VfL Bochum: Asano holt auf – Löwen wieder komplett dabei

Bochum. Die drittletzte Einheit vor dem Jahreswechsel haben beim VfL Bochum fast alle Spieler absolviert. Ein Stürmer fehlte, Comeback-Profis holen auf.

Mit einem Trainingsspiel elf gegen elf geht das Fußball-Jahr 2021 am Donnerstag zu Ende für die Profis des VfL Bochum. Bei der drittletzten Einheit am Mittwoch konnten fast alle Spieler mitwirken.

„Alle waren sehr engagiert“, lobte Trainer Thomas Reis den Einsatz seiner Spieler einen Tag nach dem durchaus Kräfte zehrenden Leistungstest. Lediglich Stürmer Soma Novothny absolvierte wegen einer Erkältung nur ein dosiertes Laufprogramm, im individuellen Bereich arbeiten auch Danny Blum und Saulo Decarli, mittlerweile auch wieder mit Ball.

Danny Blum soll am Sonntag wieder beim Mannschaftstraining sein

Blum soll bei der ersten Einheit im neuen Jahr am kommenden Sonntag, 2. Januar, wieder ins Mannschaftstraining integriert werden. Dann erwartet Reis alle Profis im Training bis auf Simon Zoller, der nach seinem Kreuzbandriss noch auf ein Comeback am Ende dieser Saison hofft, und Konstantinos Stafylidis (Covid-19, ist noch in Griechenland.

Bereits komplett wieder dabei ist Eduard Löwen, ebenso wie Takuma Asano. Beide hatten die letzten drei Partien verpasst. Bei Asano etwa, sagt Reis, merke man den Trainingsrückstand schon, bis zum Wolfsburg-Spiel aber soll der Japaner wieder bei 100 Prozent sein. Reis: „Es ist gut, dass wir schon knapp zwei Wochen vor dem ersten Spiel wieder angefangen haben.“

Seit Montag und damit neben Fürth als erster Bundesliga-Klub ist der VfL Bochum wieder im Training.

