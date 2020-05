VfL Bochum bietet den Fans „Wohnzimmer-Tickets“ an

Bochum. Der VfL Bochum startet gegen Heidenheim in die Restsaison. Ohne Fans im Stadion. Der Zweitligist bietet seinen Anhängern Wohnzimmer-Tickets an.

Not macht erfinderisch. Bereits vor dem noch „normal“ angesetzten Spiel gegen den 1. FC Heidenheim bot der VfL Bochum seinen Fans „Geisterspieltickets“ an. Nun geht es am Samstag für den VfL in der 2. Bundesliga weiter. Jetzt ist der 1. FC Heidenheim wirklich im Ruhrstadion zu Gast. Fans dürfen nicht ins Stadion. „Karten“ für diese Partie können die VfL-Fans dennoch kaufen.

Der VfL Bochum bietet Wohnzimmer-Tickets für 18,48 Euro an. In der Mitteilung des Vereins dazu heißt es: „Unmittelbar nach dem Kauf im blau-weißen Ticketonlineshop wird euch die virtuelle Eintrittskarte, die natürlich nur einen symbolischen Charakter besitzt und unseren Fans eine weitere Möglichkeit bietet, den VfL aktiv zu unterstützen, als print@home-Ticket per Mail zugestellt.“

Video für jeden Käufer

Im Kaufpreis enthalten ist dabei ein Gutschein im Wert von 8,48 Euro, der im VfL-Onlineshop eingelöst werden kann. Jeder Käufer bekommt darüber hinaus im Laufe der Woche ein personalisiertes Video zugestellt, mit dem sich der Verein „bei jedem Inhaber des Wohnzimmer-Tickets für den Support bedanken möchten“. Auch die Fans, die bereits im März die damaligen „Geisterspieltickets“ für 18,48 Euro gekauft haben, bekommen nun im Rahmen der neuen Aktion den Gutschein und das Video zugeschickt.

Erhältlich sind die Wohnzimmer-Tickets bis Freitag, den 15. Mai (12 Uhr).