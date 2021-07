VfL Bochum: Ärger um Turin-Absage – Reis kehrt zurück

Trainer Thomas Reis, hier beim Spiel des VfL Bochum gegen Parma am Mittwoch, fliegt am Samstag zurück ins Trainingslager des VfL in Südtirol.

Gais/Südtirol. Nächster Rückschlag für den VfL Bochum im Trainingslager. Der FC Turin sagte das Testspiel am Samstag ab. Positiv: Trainer Reis kehrt zurück.

Der FC Turin hat das Testspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (17 Uhr) in Brixen abgesagt. Wie der italienische Erstligist in der Nacht zu Samstag per Pressemitteilung bekannt gegeben hat, sei das Vorbereitungsspiel abgesagt worden wegen eines Coronafalls im Bochumer Team. Das stößt den Verantwortlichen des VfL sauer auf und wird sicherlich ein Nachspiel haben.

Denn der Serie-A-Klub aus Italien begründete seine Absage mit einem positiven Covid-19-Fall, der im Trainingslager des VfL aufgetreten sei. „Diese Darstellung ist falsch“, erklärte der VfL Bochum in einer Pressemitteilung am Samstagmorgen. „Wie von Seiten des VfL kommuniziert, waren und sind sämtliche Tests, die bei Mannschaft und Staff engmaschig durchgeführt wurden, allesamt negativ ausgefallen. Nach einer umfangreichen und transparenten Aufarbeitung gab und gibt es von Seiten der Gesundheitsbehörden keine Anordnung, den Trainings- und Spielbetrieb einzuschränken oder zu unterbrechen.“

Bockhorn wurde in Bochum positiv auf Covid-19 getestet

Außenverteidiger Herbert Bockhorn hat im Trainingslager an gar keiner Einheit teilgenommen. Der 26-Jährige war am Dienstagabend erkrankt nach Hause gereist. Nach negativen Testergebnissen auf Covid-19 vor Ort ergaben Tests in Bochum einen positiven Befund auf das Coronavirus.

Morgens prüften die Verantwortlichen des VfL im Mannschaftshotel im Südtiroler Gais, wo Bochum noch bis Sonntag sein Trainingslager abhält, welche Alternativen es gibt. Ein Trainingsspiel untereinander am Samstagnachmittag wäre die nahe liegende Option. Wie der Verein nunmehr mitteilte, findet nachmittags um 16.30 Uhr die zweite Trainingseinheit des Tages statt.

Thomas Reis wird am Nachmittag in Gais zurückerwartet

Und zwar voraussichtlich vor den Augen von Trainer Thomas Reis, das ist die gute Nachricht des Tages. Nach Informationen von Radio Bochum und dieser Redaktion fliegt der nach dem Testspiel gegen Parma am Mittwoch „aus dringenden privaten Gründen“ abgereiste Cheftrainer am Samstag von Düsseldorf aus zurück ins Trainingslager. Reis wird am Nachmittag in Gais/Südtirol erwartet, voraussichtlich kurz vor der zweiten Trainingseinheit eintreffen.

Allerdings können dann nach dem Ausfall von Maxim Leitsch (muskuläre Probleme) und der Abreise von Herbert Bockhorn nur maximal 19 Feldspieler bei einem etwaigen Trainingsspiel dabei sein. Zudem fällt Torwart Michael Esser wegen einer Meniskusverletzung definitiv aus. Danny Blum ist noch im Aufbauprogramm, Eduard Löwen bei den Olympischen Spielen.

Noch zwei Testspiele gegen die niederländischen Klubs Arnheim und Utrecht

Vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal hat der VfL Bochum noch zwei Testspiele. Am Donnerstag, 29. Juli, geht es auf dem Leichtathletik-Platz am Vonovia Ruhrstadion gegen Vitesse Arnheim (16.30 Uhr), aus Sicherheitsgründen sind keine Fans zugelassen. Die Generalprobe steigt am Sonntag, 31. Juli (15.30 Uhr), im Ruhrstadion gegen den FC Utrecht. Der Kartenvorverkauf für diese Partie startet am Montag, 26. Juli. Auch Stehplatzkarten für die Ostkurve sind im Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum