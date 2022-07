U19 des VfL Bochum startet gegen Duisburg in die Bundesliga

Bochum. Der Spielplan für die U19-Bundesliga West ist raus. Der VfL Bochum startet gegen Viktoria Köln. Auch die erste Runde im DFB-Pokal wurde ausgelost.

Die U19 des VfL Bochum ist wieder in die Vorbereitung eingestiegen. Zwei Wochen hatten die ältesten Talente des Bundesligisten frei, nun bittet Trainer Heiko Butscher wieder zum Training. Seit Montag wissen er und seine Spieler, gegen wen es wann in der U19-Bundesliga West geht und welcher Gegner der erste im DFB-Pokal ist.

Der MSV Duisburg und der VfL Bochum treffen zum West-Derby in Runde eins aufeinander. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus 13 Amateurmannschaften, die sich durch den Sieg ihres jeweiligen Landespokals qualifiziert haben, und 19 Lizenzmannschaften (acht Landespokalsieger, der Titelverteidiger, der Deutsche Meister und die jeweils drei bestplatzierten Teams aller drei Staffeln) zusammen.

Gegen Viktoria Köln geht es am ersten Spieltag der Bundesliga

Gezogen wurde aus zwei Töpfen, wobei die Amateurmannschaft in jeder Partie Heimrecht hat. Rahmenspieltermin für die erste Runde ist am Sonntag, 11. September (ab 11 Uhr).

Das erste Spiel in der Bundesliga ist für den 14. August terminiert. Die Bochumer spielen dann bei Viktoria Köln. Im ersten Heimspiel, 21. August, geht es gegen Preußen Münster. Das Spiel gegen Borussia Dortmund findet am zehnten Spieltag, 19. November statt, das Spiel gegen den FC Schalke 04 am 13. Spieltag, 26. Februar. Erneut wird die Bundesliga der U19 in einer einfachen Runde ausgetragen. Jede Spielpaarung in dieser 16er-Staffel gibt es nur einmal, es gibt kein Rückspiel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum