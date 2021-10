VfL Bochum: A-Junioren wollen ihre Sieges-Serie ausbauen

Bochum. Die U19 des VfL Bochum kann sich mit dem dritten Sieg in Serie im oberen Tabellendrittel festsetzen. Zu Gast am Sonntag ist Fortuna Köln (11 Uhr).

Nach zwei Siegen in Serie hat die U19 des VfL Bochum den Anschluss nach oben wieder hergestellt. Nach zwei Remis zum Saisonstart gegen Münster (1:1) und in Essen (2:2) gewann das Team von Trainer Heiko Butscher gegen RW Oberhausen (4:1) und in Paderborn (2:1) und kletterte in der Tabelle der A-Junioren-Bundesliga West auf Rang fünf.

Ein weiterer Sieg soll am Sonntag gelingen. Der VfL ist auf dem eigenen Platz am Nachwuchsleistungszentrum (11 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten SC Fortuna Köln klarer Favorit. „Wir wollen dieser Rolle gerecht werden und einen überzeugenden Auftritt hinlegen“, sagt Butscher.

Fortuna Köln hat zuletzt seinen ersten Punkt gegen Gladbach geholt

Allerdings haben die Kölner zuletzt mit einem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbachs U19 ihren ersten Punkt geholt. Und: Mit Borussia Dortmund (1:4) und Bayer Leverkusen (0:2) haben sie bereits gegen zwei der vier Meisterschaftsfavoriten gespielt. Lediglich die Partien gegen Schalke 04, Tabellenführer vor dem BVB (beide 13 Punkte aus fünf Spielen) und Leverkusen (8/4 Spiele), sowie gegen Köln (6/erst drei Spiele) stehen in der ja als Einfachrunde gespielten Saison noch aus.

Die Bochumer haben auch erst vier Mal gespielt, und vor den Duellen mit den vermeintlich „Großen“ der Liga, die erst im Dezember beginnen (5. Dezember auf Schalke), wollen sie mit einem Sieg gegen Fortuna Köln den Anschluss halten. Mit der Leistung zuletzt war Butscher zufrieden, sprich: mit der Entwicklung insgesamt. Darauf kommt es ihm an, weniger auf das nackte Resultat.

Keine weiteren Ausfälle nach dem Sieg in Paderborn

Dazu gehört, jedes Spiel fokussiert anzugehen auch gegen vermeintliche Außenseiter. „Die Jungs wissen, dass sie 90 Minuten konzentriert sein müssen“, sagt der Fußball-Lehrer. „Fortuna Köln spielt mit viel Intensität, kompakt, mannorientiert. Wir müssen die Lösungen finden.“

Butscher kann aber auf alle Spieler setzen, die zuletzt in Paderborn erfolgreich waren. Weiterhin fehlen werden die Langzeitverletzten Ali Demirel (Fußbruch) und Mats Pannewig sowie Robin Schultealbert (Infekt).

