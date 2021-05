VfL Bochum bittet Fans, nicht zum Stadion zu kommen

Bochum. Der Bundesliga-Aufstieg rückt näher. Am Sonntag kann der VfL im vorletzten Heimspiel den Relegationsplatz sichern. Fans sollen Zuhause bleiben.

Die Aufstiegs-Euphorie in Bochum wächst: Mit einem Heimsieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg kann der VfL Bochum zwar noch nicht den direkten Aufstieg klar machen, aber der Relegationsplatz wäre dem Klub dann nicht mehr zu nehmen. Der Verein wendet sich daher an die Fans: "Bei aller Euphorie bleibt bitte Zuhause", sagte Pressesprecher Jens Fricke am Freitag.

Schon zum Ende der vergangenen Saison hatten sich Fußball-Fans in der Corona-Pandemie vor Stadien versammelt, um zu feiern, etwa beim Aufstieg von Arminia Bielefeld. Der VfL weist darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe des Stadions das Impfzentrum befinde und daher besondere Vorsicht geboten sei.

Bundesliga-Aufstieg auf dem Sofa möglich

Nach elf Jahren in der Zweiten Liga steht der VfL vor der Rückkehr in die Bundesliga. "Auf dem Sofa" könnte schon in der kommenden Woche der Aufstieg gefeiert werden. Es klingt fast wie ein Appell an seine Mannschaft, wenn Trainer Thomas Reis sagt: "Wir brauchen nicht nach links und rechts zu schauen." Der 47-Jährige betonte am Freitag mehrmals, dass der VfL den Aufstieg in der eigenen Hand habe. "Das ist ja das Schöne." Er selbst will sich voll auf das Regensburg-Spiel konzentrieren. "Danach mache ich mir weitere Gedanken."

Reis kriegt Euphorie in der Blase nur bedingt mit

Die Aufstiegseuphorie bekommt Reis in der Blase nur bedingt mit. Seit Montag befindet sich die Mannschaft in der Vorphase zum Quarantäne-Trainingslager, das kommenden Mittwoch beginnt. Die Kontakte wurden am Montag noch einmal reduziert. Reis hat kein Facebook oder Twitter, "aber wenn man mal Nachbarn aus der Ferne sieht, wünschen die einem, dass wir es schaffen".

VfL-Trainer warnt vor Regensburg

Gegen Regensburg warnt Reis vor einem "sehr unangenehmen" Gegner: "Das wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Aber was ist schon einfach in dieser Saison." Mit fünf Punkten Abstand zur Abstiegszone rangiert Regensburg auf Platz 14. Die vergangenen drei Spiele haben die Bayern nicht gewonnen. Darunter war aber auch ein 1:1 gegen den HSV.

