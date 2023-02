VfL Bochum: Ausgeliehener Tim Oermann vor Premiere im Pokal

Bochum. Der VfL Bochum hat Tim Oermann an den Wolfsberger AC ausgeliehen, damit er Spielpraxis bekommt. Sie bietet sich nun im Pokal.

Tim Oermann soll Spielpraxis bekommen. Daher hat der VfL Bochum den jungen Verteidiger bis zum Saisonende an den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC ausgeliehen. Eine erste Gelegenheit würde sich nun im Viertelfinale des ÖFB-Cups, dem österreichischen Pokal-Wettbewerb, bieten.

Am Freitag erwarten die Wolfsberger Rapid Wien. Die Wiener sind dabei klarer Favorit. In der Bundesliga liegen sie derzeit auf Platz vier und klar auf Play-off-Kurs. Die Wolfsberger, trainiert vom ehemaligen VfL-Coach Robin Dutt, sind aktuell Neunter und haben vier Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze.

Oermann könnte in die von Dutt in Wolfsberg favorisierte Fünferkette rücken. Er hatte zuletzt bereits das Trainingslager der Wolfsberger mitgemacht. „Mit Tim Oermann haben wir genau den Spieler gefunden, den wir für hinten gesucht haben“, hatte Dutt das Leihgeschäft kommentiert. Ich bin meinem Ex-Verein Bochum sehr dankbar, dass diese Leihe möglich wurde.“

In der Bundesliga geht es für die Leihgabe des VfL Bochum am 11. Februar los

In der österreichischen Bundesliga geht es für Wolfsberg am 11. Februar mit einem Heimspiel gegen den Tabellenfünften WSG Tirol weiter.

Mit Luis Hartwig hat der VfL Bochum derzeit einen weiteren Spieler nach Österreich ausgeliehen. Hartwig spielt in dieser Saison beim SKN St. Pölten. Das Team ist, auch dank der achte Tore und vier Torvorlagen von Hartwig, derzeit Erster in der 2. Österreichischen Liga. Dort geht es für St. Pölten am 26. Februar mit dem Spiel beim Tabellenelften Sturm Graz II weiter.

Bis dahin bestreitet St. Pölten fünf Testspiele. Das erste findet am Samstag, 4. Februar, gegen österreichischen Regionalligisten TWL Elektra statt.

