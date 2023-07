VfL Bochum: Alles zum ersten Test gegen Emden in Gevelsberg

Bochum. In Gevelsberg testet der VfL Bochum gegen Kickers Emden. Hier sind die Faninfos in der Übersicht. Alles zu Preisen und Parkmöglichkeiten.

Im Stadion im Stefansbachtal in Gevelsberg absolviert der VfL Bochum sein erstes Testspiel. Es geht nicht gegen den Bezirksligisten FSV Gevelsberg, der dort beheimatet ist, sondern gegen den niedersächsischen Oberligisten Kickers Emden. Die Gevelsberger aber waren und sind in die Organisation des Spiels eingebunden und haben im Hintergrund einiges zu tun.

Der VfL hat nach Informationen des Westfalenpost gemeinsam mit der Agentur Onside nach einem geeigneten Stadion mit Naturrasenplatz in der Nähe von Bochum gesucht, dass das nötige Fassungsvermögen besitzt, um dem in den vergangenen Jahren gestiegenen Fan-Interesse auf Bochumer Seite gerecht zu werden, heißt es aus der Presseabteilung. Über den FSV ist nach Anfrage der Westfalenpost bekannt geworden, dass der Trainer der zweiten Herrenmannschaft, Marvin Borberg, Kontakt zu einem Vertreter der Agentur hatte und darüber den VfL zum Testspielauftakt ins Stefansbachtal lotste. „Die Agentur hatte Interesse bekundet und wir haben bei so einer großen Gelegenheit natürlich zugesagt“, wird Christian Bauermeister, Vorsitzender des FSV, in der Westfalenpost zitiert.

Der VfL Bochum wird beim Spiel das neue Trikot tragen. Wahrscheinlich das weiße, Kickers Emden wird voraussichtlich in blauen Trikots spielen. Die neuen Trikots des VfL Bochum waren im Rahmen der Saisoneröffnung vorgestellt worden.

Nach dem Spiel werden die Bochumer Profis für Autogramme und Selfies bereit stehen. „Die mitgereisten Profis werden wie gewohnt die Wünsche der Fans erfüllen. Das Rahmenprogramm bestreitet unseres Wissens nach der FSV“, sagte Jens Fricke, Pressesprecher des VfL.

VfL Bochum hat den Rasenplatz begutachten lassen

Ein Rahmenprogramm wird es nicht geben, dafür sei laut Bauermeister die Zeit zu knapp gewesen. Zudem sei es in den Sommerferien schwieriger, Ehrenamtliche für Aktionen am Rande eines solchen Spiels zu bekommen. Die frühe Anstoßzeit (18 Uhr) verhindere zudem, dass viele Helfer schon vorher vor Ort sein können. Bauermeister: „Es war für uns als kleinen Verein daher nicht möglich, bei der kurzen Vorlaufzeit ein Rahmenprogramm zu organisieren. Wir wollen daher ein schönes Fußballschauen ermöglichen und leckeres Essen anbieten. Eine extra Gulaschkanone wird zum Beispiel vor Ort sein.“

Vor drei Wochen waren Mitarbeiter des VfL Bochum in Gevelsberg, um den Rasenplatz zu begutachten. Er muss in einem guten Zustand sein, damit der VfL dort antritt. „Die Stadt hat in dem Punkt gute Arbeit geleistet“, sagte Bauermeister. Die vergangenen sechs Wochen wurde der Platz nicht genutzt. Für einen Tag wird er von der Stadt freigegeben, ehe noch einmal zwei Wochen Regeneration angesetzt sind. Da mit eingeschweißten VfL-Anhängern zu rechnen ist, muss der FSV auch einen Sicherheitsdienst stellen.

Rund um den Platz soll es Balljungen geben, um das Fußballspiel wie bei Bundesligapartien zwischendurch nicht zu lange ruhen zu lassen. Das werden Jugendkicker verschiedener Mannschaften des FSV übernehmen. Das ist keine zwingende Voraussetzung, aber einen schönen Rahmenaspekt möchten die Gevelsberger vor Anstoß ebenso bieten und Einlaufkinder aus den eigenen, ganz jungen Nachwuchsteams stellen.

Die Faninfos in der Übersicht:

Anschrift: Stadion Stefansbachtal Ochsenkamp 26, 58285 Gevelsberg.

Die Parkmöglichkeiten am Stadion direkt werden am Tag selbst gesperrt für die Mannschaftsbusse, den mitgebrachten Stuff und Menschen mit körperlichen Einschränkungen.

Es gibt drei wesentliche Parkmöglichkeiten: Den Parkplatz am Schwimm-In Gevelsberg (Ochsenkamp 54, 58285 Gevelsberg), von dem das Stadion fußläufig erreichbar ist. Den Parkplatz am Bahnhof Gevelsberg-West, eine Station mit der S-Bahn zum Bahnhof Gevelsberg Kipp, von dort aus ist das Stadion fußläufig erreichbar. Den Parkplatz am Hauptbahnhof Gevelsberg, eine Station mit der S-Bahn zum Bahnhof Gevelsberg Kipp, von dort aus ist das Stadion fußläufig erreichbar. Gevelsberg bietet darüber hinaus eine Vielzahl an kostenfreien Parkplätzen. Hier sollte für die Anreise ein Fußmarsch respektive eine Weiterreise mit ÖPNV eingeplant werden.

Das Stadion ist ab 16.30 Uhr geöffnet. Es gibt vier Tageskassen (nur Barzahlung). Die Preise: Sitzplatz: 15 Euro, Sitzplatz ermäßigt: 12 Euro, Stehplatz: 10 Euro, Stehplatz ermäßigt: 7 Euro. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Die ermäßigten Tarife gelten für Schülerinnen und Schüler. Rollstuhlfahrende und Schwerbehinderte Personen haben freien Eintritt, die Begleitperson zahlt den ermäßigten Eintrittspreis.

Der Eintritt erfolgt über den Haupteingang (Ochsenkamp 26) und einen Seiteneingang (Zugang Feverstraße bei der Sparkasse). Am Eingang werden Nachweise zur Ermäßigung und unter Umständen Taschen geprüft. Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung nutzen vorzugsweise den Haupteingang.

Im Stadion kann ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden.

