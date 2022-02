VfL Bochum: Bittere Heimniederlage für die U17 gegen Köln

Bochum. Bittere Heimniederlage für die U17 des VfL Bochum. Gegen Fortuna Köln versäumte es der Bundesliga, nachzulegen und verlor nach Führung mit 1:2.

Rückschlag für die B-Junioren des VfL Bochum. Gegen Fortuna Köln verlor die U17 von Trainer David Siebers nach einem Doppelschlag der Gäste mit 1:2. Zuvor versäumten es die Bochumer, entscheidend nachzulegen.

„Das war eine unnötige und vermeidbare Niederlage“, bilanzierte Coach Siebers. In der ersten Halbzeit kam sein dominantes Team gut rein, hatte das Spiel „komplett in unserer Hand“, so Siebers. Etliche Chancen aber ließen die B-Junioren liegen. Ausgerechnet in einer Phase, in der das Tempo nachließ gegen destruktiv eingestellte Kölner, traf dann Luca Erdelkamp kurz vor der Pause doch zum 1:0 (37.).

Dass die Fortuna unzufrieden war mit ihrer Leistung, zeigten gleich vier Wechsel zur Pause. Dennoch blieb Bochum zunächst am Drücker, versäumte es aber, das wohl vorentscheidende 2:0 nachzulegen. Es rächte sich.

Doppelschlag der Kölner sorgt für die Niederlage

Nach einer Ecke rutschte der Ball letztlich über die Linie, und kurz darauf leitete ein Fehlpass im Mittelfeld einen erfolgreichen Konter der Kölner ein (63./68.). In den letzten zwölf Minuten konnte der VfL auch mit drei frischen Kräften nicht mehr entscheidend zulegen. „Wir haben es leider nicht geschafft, unsere Energie bis zum Ende aufrecht zu erhalten“, sagte Siebers.

Nach zuvor „neun tollen Spielen“, gekrönt vom Sieg beim BVB, war das ein Rückschlag, „aber auch heute war nicht alles schlecht“, sagte Siebers. Beim FC Hennef gelte es am nächsten Samstag (13 Uhr), die Konzentration über die komplette Distanz hochzuhalten.

Rückstand auf den Tabellenzweiten Schalke beträgt sieben Punkte

In der Tabelle bleibt der VfL mit sieben Siegen und nun drei Niederlagen Tabellenfünfter, hat allerdings nun sieben Punkte Rückstand auf den Zweiten Schalke 04. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für das Halbfinale um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft.

VfL U17: Rölleke - Bernsdorf, Bah, Boafo, Czapelka, Njike Nana (70. Kretschmer), Kaiser, Winter (70. Dehmel), Peters (73. Dügencioglu), Mahmoud, Erdelkamp

Tore: 1:0 Luca Erdelkamp (37.), 1:1 Noah Förster (63.), 1:2 Gustavo von Aschwege (68.)

