VfL: Bayern-Termin steht - unter Flutlicht gegen Gladbach

Bochum. Darauf können sich die Fans des VfL Bochum freuen: Die Bundesliga-Ansetzungen für die Spieltage 22 bis 27 sind da – mit einigen Krachern.

Mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin und damit dem Wiedersehen mit seinem langjährigen Stammtorwart Andreas Luthe beendet der VfL Bochum das Fußballjahr 2021. Die Winterpause wird aber kurz. Bereits am 9. Januar geht es im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg zum Rückrundenstart wieder um Bundesliga-Punkte. Am Freitag hat nun die Deutsche Fußball-Liga die weiteren Ansetzungen für den 22. bis 27. Spieltag bekanntgegeben – darunter der für das ersehnte Heimspiel gegen Bayern München.

Am 12. Februar ist der deutsche Rekordmeister zu Gast im Bochumer Vonovia-Ruhrstadion – im Hinspiel kassierte der VfL eine historische 0:7-Niederlage. Danach spielt der VfL zweimal am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr und zweimal am Sonntag, bevor am 27. Spieltag ein echtes Highlight ansteht: Das NRW-Duell gegen Borussia Mönchengladbach wird am Freitagabend, 18. März, um 20.30 Uhr in Bochum angepfiffen.

VfL Bochum - Bayern München und mehr: Die Termine

VfL Bochum - FC Bayern (Sa., 12. Februar 2022, 15.30 Uhr)

VfB Stuttgart - VfL Bochum (Sa., 19. Februar 2022, 15.30 Uhr)

VfL Bochum - RB Leipzig (So., 27. Februar 2022, 15.30 Uhr)

VfL Bochum - Greuther Fürth (Sa., 5. März, 15.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum (So., 13. März, 17.30 Uhr)

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach (Fr., 18. März, 20.30 Uhr)

Thomas Reis und der VfL Bochum haben bislang ein starkes Jahr 2021 in der Fußball-Bundesliga gespielt. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Das Spiel gegen Union Berlin am Samstagnachmittag findet wieder vor knapp 14.000 Fans statt – mehr erlaubt die Corona-Schutzverordnung nicht. Wie die Regeln bei den nächsten Heimspielen aussehen, ist noch nicht klar.

Im eigenen Stadion trifft der VfL 2022 zunächst auf Wolfsburg (So., 9. Januar, 15.30 Uhr), dann auf den 1. FC Köln (Sa., 22. Januar, 15.30 Uhr). Auswärts stehen die Partien in Mainz (Sa., 15. Januar, 15.30 Uhr) und bei Hertha BSC (Fr., Februar, 20.30 Uhr an) – und dann kommen die Bayern. (phz)

