VfL Bochum: Bella-Kotchap mit Kurzeinsatz, Asano verliert

Bochum. Beim 3:2-Sieg der U21 wurde Armel Bella-Kotchap spät eingewechselt. Takuma Asano stand in Japans Startelf beim 0:1 in Saudi Arabien.

Takuma Asano vom VfL Bochum hat mit seiner Nationalmannschaft eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Japan verlor mit Asano in der Startelf sein WM-Qualifikationsspiel in Saudi-Arabien mit 0:1.

Das entscheidende Tor fiel in der 71. Minute, als der als Flügelstürmer eingesetzte Asano bereits nicht mehr auf dem Feld war. Der 26-Jährige wurde nach 59 Minuten ausgewechselt, für ihn kam Genk Haraguchi von Union Berlin in die Partie.

Für Japan ist nun ein Heimsieg gegen Australien Pflicht

Japan, mit aktuellen oder ehemaligen Bundesliga-Größen wie Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) und Yuyu Osako (früher Köln und Bremen, jetzt Kobe/Japan) angetreten, ist in der Tabelle der Asien-Gruppe B Dritter mit erst drei Punkten, hinter Australien und Saudi-Arabien (beide 9).

Für die Japaner ist am vierten Spieltag nun ein Heimsieg am kommenden Dienstag, 12. Oktober, gegen Spitzenreiter Australien Pflicht, um noch im Rennen um ein WM-Ticket zu bleiben. Danach fliegt Asano zurück nach Deutschland, um am Samstag in Fürth (15.30 Uhr) wieder eine Option zumindest für den Kader zu sein. Zuletzt spielte er in der Startelf in Leipzig als eine Art hängende Neun.

Bella-Kotchap wird beim Sieg der U21 des DFB spät eingewechselt

Mehr Grund zur Freude hatte Armel Bella-Kotchap. In der neu formierten und verjüngten Mannschaft des neuen Trainers Antonio Di Salvo wurde der Verteidiger des VfL in der Nachspielzeit eingewechselt für den starken Debütanten Kevin Schade vom SC Freiburg, einem 19-jährigen Außenangreifer. Ein taktischer Wechsel, um das späte 3:2 gegen Israel in der Qualifikation für die U21-EM im Jahr 2023 abzusichern.

Auch Zehner Mark Tillmann vom FC Bayern II (18) gab ein starkes U21-Debüt, zudem kam Luca Netz (18) von Mönchengladbach als Linksverteidiger erstmals zum Zug in der U21. In der Innenverteidigung vertraute Di Salvo Maximilian Bauer (21) vom kommenden VfL-Gegner Greuther Fürth und Malick Thiaw vom FC Schalke 04.

Zwei Talente, die für den noch etwas jüngeren Bella-Kotchap (19) nicht unerreichbar erscheinen bis zur EM – wenn er sich gut entwickelt, wenn er stabiler, konstanter wird in seinen Leistungen. Beim VfL ist er, auch mangels Alternativen, derzeit gesetzt. Seinen Marktwert schätzt transfermarkt.de weiterhin auf sieben Millionen Euro. Er ist damit der teuerste Spieler des VfL auf dem Markt.

Tjark Ernst kommt bei der U19 des DFB diesmal nicht zum Zug

Bochums Torwart-Talent Tjark Ernst kam bei der U19-Nationalmannschaft des DFB zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in der Slowakei nicht zum Zug. Beim 6:1-Sieg des Teams von Trainer Hannes Wolf erhielt Jonas Urbig vom 1. FC Köln den Vorzug. Die nächste Partie steigt am Samstag, 9. Oktober, gegen Portugal (16 Uhr). Zum Abschluss geht es am Dienstag (12./16 Uhr) gegen die Niederlande.

