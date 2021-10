VfL Bochum: Alle Fotos vom torreichen Test gegen Nijmegen

Bochum. Ein torreiches Testspiel: Der VfL Bochum hat den niederländischen Erstligisten Nijmegen mit 5:4 besiegt. Die Fotos von der Partie.

Es war ein torreiches Testspiel zwischen dem VfL Bochum und NEC Nijmegen. Am Ende siegte Bochum mit 5:4. Zunächst brachte Guth (14.) die Niederländer in Führung, Eduard Löwen besorgte in der 26. Minute den Ausgleich. Kurze Zeit später ging Nijmegen abermals in Führung (28., Pedro), ehe Gerrit Holtmann das 2:2 erzielte (29.).

Nach der Pause markierten Danny Blum (61.) und Löwen (69.) die 4:2-Führung für den Bundesligisten. Die hielt aber nicht lange, denn Romeny (72.) und van Rooij (83.) trafen für NEC. Erst in der 90. Spielminute gelang Bochums Raman Chibsah der Siegtreffer zum 5:4.

VfL Bochum: Alle Fotos zum Test gegen Nijmegen

VfL Bochum teste gegen Nijmegen VfL Bochum teste gegen Nijmegen Mit 5:4 gewinnt der VfL Bochum das Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen Foto: Udo Kreikenbohm

VfL Bochum teste gegen Nijmegen Durch Tore von zweimal Löwen, Holtmann, Blum und Chibsah gewinnt der VfL das Testspiel gegen Nijmegen. Foto: Udo Kreikenbohm

