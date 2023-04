U19-Sonderspielrunde: VfL Bochum freut sich auf die Bayern

Bochum. Heiko Butscher hat sich für die U19-Sonderspielrunde gute Gegner gewünscht. Der Wunsch des Trainer wurde erhört. Es geht auch gegen die Bayern.

Die Sonderspielrunde der U19-Bundesliga geht in die zweite Runde. Die erste Runde hatte das Team des VfL Bochum mit drei Siegen in drei Spielen als Erster abgeschlossen. In der sogenannten „Liga A“ geht es nun aber gegen wohl deutlich stärkere Gegner. So trifft das Team von Trainer Heiko Butscher auch auf den Nachwuchs des FC Bayern München. Ganz weite Fahrten müssen die Bochumer aber nicht organisieren.

Das Spiel gegen München ist das erste von vier Spielen in der Hauptrunde Liga A Gruppe F. Am Sonntag, 7. Mai, geht es an der Hiltroper Straße gegen die Bayern. am Mittwoch, 10. Mai, spielt Bochum bei Bayer Leverkusen (18.30 Uhr). Am dritten Spieltag haben die Bochumer spielfrei.

U17 des VfL Bochum beendet am Wochenende die Vorrunde

An Spieltag vier kommt Hertha BSC zum Talentwerk, Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr. Zum Abschluss dürfen die Bochumer dann zum SV Darmstadt (Mittwoch, 24. Mai, 18.30 Uhr).

Die U17 des VfL Bochum hat noch ein Spiel der ersten Runde der Sonderspielrunde zu bestreiten. Erst danach geht es in der „Liga A“ oder der „Liga B“ für das Team von Trainer Simon Schuchert weiter. Zum Abschluss der Vorrunde benötigt Bochum im Spiel gegen den bisher punktlosen SC Fortuna Köln mindestens einen Punkt, um sich für die „Liga A“ zu qualifizieren (Sa., 13 Uhr, Hiltroper Straße).

