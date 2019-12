U19 des VfL Bochum spielt im DFB-Pokal beim Titelverteidiger

Während sich die anderen Mannschaften aus der U19-Bundesliga schon in der Winterpause befinden, liegt für die A-Junioren des VfL Bochum noch ein besonderes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum: Am Samstag treten die Bochumer im Viertelfinale des U19-DFB-Pokals beim Titelverteidiger VfB Stuttgart an (12 Uhr).

„Das ist ein besonderes Spiel, die Vorfreude ist im gesamten Team sehr groß. Wir wollen diese Chance natürlich nutzen und uns einen guten Jahresabschluss verschaffen“, sagt Trainer Matthias Lust. In den bisherigen Pokalrunden hat der VfL gute Auftritte hingelegt, beim FK Pirmasens mit 5:1 und zuletzt gegen St. Pauli mit 2:1 gewonnen. Der VfB Stuttgart allerdings ist noch einmal ein ganz anderes Kaliber.

Stuttgart führt die Bundesliga-Süd an

Im Pokal-Achtelfinale fegten die Schwaben RB Leipzig in der der Wiederauflage des Finales von 2019 mit 5:2 vom Platz. In der A-Junioren-Bundesliga-Süd/Südwest steht das Team von Nico Willig an der Spitze vor dem FC Bayern München und hat überhaupt nur ein Spiel verloren. Lust hat Respekt:„ Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet und informiert über einen starken Gegner, der seine Gruppe nicht umsonst anführt.“

Doch auch die Bochumer haben eine breite Brust. In den vergangenen fünf Spielen gelangen drei Siege, am vergangenen Sonntag auch gegen den Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf. Dazu hielt die Talentwerk-Elf bei der Niederlage gegen den BVB gut mit und holte ein Remis gegen Schalke.

VfL ist seit Donnerstag in Stuttgart

„Wir haben uns jetzt durch einen guten Abschluss in der Liga immer mehr Selbstvertrauen geholt und so fahren wir auch nach Stuttgart“, sagt Lust. „Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Von Spiel zu Spiel haben wir weiter dazugelernt, also gehen wir dieses Spiel so an, wie die letzten auch – mit viel Mut.“

Der VfL ist schon am Donnerstag nach Baden-Württemberg angereist und durfte auf dem Gelände des VfB trainieren. „So konnten wir schon mal ein wenig in die Begebenheiten schnuppern. Es war mir wichtig, dass wir uns hier gut vorbereiten können“, sagt Lust. Nicht mit dabei sind die verletzten Marius Herden, Yusuf Cicekdal und Niklas Lübke.