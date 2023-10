VfL Bochum: Asano und Oermann für Länderteams nominiert

Bochum. Wenn der VfL Bochum in der Länderspielpause testet, werden zwei Akteure definitiv fehlen. Möglich zudem, dass mit Stöger ein dritter dazu kommt.

Nach dem kommenden Spieltag der Bundesliga ist wieder Länderspielpause. Der VfL Bochum wird in der Zeit gegen Zweitligist Hannover 96 ein Testspiel bestreiten. Zwei Spieler werden dann nicht dabei sein. Für die aktuelle FIFA-Abstellungsperiode sind aus dem Lizenzspielerkader des VfL Bochum zwei Akteure nominiert worden, Kevin Stöger muss sich auf Abruf bereithalten.

Takuma Asano ist für die Testspiele Japans gegen Kanada und Tunesien nominiert worden, Tim Oermann spielt mit der deutschen U20 gegen Portugal und Tschechien.

Nachdem Takuma Asano in der vorherigen Länderspielperiode in Europa bleiben konnte, geht die Reise nun wieder ins Heimatland. Japan spielt am 13. Oktober in Niigata gegen Kanada. Vier Tage später trifft die japaniscche Nationalmannschaft, „Samurai Blue“ genannt, dann im Rahmen des Kirin-Challenge-Cups auf die Auswahl Tunesiens. Bislang steht Bochums Nummer 11 bei 45 Einsätzen für Japans A-Nationalmannschaft.

Auch Tim Oermann darf sich über eine erneute (Nach-)Nominierung freuen: U20-Trainer Hannes Wolf hat das VfL-Eigengewächs für die Länderspiele in Portugal (13. Oktober, in Leiria, 16 Uhr) und zuhause gegen Tschechien (16. Oktober, in Dreieich, 18 Uhr) berufen. Für Oermann winken somit die Einsätze Nummer fünf und sechs im Trikot des DFB-Jahrgangs.

Etwas gedulden muss sich Kevin Stöger, der von Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick neuerlich auf die Reserveliste gesetzt wurde. Österreich trifft in der EM-Qualifikation auf Belgien und Aserbaidschan.

