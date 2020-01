U19 des VfL Bochum will jetzt auch die Großen ärgern

Am Samstag beginnt die Rückrunde der A-Junioren-Bundesliga wieder. Die U19 des VfL Bochum startet zu Hause an der Hiltroper Straße gegen Alemannia Aachen (13 Uhr) und will nach dem holprigen Beginn im vergangenen Sommer diesmal gleich ein Ausrufezeichen setzen. Die Hinrunde war eine Berg- und Talfahrt, im neuen Jahr will die Talentwerk-Elf ein anderes Gesicht zeigen.

Ist vor dem Rückrunden-Start optimistisch: Trainer Matthias Lust. Foto: Thorsten Tillmann / Funke Foto Services

Damals war der VfL mit einem 0:4 gegen Düsseldorf gestartet und fand auch in der Zeit danach nicht wirklich in die Spur, kam kurzzeitig sogar in die Nähe der Abstiegsplätze. „Den durchwachsenen Start mussten wir erst einmal verdauen. Und der alte und der junge Jahrgang mussten zusammenfinden, die Neuzugänge mussten integriert werden. Das waren unsere größten Baustellen, das hat seine Zeit gedauert“, sagt VfL-Trainer Matthias Lust.

Zwei Siege in Folge glückten der U19 des VfL Bochum noch nicht

Vor allem mit starken Leistungen im U19-DFB-Pokal, wo die Bochumer erst im Viertelfinale am VfB Stuttgart scheiterten, baute sich die Talentwerk-Elf immer wieder auf. In der Liga wechselten sich jedoch gute und schlechte Leistungen ab. Zwei Siege in Folge waren dem VfL nicht vergönnt, was sicher auch am Spielplan lag – ungefähr in jedem zweiten Spiel traf Bochum auf eines der Spitzenteams.

Gleichzeitig bleibt jedoch die Erkenntnis, dass es gegen die größeren Namen der Liga zu keinem Dreier gereicht hat. Nur gegen die Teams aus dem Tabellenkeller gelangen Siege. Aus den Spielen gegen Düsseldorf, Köln, Gladbach, Leverkusen, Schalke und den BVB sprangen in der Hinrunde magere zwei Punkte heraus. Zum Auftakt der Rückrunde aber, dem letzten Spieltag vor der Winterpause, feierte der VfL einen 1:0-Sieg in Düsseldorf. Unter dem Strich steht Platz sieben, fünf Zähler sind es nach oben, einer nach unten.

Trainer Matthias Lust: „Die Hinrunde war ein Wellental“

„In erster Linie schauen wir auf die Entwicklung der Spieler, und da geht es in die richtige Richtung. Wir wollen uns in jedem Bereich weiter verbessern, im Defensivverbund genauso wie in der Offensive. Wenn das so ist, dann werden wir auch gute Leistungen auf den Platz bringen“, sagt Lust, dem die Platzierung freilich nicht egal ist: „Natürlich wollen wir möglichst viele Siege einfahren und in der oberen Tabellenhälfte bleiben. Die Hinrunde war ein Wellental, da wollen wir dran arbeiten.“

Lars Holtkamp und Luis Hartwig zählen zu den Führungskräften

Luis Hartwig hat in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Auf einzelne Spieler will der Trainer ungern eingehen. „Wichtig ist, dass jeder seine Aufgabe erfüllt, Verantwortung für sich und die Mannschaft übernimmt“, sagt Lust. Zu den Führungsfiguren zählten aber in jedem Fall Kapitän Lars Holtkamp und Luis Hartwig. Auch Julian Schmidt, der in der Vergangenheit oft von Verletzungen geplagt wurde, hat eine erfreuliche Hinrunde hinter sich, ebenso wie Calvin Minewitsch und Tolga Özdemir.

Jungprofis machen laut Lust einen Schritt nach vorne

Die Jungprofis Paul Grave (Tor), Moritz Römling (Linksverteidiger) und Stelios Kokovas (Links-/Innenverteidiger) gehörten auf dem Platz zwar zu den Antreibern, waren aber auch Teil der wackeligen Defensive. Bei Römling ging die Formkurve zuletzt jedoch deutlich nach oben, und Grave hielt im letzten Spiel des Jahres gegen Düsseldorf die Null fest. „Alle drei haben sich gut entwickelt“, findet Lust, wobei sich Paul Grave am Ende des Trainingslagers mit den Profis in Spanien verletzt hat und vorerst noch ausfällt.

In der Rückrunde wird es auf alle Spieler ankommen, denn Neuzugänge gab es bei den A-Junioren im Winter nicht. Genug Potenzial schlummert zwar auch in dieser Mannschaft. Das 0:6 am vergangenen Sonntag bei der Generalprobe gegen Dortmund hat jedoch aufgezeigt, dass noch jede Menge Entwicklungsarbeit wartet. „Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen. Wir haben eine gründliche Videoanalyse und viele Einzelgespräche hinter uns. Jetzt blicken wir nur noch auf den Ligabeginn“, so Lust.

Auftakt gegen Aachen – Es folgen Partien gegen Duisburg und Wuppertal

Zum Wiederbeginn der U19-Bundesliga treffen die A-Junioren des VfL Bochum am Samstag um 13 Uhr zu Hause am Nachwuchsleistungszentrum an der Hiltroper Straße 240 auf Alemannia Aachen. „Wir wollen mit einem Sieg ins neue Jahr starten“, sagt Trainer Matthias Lust. Danach folgen mit dem MSV Duisburg (8. Februar) und dem Wuppertaler SV (16 Februar.) zwei weitere Gegner aus der unteren Tabellenregion, bevor der Spitzenreiter FC Köln nach Bochum kommt (22. Februar). Direkt danach geht es nach Gladbach (29. Februar).