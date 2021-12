U17 des VfL Bochum dreht spektakuläre Partie gegen Münster

Bochum. Die B-Junioren des VfL Bochum bleiben an der Spitzengruppe der Bundesliga West dran. Die U17 gewann nach 1:3-Rückstand gegen Münster mit 4:3.

Lennart Koerdt gilt als einer der großen Talente im Talentwerk des VfL Bochum. Mohammad Mahmoud ist der Kapitän der U17 des VfL Bochum. Koerdt und Mahmoud hatten entscheidenden Anteil daran, dass die B-Junioren am Sonntag einen spektakulären Sieg zum Jahresabschluss in der Bundesliga West feierten. Koerdt stellte gegen Preußen Münster zweimal den Anschluss her, Mahmoud sorgte mit einem Doppelpack für den Sieg.

4:3 nach 0:2 und 1:3 - David Siebers, der Trainer, war hinterher ungefähr so stolz wie Profi-Chefcoach Thomas Reis nach dem 1:1 seines Teams gegen den BVB am Tag zuvor. „Ich bin einfach extrem stolz, dass die Mannschaft die Partie noch gedreht hat“, sagte Siebers. „Es sah am Anfang nicht danach aus, wir haben nicht gut ins Spiel gefunden. Aber das ist jetzt vergessen, weil wir einen großen Kampf gezeigt haben.“

Münster führt mit 2:0 und 3:1 - Koerdt trifft zum Anschluss

Bereits nach elf Minuten führten die Gäste, in der Tabelle nur einen Rang hinter dem VfL auf Position fünf notiert, mit 2:0. Lennart Koerdt gelang der Anschluss, Münster aber zeigte sich eiskalt - 1:3. Mit einem Schuss in den Winkel weckte Koerdt weitere neue Kräfte bei seinen Jungs (34.).

Die Bochumer steckten nie auf, rannten an, kämpften - und belohnten sich nach der Pause endgültig. Mohammad Mahmoud erzielte per Hacke das 3:3 und nur sechs Minuten später das umjubelte 4:3 (54./60.). „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass heute alles möglich ist. Dass es ein Sieg wurde, ist umso schöner“, sagte Siebers.

Große Siege, nur zwei Niederlagen: Bochum ist oben dran

Überhaupt kann er zufrieden sein: In den neun Partien setze sich sein Team sieben Mal durch, auch bei Borussia Dortmund mit 3:2. Dem stehen nur zwei knappe Niederlagen gegenüber gegen Mönchengladbach und Düsseldorf. Bochums U17 ist Tabellenvierter mit nur einem Punkt Rückstand auf Düsseldorf und Schalke, die allerdings erst acht Partien bestritten haben. Spitzenreiter ist Mönchengladbach mit 27 Punkten aus allerdings bereits zehn Partien. Für die Saison, die erst Mitte Februar weitergeht, gilt also das, was Siebers am Sonntag in der Halbzeit sagte: Es ist alles möglich.

Tore: 0:1 (3.), 0:2 (11.), 1:2 Koerdt (21.), 1:3 (25.), 2:3 Koerdt (34.), 3:3 Mahmoud (54.), 4:3 Mahmoud (60.)

VfL U17: Fricke – Bernsdorf, Kaiser, Winter (70. Kruphölter), Koerdt, Mahmoud, Peters (82. Brinkmann), Boafo (79. Dügencioglu), Czapelka, Bah, Erdelkamp

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum