4 gegen den BVB und ein 1:5 gegen den FC Bayern. Hinzu kamen ein 1:0-Sieg gegen Mainz und zwei Niederlagen: im Pokal das 1:2 gegen Zweitligist Karlsruhe, in der Liga das 0:2 gegen Wolfsburg.

Am Samstag (15.30 Uhr) hat der Tabellensechste (18 Punkte) gegen den Tabellenzwölften aus Bochum (13) nichts zu verschenken.

Leverkusen wohl wieder mit Wirtz und Bellarabi

Noch offen ist, wie viele der zuletzt acht fehlenden Profis zurückkehren. Bei Florian Wirtz und Karim Bellarabi etwa soll es gut aussehen. Unabhängig davon ist der Europa-League-Klub so stark besetzt, „dass viel Qualität und Tempo auf uns zukommen wird“, sagt VfL-Trainer Thomas Reis.

Bockhorn vielleicht der Joker - Pantovic drängt in die Startelf

Er selbst muss auf zwei Tempospieler, auf Gerrit Holtmann und Danny Blum, verzichten. Takuma Asano wird erst am Donnerstag zurückerwartet von seiner Länderspielreise mit Japan. Alternativen sind Christopher Antwi-Adjei und, nach langer Verletzungspause aber wohl „nur“ als Joker, Herbert Bockhorn. Bockhorn ist Rechtsverteidiger, kann aber auch offensiv spielen wie häufig in der Vorsaison in der 2. Lliga.

Zudem ist Milos Pantovic, der Mann des Pokal- und des Hoffenheim-Spiels beim VfL Bochum, ein Kandidat auch für die Außenbahn, auch wenn er zuletzt zentraler, als Achter. stärker war.

Im Mittelfeldzentrum agierten zuletzt die bisher gesetzten Elvis Rexhbecaj, Anthony Losilla sowie Edurad Löwen mit aufsteigender Form. Möglich also, dass Pantovic auf den Flügel zurückkehrt. Mit seiner Einsatzfreude und Defensivstärke ist er auch auf der Außenbahn in Leverkusen eine Option für die erste Reis-Elf.

