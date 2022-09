VfL Bochum: Bittere Diagnose - Asano fällt wochenlang aus

Bochum. Schlechte Nachrichten für den VfL Bochum. Der Bundesliga-Tabellenletzte muss länger auf Takuma Asano verzichten.

Der VfL Bochum muss die nächste Hiobsbotschaft verkraften: Nun fällt auch noch Takuma Asano aus. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, erlitt der Japaner beim 1:3 im Straßenbahnderby bei Schalke 04 am vergangenen Samstag einen Innenbandanriss im rechten Knie. Die Verletzung werde konservativ behandelt, Asano dem VfL „mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen“.

Der 27-Jährige stand in dieser Saison in allen sechs Bundesligaspielen in der Startelf. Auf Schalke musste er bereits in der vierten Minute ausgewechselt werden. In der vergangenen Saison gehörte der flexibel einsetzbare Angreifer mit drei Toren und vier Vorlagen in 27 Einsätzen zu den absoluten Leistungsträgern.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge:

VfL Bochum hat derzeit einige Ausfälle zu beklagen

Asano ist der nächste wochenlange Ausfall, den die Bochumer für die nächsten Wochen verkraften müssen. Auch der von Union Berlin geliehen Abwehrchef Dominique Heintz, Außenverteidiger Konstantinos Stafylidis (muskuläre Probleme) und Mittelfeldspieler Jacek Goralski (Muskelverletzung) stehen dem Interimstrainer Heiko Butscher, der sich bisher für die U19 des Vereins verantwortlich zeigte, aktuell nicht zur Verfügung. Hinzu kommt der an der Schulter langzeitverletzte Ersatztowart Paul Grave. Immerhin feierte Linksverteidiger Danilo Soares am vergangenen Wochenende sein Comeback im VfL-Trikot.

Am kommenden Sonntag empfängt der VfL Bochum den 1. FC Köln. Dort wird Butscher dann auch nach der Trennung des bisherigen Trainers Thomas Reis erstmals auf der Bank sitzen. Nach sechs Spielen wartet das Bundesliga-Schlusslicht derzeit immer noch auf seinen ersten Punktgewinn.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum