VfL Bochum: Aufstiegs-Quiz – 3x2 Bundesliga-Tickets gewinnen

Bochum. Der VfL Bochum ist zurück in der Bundesliga. Wenn wieder Fans zugelassen werden, können Sie mit der WAZ dabei sein. Mit fünf richtigen Antworten.

Was wäre das für eine Stimmung gewesen: Letzter Spieltag der 2. Bundesliga, es geht um den Aufstieg für den VfL, Grönemeyers „Bochum“ läuft vor Anpfiff im ausverkauften Ruhrstadion … bekanntermaßen stieg der VfL Bochum am vergangenen Sonntag vor einer Geisterkulisse auf. Aber in der Bundesliga können hoffentlich wieder Fans ins Stadion – und mit der WAZ können Sie dabei sein, wenn es wieder losgeht!

Als Zweitliga-Meister zurück ins Oberhaus: Wie gut kennen Sie sich mit dem VfL Bochum aus? Beantworten Sie unsere fünf Quiz-Fragen und sichern sich so Ihre Gewinnchance.

Unter allen, die das Quiz richtig lösen können, verlosen wir 3x2 Eintrittskarten für das erste Bundesliga-Heimspiel des VfL Bochum mit Fans in der Saison 2021/2022 - inklusive Verpflegung!

In den Fragen geht es um Bochumer Rekorde, vergangene Zeiten und große Spiele – hier geht es zum Quiz! Teilnahmeschluss ist der 2. Juni.

