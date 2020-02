Bochum. Manuel Riemann konnte am Donnerstag nicht mittrainieren. Am Sonntag spielt der VfL Bochum gegen Sandhausen auch gegen einen Negativ-Rekord an.

Es war eine überschaubare Gruppe, die am frühen Donnerstagnachmittag auf dem Trainingsplatz des VfL Bochum dem Regen trotzte. Die Spieler flankten und schlossen volley oder per Kopf ab, spielten dann sechs gegen sechs. Dennoch hat Trainer Thomas Reis beim wichtigen Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den noch immer einen Punkt besser platzierten SV Sandhausen wohl eine ordentliche Auswahl.

Denn das Fehlen der Hälfte des Kaders hatte zwei Gründe. Zum einen absolvierten die Feldspieler der momentan zweiten Reihe, die am Vortag beim Test gegen Preußen Münster ganz oder fast ganz über die volle Distanz gegangen waren, nur ein Regenerationsprogramm mit Auslaufen, Dehnen, ein paar Kraftübungen. Robert Zulj zum Beispiel, der 1:0-Siegtorschütze gegen die Preußen, der ein Kandidat sein dürfte für die Startelf gegen Sandhausen. Die A-Jugendlichen zogen wieder zur U19 zurück.

Torwart Manuel Riemann hat zumindest kein Fieber mehr

Zum anderen fehlten einige Stammkräfte des Profikaders aus gesundheitlichen Gründen. Verletzt sind sie nicht, aber salopp gesagt verschnupft. Manuel Riemann, der Torwart, hat in dieser Woche Fieber gehabt, er hat noch gar nicht mittrainiert seit dem Sieg in Dresden. Am Donnerstag blieb die Nummer eins des VfL vorsichtshalber noch daheim, „er hat kein Fieber mehr“, erklärte Thomas Reis nach einem Telefonat mit seinem Führungsspieler im Tor. „Es wäre schön, wenn Manu am Freitag wieder dabei sein könnte.“ Wenn nicht, könnte Patrick Drewes zu seinem zweiten Einsatz für den VfL Bochum kommen.

Bochum Überraschung: Grammozis verlässt Darmstadt 98 Mit seiner Mannschaft hat Trainer Dimitrios Grammozis (41) einen Lauf in der 2. Liga, Abstiegskandidat SV Darmstadt ist auf Platz sieben geklettert mit 32 Punkten. Eine Vertragsverlängerung mit dem Ex-Bochumer schien eine Formsache zu sein. Doch daraus wurde nichts. Die Wege von Grammozis und dem SVD trennen sich nach dieser Saison. Darmstadt bot nur einen Einjahres-Vertrag an, Grammozis wollte einen längerfristigen Kontrakt. Dem Fußball-Lehrer fehlte somit ein ausreichender Vertrauensbeweis. Grammozis war U19- und Zweitliga-Co-Trainer beim VfL Bochum, ehe er im Februar 2018 zu den Lilien gewechselt war. Er schaffte den Klassenerhalt, prägte einen neuen Spielstil und ist nun mit Darmstadt seit acht Spielen ohne Niederlage.

Auch Simon Zoller musste am Donnerstag passen

Angeschlagen zuhause blieben auch der seit Wochen unberücksichtigte Chung-Yong Lee, Patrick Fabian, als Führungsspieler auch ohne Einsatz gefragt, und Simon Zoller, der zuletzt über die rechte offensive Bahn gesetzt war. Sollte Zoller nicht mitspielen können, wäre in Tom Weilandt ein möglicher Ersatz wieder bereit. Erstmals nach seinen Rückenproblemen am Tag vor dem Dresden-Spiel trainierte Weilandt am Donnerstag komplett mit. Gegen Wiesbaden und Stuttgart stand der Offensivmann ja in der Startelf, gegen Dresden fiel er verletzt aus. Wieder dabei war auch Armel Bella-Kotchap, der 18-Jährige dürfte für das Heimspiel aber noch keine Rolle spielen.

Maxim Leitsch ist der Aufsteiger des Jahres beim VfL Bochum

Einsatzfreudig, zweikampfstark, schnell: Maxim Leitsch ist derzeit auf der Überholspur. Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Zu gut präsentierte sich zuletzt auch die Innenverteidigung, vor allem dank Maxim Leitsch. „Es darf so weitergehen“, sagte der 21-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion nach der Einheit am Donnerstag bescheiden. Mit seinem Verteidiger-Kollegen Saulo Decarli verstehe er sich gut, „auf dem Platz und auch sonst“, sagte Leitsch. „Er hilft mir viel, das ist für mich gerade jetzt zum Anfang sehr wichtig.“

Leitsch hat jetzt vier Zweitliga-Spiele bestritten und überzeugt nach seiner langen Verletzungspause, er ist auch dank seines Tempos kaum mehr wegzudenken aus der Innenverteidigung des VfL. Der 21-Jährige zählt auch im Training zu den Leistungsträgern, sein frisches Selbstbewusstsein ist kaum zu übersehen. Das sollte auch für den VfL insgesamt gelten nach dem 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden – ohne überheblich zu werden.

Leitsch warnt vor Sandhausen: „Wir müssen wieder so Gas geben wie in Dresden“

Maxim Leitsch jedenfalls erwartet gegen den seit vier Partien punkt- und torlosen SV Sandhausen alles andere als einen Selbstläufer. Nach drei Heimniederlagen in Folge gegen Regensburg, Hamburg und Stuttgart schließlich hat der VfL weiterhin nur zwei Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16 – und vier Heimniederlagen am Stück würde die Einstellung des Vereins-Negativrekords in der 2. Liga bedeuten, aufgestellt in der Saison 1999/2000. Leitsch sagt: „Es gibt überhaupt keinen Grund für uns, Sandhausen zu unterschätzen. Wir müssen wieder genau so Gas geben wie in Wiesbaden, wie gegen Dresden.“