Transfer-News: Schalke schlägt erneut zu, Rot-Weiss Essen verliert Talent

Essen. Die heiße Phase auf dem Transfermarkt beginnt. In diesem Ticker halten wir Sie bis zum Deadline Day am 1. September auf dem Laufenden.

Es kommt Bewegung auf den Transfermarkt. Erste spektakuläre Wechsel wurden bereits verkündet, weitere werden folgen, bis das Sommer-Transferfenster am 1. September schließt. In diesem Transfer-Ticker werden wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen, aber auch über Gerüchte auf dem Laufenden halten. Der Fokus wird auf den Reviervereinen Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen liegen.

Mehr News und Gerüchte zu BVB, VfL, Schalke und RWE: Hier geht es zu unserem Transfer-Ticker

Dienstag, 12. Juli

Kral-Leihe zu Schalke steht bevor

Fußball-Bundesligist FC Schalke steht unmittelbar vor einem Transfer von Alex Kral. Der Aufsteiger bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht von Sky. Demnach soll der 24-Jährige für eine Saison von Spartak Moskau ausgeliehen werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

RWE verliert Talent an TSG Hoffenheim

Rot-Weiss Essen verliert ein Top-Talent an den Bundesligisten TSG Hoffenheim. Junioren-Nationalspieler Joshua Quarshie (17) folgt Vincent Wagner, der künftig die U23 der Kraichgauer trainieren wird.

Medien: Gladbacher Torwart Sommer vor Wechsel nach Nizza

Torhüter Yann Sommer steht nach Informationen der L'Equipe kurz vor einem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum französischen Erstligisten OGC Nizza. Die Verhandlungen mit dem Klub des ehemaligen Gladbach-Trainers Lucien Favre seien „in den letzten Stunden vorangeschritten“, schrieb die Zeitung am Dienstag. Sommer werde in Kürze in Nizza erwartet.

Als Ablöse für den Schweizer Nationaltorhüter, der einen Vertrag über drei Jahre erhalten soll, sind 2,5 Millionen Euro im Gespräch. Sommer ist seit 2014 die Nummer eins bei der Borussia, damals hatte er den zum FC Barcelona gewechselten Marc-Andre ter Stegen ersetzt. In Nizza soll er die Lücke des zur PSV Eindhoven gewechselten Walter Benitez schließen.

Schalker Matondo wechselt zu den Glasgow Rangers

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 und Rabbi Matondo gehen zukünftig getrennte Wege. Der Offensivspieler, der bei den Schalkern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023 hatte, wechselt nach Schottland zu den Glasgow Rangers. Über die Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

FC Chelsea will Bayern-Star Serge Gnabry

Der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel soll Interesse am deutschen Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry haben. Weil der englische Premier-League-Club im Werben um Raphinha von Leeds United wohl gegen den FC Barcelona den Kürzeren gezogen hat, sei der Bayern-Angreifer laut englischen Medienberichten ins Visier gerückt. Der Vertrag des 26-Jährigen in München läuft noch ein Jahr, zu einer Verlängerung kam es bisher nicht. Bei einem Wechsel soll der deutsche Rekordmeister Medienberichten zufolge 40 Millionen Euro für Gnabry verlangen. Um einen Transfer auszuloten, habe Chelsea bei den Bayern eine Anfrage zum Flügelstürmer eingereicht.

Serge Gnabry soll das Interesse vom FC Chelsea geweckt haben. Foto: dpa

Montag, 11. Juli

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic in Turin angekommen

Hasan Salihamidzic, Sportdirektor des FC Bayern, ist in Turin gelandet. Mit Juventus verhandelt der Klub um Matthijs de Ligt, die Bayern wollen den Verteidiger kaufen.

#Salihamidzic è atterrato a Torino: pronto a incontrare la #Juve per #DeLigt // Salihamidzic has landed in Turin, he’s ready to meet Juve over De Ligt [🎥 @GiovaAlbanese] 🇳🇱🔥 pic.twitter.com/GaUQf3nUrl — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 11, 2022

Offiziell: Paul Pogba wieder bei Juventus Turin

Der französische Fußball-Nationalspieler Paul Pogba kehrt zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin in die Serie A zurück. „Wir könnten nicht glücklicher sein: Pogba ist wieder bei uns“, schrieb der Verein aus Norditalien in einer Mitteilung am Montag. Der 29-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2026. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ten Hag dementiert Ronaldo-Gerüchte: „Steht nicht zum Verkauf“

Der neue Manchester-United-Trainer Erik ten Hag hat Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Cristiano Ronaldo dementiert und Spekulationen über das Fehlen des Superstars in der Saisonvorbereitung des englischen Fußball-Rekordmeisters zurückgewiesen. „Dass er gerade nicht bei uns ist, hat persönlich Gründe“, stellte ten Hag am Montag auf einer Pressekonferenz klar. Mehr dazu lesen Sie hier.

Berichte: Wayne Rooney neuer Trainer bei MLS-Club in Washington

Englands Ex-Superstar Wayne Rooney soll als Trainer zu DC United in die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS zurückkehren. Wie Medien aus den USA und England übereinstimmend berichten, übernimmt der 36-Jährige das Amt beim Club aus Washington und folgt dort auf Interimstrainer Chad Ashton, der zuvor erst im April Hernan Losada abgelöst hatte. Es seinen nur noch Visa-Fragen zu klären, schrieb die US-Nachrichtenagentur AP am Montag.

Sonntag, 10. Juli

VfL Bochum holt ukrainischen Nationalspieler

Der VfL Bochum hat einen Teil der Lücke gefüllt, die die Abgänge von Armel Bella Kotchap und Maxim Leitsch in der Abwehr gerissen haben. Der Bundesligist verpflichtete den ukrainischen Innenverteidiger Ivan Ordets, der 30-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2023 und soll sofort helfen: Er reiste mit ins Trainingslager nach Südtirol.

FC Bayern verpflichtet Talente-Trio

Der FC Bayern München hat drei Fußball-Talente im Alter von 9 bis 14 Jahren vom FSV Mainz 05 verpflichtet. Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer (49) bestätigte den Transfer in der „Bild am Sonntag“ und erklärte dort, wie der Deal zustande kam. „Nachdem unsere Scouting-Abteilung wegen des ältesten Sohns Aristide mit den Eltern Kontakt aufgenommen hatte, betonte die Familie, dass ein Wechsel nur in Betracht kommt, wenn die gesamte Familie nach München zieht beziehungsweise zum FCB wechselt“, sagte Sauer.

Durch den Wechsel von Aristide (14) kamen auch dessen Brüder Aviel (12) und Alex (9) Hentcho Nseke zu den Münchenern. „Aus sportlicher Sicht stand zunächst der Wechsel des U15-Spielers Aristide auf unserer Agenda“, führte Sauer aus.

Auch der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel äußerte sich in der „Bild am Sonntag“: „Wir hätten die Jungs gern gehalten, haben alles versucht, aber die Familie hat sich für München entschieden.“

Samstag, 9. Juli

Medien: Rabbi Matondo vor Wechsel zu Glasgow Rangers

Bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 gehört der walisische Nationalspieler zu jenen Spielern, die den Verein verlassen und im besten Fall noch eine ordentliche Summe in die klamme Kasse spülen sollen. Laut Sky Schottland sowie anderer britischer Medien soll der 21-jährige Angreifer nun vor einem Wechsel zum schottischen Topklub Glasgow Rangers stehen.

Flügelflitzer Rabbi Matondo überzeugte zuletzt in Belgien - auf Schalke hat der Waliser dennoch keine Zukunft. Foto: AFP

Matondo war im Januar 2019 von Manchester City für neun Millionen Euro nach Gelsenkirchen gewechselt, auf Schalke gelang ihm der Durchbruch jedoch nicht. Nach Leihen zu Stoke City und Cercle Brügge plant Schalke nicht mehr mit dem Flügelflitzer, dessen Marktwert aktuell nur noch bei vier Millionen Euro liegt.

Für 3,7 Millionen Euro: Stuttgart holt Vagnoman aus Hamburg

Bundesligist VfB Stuttgart hat Josha Vagnoman vom Hamburger SV verpflichtet. Wie der Verein am Samstag bekannt gab, hat der aktuelle U21-Nationalspieler einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Medienberichten zufolge erhält der HSV eine Ablöse von 3,7 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

„Josha kann auf den Außenbahnen sowohl defensiv als auch mit einer offensiveren Ausrichtung eingesetzt werden. Er ist mit seinem Profil einer der interessantesten Spieler, die es in Deutschland in diesem Altersbereich gibt", sagte Sportdirektor Sven Mislintat. Der 21 Jahre alte Außenverteidiger Vagnoman bestritt insgesamt 61 Zweitliga-Spiele für den HSV und erzielte dabei fünf Tore.

FC Bayern laut Medien zu Gesprächen wegen de Ligt in Turin

In den Transferverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Juventus Turin im Abwehrspieler Matthijs de Ligt könnten laut italienischen Medienberichten entscheidende Entwicklungen anstehen. Wie die Turiner Zeitung „Tuttosport“ am Samstag meldete, werden die Bosse des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Montag in Italien erwartet. Zuvor soll demnach der 22 Jahre alte Niederländer aus seinem Urlaub zurückkehren. Die Beraterin von de Ligt sei bereits seit Freitag in Turin, um Juve von einem Transfer zu überzeugen.

Der Defensivspieler will laut übereinstimmenden Medienberichten die Serie A verlassen. Neben dem Bundesliga-Primus sei auch der FC Chelsea sehr interessiert, heißt es. De Ligt hat eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2024 laufenden Vertrag: Für eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro kann er Juventus vorzeitig verlassen.

Laut „Tuttosport“ sei Bayern bereit, sein Angebot zu erhöhen: Zuletzt war von 75 Millionen Euro die Rede, die die Münchner zahlen würden. Weder Bayern noch Juventus haben sich bislang zu den Meldungen geäußert.

Freitag, 8. Juli

Salihamidzic wechselt nach Vancouver

Nick Salihamidzic, Sohn von Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic, verlässt die 2. Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Der 19-Jährige schließt sich auf Leihbasis für eineinhalb Jahre bis Saisonende 2023 der Zweitvertretung von MLS-Klub Vancouver Whitecaps an. Seinen Vertrag bei den Bayern verlängerte er zuvor bis 2025.

Salihamidzic kam 2015 im Alter von zwölf Jahren von der SpVgg Unterhaching zu den Münchnern, deren Trikot sein Vater als Profi getragen hatte. In der vergangenen Saison kam der Abwehrspieler zweimal für Bayern II in der Regionalliga zum Einsatz und lief ansonsten für die U19 auf.

Freiburg und FCA tauschen Gregoritsch und Demirovic

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Stürmer Michael Gregoritsch vom FC Augsburg verpflichtet und im Gegenzug Ermedin Demirovic an den Ligarivalen abgegeben. Für wie lange der 28 Jahre alte österreichische Nationalspieler Gregoritsch beim SC unterschrieb, teilte der Klub nicht mit. Der Bosnier Demirovic (24) erhält in Augsburg einen Vertrag bis 2026.

Das kann auf Schalke, beim VfL Bochum und beim BVB noch passieren

In knapp zwei Monaten schließt das Transferfenster. Eine Übersicht, was sich im Ruhrgebiet noch ereignen kann, gibt es hier.

Hannover 96 leiht Lawrence Ennali an Rot-Weiss Essen aus

Hannover 96 leiht Offensivspieler Lawrence Ennali für eine Saison an den Drittligisten Rot-Weiss Essen aus. Eine Kaufoption für den 20-Jährigen besitzen die Essener aber nicht, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte.

Lawrence Ennali (rechts) soll Rot-Weiss Essen helfen, hier mit Sportdirektor Jörn Nowak.

In Essen wird Ennali wieder mit Christoph Dabrowski zusammenarbeiten, der in der vergangenen Saison auch sein Trainer in Hannover war. „In Essen kann 'Lolo' Spielzeit sammeln, was für ihn jetzt wichtig ist, um in seiner Entwicklung weiterzukommen und dann auch bei uns den nächsten Schritt machen zu können“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.

👋 Willkommen, Lawrence Ennali! RWE leiht den 20-jährigen Außenbahnspieler von @Hannover96 aus, wo er bereits mit Christoph Dabrowski zusammenarbeitete. In diesem Moment absolviert Ennali seine erste Trainingseinheit. 🟥⬜️

ℹ️👉 https://t.co/kQykQINhtP#immeRWEiter #nurderrwe pic.twitter.com/goXVw3fIB2 — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) July 8, 2022

Donnerstag, 7. Juli

Schalke holt Wunschspieler Cedric Brunner

Nächster Neuzugang für den FC Schalke 04. Die Königsblauen haben Rechtsverteidiger Cedric Brunner verpflichtet, er spielte zuletzt in Bielefeld. Alle Infos: hier.

Offensivspieler Grifo verlängert beim SC Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Offensivspieler und Vizekapitän Vincenzo Grifo vorzeitig verlängert. Das teilten die Badener, die sich aktuell im Trainingslager im österreichischen Schruns auf die neue Saison vorbereiten, am Donnerstag mit. Zur Laufzeit des Kontrakts machten sie keine Angaben.

FC Bayern: Sadio Mané steht vor dem ersten Training

Der neue Stürmerstar Sadio Mané wird am Freitag (16.00 Uhr) zu seinem ersten Training mit dem FC Bayern erwartet. Neben dem 30-jährigen Senegalesen soll auch Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) seine Premieren-Einheit an der Säbener Straße absolvieren.

Mittwoch, 6. Juli

Ex-BVB-Profi Witsel findet Klub in Spanien

Neuer Verein für Axel Witsel (33): Der belgische Nationalspieler, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund im Sommer ausgelaufen war, verstärkt künftig das Mittelfeld von Atlético Madrid.

Offiziell: BVB holt Sébastien Haller

Borussia Dortmund hat den Ersatz für den zu Manchester City abgewanderten Erling Haaland gefunden: Sébastien Haller stürmt in der kommenden Saison für den BVB. Der 28 Jahre alte Profi spielte zuletzt für den niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam. Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 30. Juni 2026. Mehr dazu.

Bericht: Laimer hat sich mit FC Bayern auf einen Transfer geeinigt

Der FC Bayern und Konrad Laimer sollen sich auf einen Transfer geeinigt haben. Einem Bericht der Sportbild zu Folge, sind die Vertragsmodalitäten bereits geklärt. Demnach habe Laimer RB Leipzig darüber informiert, dass er diesen Sommer oder im nächsten Jahr ablösefrei zum FC Bayern München wechseln will. Dort würde er auf seine Ex-Mitspieler Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano treffen.

Gladbach schnappt sich Talent Winsley Boteli

Borussia Mönchengladbach hat sich ein Schweizer Talent gesichert und Winsley Boteli aus Genf verpflichtet. Das berichtet RP Online. Die Gladbacher hätten sich demnach gegen den FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen durchgesetzt, die ebenfalls Interesse an Boteli gehabt haben sollen. Der Schweizer Stürmer läuft in der kommenden Saison für Gladbachs U17 auf.

Dienstag, 5. Juli

Ex-Wolfsburger Weghorst wechselt zu Besiktas

Der frühere Wolfsburger Torjäger Wout Weghorst bricht nach nur einem halben Jahr seine Zelte beim FC Burnley zumindest vorläufig wieder ab. Der 29 Jahre alte niederländische Nationalstürmer wechselt vom Premier-League-Absteiger auf Leihbasis für die kommende Spielzeit zum türkischen Topklub Besiktas. In Istanbul trifft Weghorst auf den früheren Wolfsburger Coach Valerien Ismael.

Adamyan von Hoffenheim zu Köln

Der armenische Fußball-Nationalspieler Sargis Adamyan verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln. Das teilten beide Vereine am Dienstag mit. Der 29-Jährige, dessen Vertrag in Hoffenheim noch bis 2023 lief, erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Levent Mercan wechselt fest zu Fatih Karagümrük SK

Levent Mercan verlässt den FC Schalke 04, wechselt fest zu Fatih Karagümrük SK und bleibt damit beim türkischen Erstligisten. Bereits in der vergangenen Spielzeit lief der 21-jährige Mittelfeldspieler für den Verein in der Süper Lig auf. Mehr dazu lesen Sie hier.

Christophe Galtier als neuer PSG-Trainer präsentiert

Christophe Galtier ist neuer Trainer beim französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi stellte den 56-Jährigen bei einer Pressekonferenz im Prinzenpark-Stadion am Dienstag offiziell vor. Galtier trainierte zuletzt den Erstligisten OGC Nizza. Bei PSG folgt er auf Mauricio Pochettino, der Anfang 2021 Nachfolger des deutschen Trainers Thomas Tuchel wurde.

Hamza Mendyl verlässt Schalke und schließt sich OH Leuven an

Hamza Mendyl, zuletzt verliehen an Gaziantep FK, wechselt vom FC Schalke 04 zum belgischen Erstligisten OH Leuven. Der Vertrag des Marokkaners bei den Königsblauen war ursprünglich bis zum 30. Juni 2023 datiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Medien: Akanji und Thiaw bei italienischen Klubs im Gespräch

Inter Mailand und der FC Bologna sind laut italienischen Medienberichten an Manuel Akanji (26/Borussia Dortmund) beziehungsweise Malick Thiaw (20/Schalke 04) interessiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Modeste denkt an erneuten Abschied vom 1. FC Köln

Torjäger Anthony Modeste kokettiert offenbar mit seinem Abschied vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Im Trainingslager in Donaueschingen sagte der französische Mittelstürmer, der mit 20 Bundesliga-Toren den FC in die Conference League schoss, am Dienstag laut Express: „Ich hatte die Möglichkeit im Winter. Wir haben aber die klare Entscheidung getroffen, dass wir das nicht machen. Jetzt muss ich aber vielleicht an mich denken.“

Bericht: Hat der BVB Interesse an Oscar Gloukh?

Borussia Dortmund hat sich in den vergangenen Jahren einen exzellenten Ruf als Talentförderer erarbeitet. Möglicherweise wechselt nun der nächste Nachwuchsspieler zum Bundesligisten. Laut der schottischen Zeitung "Daily Record" soll der BVB Interesse an Oscar Gloukh (18) von Maccabi Tel Aviv haben. Der israelische U19-Nationalspieler steht dort noch bis 2024 unter Vertrag. Auch die Glasgow Rangers, Ajax Amsterdam und Espanyol Barcelona sollen den offensiven Mittelfeldspieler auf dem Schirm haben.

SC Freiburg holt Ritsu Doan

Ritsu Doan kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück und verstärkt den SC Freiburg. Der Offensivspieler aus Japan spielte zuletzt für die PSV Eindhoven in den Niederlanden und war in der Saison 2020/21 an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Nun unterschrieb Doan ein Arbeitspapier bei den Breisgauern, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Über Vertragsinhalte sei Stillschweigen vereinbart worden. Medienberichten zufolge soll die Ablöse acht bis neun Millionen Euro betragen.

Montag, 4. Juli

Verteidiger de Ligt will zum FC Bayern wechseln

Der niederländische Abwehrspieler Matthijs de Ligt will nach Medienberichten vom italienischen Spitzenclub Juventus Turin zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München wechseln. Das berichtete zuerst der Pay-TV-Sender Sky am Montagabend, ehe auch „Bild“ und „Sport Bild“ mit ähnlichen Information nachzogen. Demnach soll Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits Kontakt zu Juve aufgenommen haben.

Neuer Abwehrchef: Schalke vor Verpflichtung von Maya Yoshida

Der Bundesliga-Aufsteiger steht vor der Verpflichtung des Japaners Maya Yoshida (33). Der Japaner spielte zuletzt in Italien für Sampdoria Genua in der Serie A. Er spielte 26 Partien, schoss zwei Tore und gab drei Vorlagen. 154 Mal spielte er zuvor in der Premier League für den FC Southampton. Der 33-jährige Yoshida kommt ablösefrei nach Gelsenkirchen. Die Details.

Christian Eriksen vor Wechsel zu Manchester United

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen steht offenbar vor einem Engagement bei Englands Rekordmeister Manchester United. Wie das Portal „The Athletic“ am Montag berichtete, habe sich Eriksen mündlich mit den Red Devils geeinigt. Im Raum stehe ein Dreijahresvertrag für den 30 Jahre alten Mittelfeldspieler, der aktuell vereinslos ist.

Barcelona verstärkt sich mit Ex-Mailand-Profi Kessié

Der FC Barcelona verpflichtet den ivorischen Mittelfeldspieler Franck Kessié. Der 25 Jahre alte Profi wechsele ablösefrei vom italienischen Fußballmeister AC Mailand und werde am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschreiben, teilte der spanische Club am Montag mit. Im Vertrag solle eine Ablöseklausel in Höhe von 500 Millionen Euro festgeschrieben werden, hieß es.

Manchester City holt Kalvin Philipps aus Leeds

Englands Fußball-Meister Manchester City um Star-Teammanager Pep Guardiola hat die nächste hochkarätige Verstärkung verkündet. Wie der Klub am Montag mitteilte, wechselt Mittelfeldspieler Kalvin Phillips (26) von Leeds United zu den Skyblues.

Der englische Nationalspieler erhält bei City einen Sechsjahresvertrag. Die Ablöse soll 42 Millionen Pfund (rund 48,7 Millionen Euro) plus Boni betragen.

„Ich bin absolut begeistert, zu Manchester City zu kommen“, sagte Phillips: „Unter Pep spielen zu können und von ihm und seinem Trainerstab zu lernen sowie Teil einer so fantastischen Mannschaft zu sein, sind unglaublich spannende Aussichten.“

Dennis Grote vor Wechsel zu Preußen Münster

Dennis Grote steht vor einem Wechsel zu Preußen Münster. Der 35-Jährige soll noch in dieser Woche einen Vertrag beim Regionalligisten unterschreiben, das berichten die Kollegen vom RevierSport. Grote war im vergangenen Winter als Kapitän von Rot-Weiss Essen in Ungnade gefallen, weil er mit einem Wechselwunsch nach Münster bei den Essener Verantwortlichen vorstellig geworden war. RWE schob Grotes Wunsch einen Riegel vor, das Tischtuch war dennoch zerschnitten. Das vergangene halbe Jahre verbrachte der Mittelfeldmann in Österreich bei Wacker Innsbruck.

Sonntag, 3. Juli

Bremen holt Linksverteidiger Buchanan

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat sich vorbehaltlich des Medizinchecks die Dienste des englischen Linksverteidigers Lee Buchanan gesichert. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler wechselt ablösefrei vom insolventen Drittligisten Derby County an die Weser.

Wegen eines Besitzerwechsels beim zweimaligen englischen Meister lief der Vertrag von Buchanan am Donnerstag aus, die vom Verein einseitig gezogene Option auf Verlängerung war nicht mehr gültig. Nach Informationen des Online-Portals Deichstube wird der Neuzugang bei den Norddeutschen einen Kontrakt bis 2025 unterzeichnen.

Freiburg mit Interesse an Augsburgs Gregoritsch

Fußball-Bundesligist SC Freiburg interessiert sich mehreren Medienberichten zufolge für Michael Gregoritsch vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg. Zunächst hatte der Pay-TV-Sender Sky am Sonntagmorgen über die Kontaktaufnahme der Breisgauer berichtet. Nach „Kicker“-Informationen sind sich die beiden Clubs bei der Ablösesumme noch nicht einig. Beim FCA besitzt Gregoritsch, der in der Vorsaison bester Augsburger Torschütze in der Bundesliga war, noch einen Vertrag bis Juni 2023.

Nach Daniel-Kofi Kyereh und Matthias Ginter wäre der Österreicher der dritte externe Neuzugang des Sport-Clubs. Trainer Christian Streich hatte beim Trainingsauftakt am vergangenen Montag gehofft, bis zur Abreise am Mittwoch ins Trainingslager nach Schruns in Österreich ein größeres Aufgebot zur Verfügung zu haben.

Rostock verpflichtet Ananou aus Paderborn

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Verteidiger Frederic Ananou fest verpflichtet. Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Der 24-Jährige, der zuvor zwei Jahre beim SC Paderborn spielte, erhält beim FC Hansa einen Vertrag bis 2023.

Bereits seit zwei Wochen ist der gebürtige Münchener Teil des Trainingskaders, absolvierte das Trainingslager in Schladming und kam auch in beiden Testspielen gegen den Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt zum Einsatz.

Samstag, 2. Juli

Ex-BVB-Star Mkhitaryan wechselt zu Inter Mailand

Inter Mailand hat den früheren Dortmunder Fußballer Henrikh Mkhitaryan vom Liga-Rivalen AS Rom verpflichtet. Das bestätigte der Vizemeister der italienischen Serie A am Samstag, nachdem der Deal schon seit Tagen vor dem Abschluss stand. Zu den Vertragsdetails machten die Nerazzurri zunächst keine Angaben; laut Medienberichten erhält der 33 Jahre alte Armenier einen Kontrakt über zwei Spielzeiten bis 2024. Mkhitaryans Vertrag beim Sieger der Uefa Conference League war ausgelaufen, er wechselt ablösefrei zu Inter.

Der Offensivspieler hatte von 2013 bis 2016 bei Borussia Dortmund gespielt, ehe er nach England ging und dort für Manchester United und den FC Arsenal auflief. Seit 2019 spielte er für die Roma. Er ist nach Rückkehrer Romelu Lukaku, der vom FC Chelsea ausgeliehen wurde, der zweite Offensiv-Neuzugang Inters in diesem Sommer.

Zukunft von Itakura ist geklärt

Wenn der FC Schalke 04 das erste Heimspiel der kommenden Bundesliga-Saison bestreitet, dann wird vermutlich auch Ko Itakura auf dem Platz stehen. Allerdings nicht mehr im Trikot der Königsblauen, sondern in Diensten von Borussia Mönchengladbach, dem Gegner des Revierklubs am zweiten Spieltag. Denn wie Sky und Sport1 berichten, ist der Wechsel des 25-Jährigen an den Niederrhein fix.

Freitag, 1. Juli

Salah verlängert langfristig in Liverpool

Der englische Fußball-Pokalsieger FC Liverpool hat seinen Topstar Mohamed Salah langfristig gebunden. Der 30 Jahre alte Stürmer, der seit 2017 beim Club von Trainer Jürgen Klopp spielt, unterschrieb einen neuen langfristigen Vertrag in Anfield. Das gab Liverpool am Freitag bekannt. Über die genaue Laufzeit machte der Verein keine Angaben. Englische Medien berichteten übereinstimmend von einem Vertrag bis 2025.

Arp wechselt endgültig zu Holstein Kiel

Der Stürmer Jann-Fiete Arp verlässt den FC Bayern München und wechselt zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Über das Ende der Zusammenarbeit, das sich bereits angedeutet hatte, informierte der deutsche Rekordmeister am Freitagabend. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit war der 22 Jahre alte Offensivspieler an die Norddeutschen ausgeliehen. Dabei erzielte Arp in 24 Liga-Partien zwei Tore. Bei den Schleswig-Holsteinern unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, teilten die Kieler mit.

Bochum holt Förster aus Stuttgart

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den sechsten externen Neuzugang unter Vertrag genommen. Philipp Förster wechselt vom Ligarivalen VfB Stuttgart zu den Blau-Weißen, der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 2024. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ortega wechselt zu Manchester City

Lange wurde darüber spekuliert, nun ist es fix: Torhüter Stefan Ortega wechselt vom Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zu Manchester City. Der 29-Jährige unterschrieb beim englischen Fußball-Meister einen Vertrag bis 2025. Ortega, dessen Vertrag in Bielefeld Ende Juni ausgelaufen war, soll im Starensemble von Teammanager Pep Guardiola die Nummer zwei hinter Stammkeeper Ederson werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Abschied vom FC Bayern: Tolisso wechselt nach Lyon

Nach seinem Abschied vom FC Bayern München kehrt Corentin Tolisso zu Olympique Lyon zurück. Wie der französische Fußball-Erstligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Donnerstag, 30. Juni

Holt Favre Gladbach-Torhüter Sommer nach Nizza?

Lucien Favre ist erst seit Kurzem Trainer von OGC Nizza, nun berichtet die französische Sportzeitung L'Équipe, dass der französische Erstligist Interesse an Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer hat. Sommers Vertrag in Gladbach läuft 2023 aus.

Siebatcheu wechselt zu Union Berlin

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat einen Nachfolger für den gewechselten Taiwo Awoniyi gefunden. Von Young Boys Bern kommt der Schweizer Torschützenkönig Jordan Siebatcheu nach Köpenick, wie Union am Donnerstag mitteilte. Über Ablösemodalitäten und Vertragsdauer des 26-Jährigen machte Union keine Angaben. Awoniyi hatte vor knapp einer Woche einen Fünf-Jahres-Vertrag beim Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest unterschrieben.

Siebatcheu erzielte in der vergangenen Saison 22 Treffer für Bern und war auch auf seinen vorherigen Stationen ein Torgarant. Nachdem die Familie von den USA nach Frankreich umgezogen war, stieß der Mittelstürmer im Alter von sieben Jahren zu Stade Reims, wo er in der Saison 2017/2018 sein Profidebüt gab und mit 24 Scorerpunkten den damaligen Zweitligisten zum Aufstieg führte.

Freiburg verlängert mit Schlotterbeck

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den zunächst bis 2023 laufenden Vertrag mit Innenverteidiger Keven Schlotterbeck vorzeitig verlängert. Das teilte der Europa-League-Teilnehmer am Donnerstag mit, machte dabei wie üblich aber keine Angaben zur neuen Laufzeit der Vereinbarung.

Der 25-Jährige war in Freiburg bisher meist nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen. Der ältere Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck kam 2017 nach Freiburg und feierte im Februar 2019 sein Profidebüt. In der Saison 2019/2020 verlieh ihn der Sport-Club an den Ligakonkurrenten Union Berlin. In der Bundesliga kommt Schlotterbeck bislang auf insgesamt 68 Einsätze.

Luis Hartwig vor Wechsel nach Österreich

Luis Hartwig fehlt in dieser Woche beim Training des VfL Bochum. Der junge Offensivmann präsentiert sich beim österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten. Eine Leihe steht im Raum.

Überraschung: Jullien-Wechsel zu Schalke geplatzt

Eigentlich schien der Wechsel von Christopher Jullien zum FC Schalke 04 nur noch Formsache gewesen zu sein, doch nach dem Medizincheck kamen Spieler und Verein nicht mehr auf einen Nenner. Der Innenverteidiger ist wieder nach Schottland zurückgekehrt. Mehr zu dem Thema gibt es hier.

Mittwoch, 29. Juni

Schalke: Verteidiger von Celtic Glasgow im Anflug

Der Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Verteidiger fündig geworden. Der 29 Jahre alte Franzose Christopher Jullien - derzeit in Diensten von Celtic Glasgow - hat die Aufmerksamkeit der Schalker erregt. So ist der aktuelle Stand.

Medien: Barca erhöht Angebot für Bayern-Star Lewandowski

Der FC Barcelona hat sein Angebot für Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski übereinstimmenden Medienberichten zufolge noch einmal erhöht. Die „Bild“ meldete am Mittwoch, der spanische Top-Klub biete nun 40 Millionen Euro Ablöse und fünf Millionen Euro Bonuszahlungen für den polnischen Nationalspieler. Nach Informationen von Sport1 soll das Angebot der Katalanen in den kommenden Stunden beim deutschen Rekordmeister eingehen.

Lässt der FC Bayern Robert Lewandowski doch zum FC Barcelona ziehen? Foto: dpa

Die spanische Zeitung „Sport“ berichtete, dass es sich dabei um das finale Angebot von Barça für den 33 Jahre alten Ex-BVB-Torjäger handle. Der Klub will die Verhandlungen mit den Münchnern demnach zeitnah vorantreiben und hofft auf eine Einigung im Juli.

Dienstag, 28. Juni

Felix Heim verlässt Rot-Weiss Essen

Das Kapitel zwischen Rot-Weiss Essen und Felix Heim ist beendet. Der 20-Jährige verlässt RWE und wechselt mit sofortiger Wirkung zu West-Regionalligist Alemannia Aachen. Heim war erst im Sommer 2021 von der TSG Balingen an die Hafenstraße gewechselt, konnte sich in Essen aber nie durchsetzen. In der Rückrunde war der Offensivmann an den FSV Frankfurt ausgeliehen. Mehr zu dem Thema gibt es hier.

Hertha-Profi Boateng kündigt Karriereende für 2023 an

Kevin-Prince Boateng vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wird seine Karriere definitiv nach der kommenden Saison beenden. „Das ist meine letzte Saison als aktiver Profifußballer. Es ist egal, was passiert. Auch wenn wir nächstes Jahr Champions League spielen - das ist meine letzte Saison“, sagte er am Dienstag mit einem Schmunzeln im Trainingslager in Kienbaum: „Ich werde alles nochmal reinhauen für den Verein und für mich selber auch. Und dann ist Schluss.“

Der 35-Jährige war im vergangenen Jahr zur Hertha zurückgekehrt und hatte jüngst seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. „Ich habe Bock zu spielen. Ich will noch ein bisschen zocken. Und ich glaube, das sieht man auch im Training“, meinte Boateng: „Ob es dann Minuten in der Bundesliga werden oder nicht - darüber will ich gar nicht reden. Ich will das nochmal mitnehmen. Noch ein Jahr.“

HSV verpflichtet Angreifer Königsdörffer

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Nach Laszlo Benes (Borussia Mönchengladbach) wird auch Ransford Königsdörffer die Norddeutschen verstärken. Der deutsche U21-Nationalspieler kommt vom Drittligisten Dynamo Dresden und unterschrieb beim HSV einen Vierjahresvertrag bis 2026.

„Er ist ein schneller, technisch sehr gut ausgebildeter Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und nicht umsonst zuletzt für die U21-Nationalmannschaft nominiert wurde“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt über den 20 Jahre alten Stürmer.

Nächster Stürmer: Nürnberg holt Daferner aus Dresden

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Christoph Daferner von Dynamo Dresden verpflichtet. Das gab der Verein am Dienstag im Rahmen des Trainingslagers in Natz-Schabs bekannt. Über die Vertragsmodalitäten machte der FCN keine Angaben.

Der 24-Jährige ist nach Manuel Wintzheimer (Hamburger SV) und Kwadwo Duah (St. Gallen) der dritte Stürmer-Transfer in diesem Sommer. Daferner erzielte in der abgelaufenen Zweitligasaison in 32 Spielen 13 Tore für den Absteiger aus Dresden.

Vagnoman-Wechsel zu Stuttgart droht zu platzen

Beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist bei den Bemühungen um Rechtsverteidiger Josha Vagnoman vom Hamburger SV Geduld gefragt. „Wir sind extrem weit auseinander“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montagabend beim Trainingsauftakt zu den Verhandlungen mit dem Zweitligisten.

Medienberichten zufolge soll der HSV bis zu acht Millionen Euro fordern. Geld, das der VfB-Kaderplaner nicht bereit ist, zu zahlen. „Wir brauchen nicht drum herumreden, dass Vagnoman ein Thema ist. Wir sehen schon, dass wir die Position gerne noch einmal besetzen würden“, sagte Mislintat. „Aber es ist nicht realistisch im Moment. Am Ende kann es auch sein, dass man nicht zusammenfindet.“

Montag, 27. Juni

Janko wechselt zum VfL Bochum

Der VfL Bochum hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Saidy Janko verpflichtet. Der 26-jährige Rechtsverteidiger kommt von Real Valladolid. Mehr zum Thema gibt es hier.

Bochums Sportvorstand Sebastian Schindzielorz. Foto: firo

Molinari komplettiert Schalkes Trainerteam

Der gebürtige Italiener Beniamino Molinari wird Assistent von Frank Kramer beim Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04. Der 42-Jährige hatte zuletzt als Co-Trainer an der Seite von Alexander Zorniger mit Apollon Limassol die Meisterschaft in Zypern gewonnen.

„Beniamino hat nicht nur ein ausgeprägtes Fußballsachverständnis, sondern ist auch ein Menschenfänger und Teamplayer. Dazu spricht er insgesamt fünf Sprachen. Er wird den bestehenden Trainerstab perfekt ergänzen“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Mehr zum Thema gibt es hier.

Bis 2024: Baumgart verlängert in Köln

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Trainer Steffen Baumgart vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das teilte der Europacup-Teilnehmer am Montag mit. „Wir waren schon länger klar miteinander. Aber wir haben bewusst gewartet, bis alle da sind. Wichtig ist, dass wir nicht nur Erfolg hatten, sondern auch Spaß“, sagte Baumgart: „Ich bin sicher: Das Projekt ist noch nicht zu Ende.“

Geschäftsführer Christian Keller erklärte: „Auch, wenn die Nachricht erwartet war, bleibt sie sehr positiv. Alle haben sich gefreut. Alle Spieler und alle Mitarbeiter, weil Steffen mit der zentrale Mensch dafür war, dass der FC so attraktiven Fußball spielt.“

Sonntag, 26. Juni

VfL Bochum: Ganvoula soll gehen, KSC kein Abnehmer

Stürmer Silvere Ganvoula soll den Bundesligisten VfL Bochum verlassen. An dieser Haltung des Klubs hat auch sein Tor zum 2:0-Endstand im Testspiel am Samstag beim Wuppertaler SV nichts geändert. Zum Zweitligisten Karlsruher SC wird der 26-Jährige nicht wechseln, um dort das Erbe des neuen VfL-Stürmers Philipp Hofmann anzutreten. Der KSC habe sich gegen Ganvoula entschieden, berichtet das VfL-Magazin "Tief im Westen".

MSV Duisburg: Ex-Spieler Yeboah findet neuen Verein

Ein weiterer Abgang des MSV Duisburg ist bei der Vereinssuche fündig geworden. Offensivmann John Yeboah, der im Winter auf Leihbasis vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg gekommen war, spielt künftig für den polnischen Erstligisten Śląsk Wrocław.

VfL Wolfsburg vor Verpflichtung des Kroaten Franjic

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat offenbar einen Nachfolger für den an RB Leipzig verkauften Xaver Schlager gefunden. Medienberichten zufolge stehen die Niedersachsen kurz vor einer Verpflichtung des kroatischen Mittelfeldspielers Bartol Franjic von Dinamo Zagreb. Die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ hatte zuerst über den bevorstehenden Transfer berichtet.

Bericht: AS Rom träumt von Cristiano Ronaldo

Die Transfergerüchte um Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo reißen nicht ab. Nun hat ein italienischer Medienbericht einen möglichen Wechsel des 37-jährigen Portugiesen zur AS Rom ins Spiel gebracht. Die Hypothese stehe im Raum, sei aber fast unmöglich, schränkte das Sportblatt „Gazzetta dello Sport“ am Sonntag online aber selbst bereits ein.

VfL Bochum mit Interesse an Rechtsverteidiger Janko?

Nach der Verpflichtung von Jordi Osei-Tutu schaut sich der VfL Bochum weiter auf dem Transfermarkt um. Laut des Portals "Tief im Westen" soll Saidy Janko in den Fokus der VfL-Verantwortlichen gerückt sein. Der Rechtsverteidiger steht derzeit bei Real Valladolid unter Vertrag. Demnach soll sich der VfL schon in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem 26-Jährigen befinden.

Wolfsburg vor Verpflichtung von Franjic

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat offenbar einen Nachfolger für den an RB Leipzig verkauften Xaver Schlager gefunden. Medienberichten zufolge stehen die Niedersachsen kurz vor einer Verpflichtung des kroatischen Mittelfeldspielers Bartol Franjic von Dinamo Zagreb. Die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ hatte zuerst über den bevorstehenden Transfer berichtet.

Karlsruhe holt Schweizer Rapp

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Schweizer Mittelstürmer Simone Rapp verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom Zweitligisten FC Vaduz, für den er in der vergangenen Saison 16 Tore erzielte. Der Nachfolger des zum Bundesligisten VfL Bochum abgewanderten Philipp Hofmann hat einen Zweijahresvertrag beim KSC unterschrieben.

Samstag, 25. Juni

Bericht: Treffen von Ronaldo-Berater und neuem Chelsea-Boss

Der neue Chelsea-Boss Todd Boehly soll bei der Suche nach Verstärkungen einem Medienbericht zufolge auch mit dem Berater von Superstar Cristiano Ronaldo gesprochen haben. Jorge Mendes und Boehly sollen sich vergangene Woche in Portugal getroffen haben, wie "The Athletic" berichtete. Ob beide Seiten konkret über die Zukunft des 37 Jahre alten Fußball-Superstars oder einen möglichen Wechsel gesprochen haben, blieb zunächst offen.

Gareth Bale wechselt wohl in die USA. Foto: dpa

Gareth Bale vor Wechsel zum MLS-Club Los Angeles FC

Fußball-Profi Gareth Bale steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel in die amerikanische Major League Soccer. Der 32 Jahre alte Waliser soll sich mit Los Angeles FC auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben, wie «The Athletic» am Samstag berichtete. Bale soll beim neuen Club des italienischen Europameisters Giorgio Chiellini demnach zusätzlich die Option erhalten, seinen Vertrag um weitere 18 Monate verlängern zu können.

Vertragsverlängerung von Skhiri beim 1. FC Köln möglich

Eine Vertragsverlängerung von Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri beim 1. FC Köln ist nach Meinung von FC-Geschäftsführer Philipp Türoff durchaus denkbar. Der tunesische Nationalspieler, dessen Vertrag im Juni 2023 ausläuft, könnte sich mit den Kölnern im internationalen Wettbewerb und dann bei der WM international präsentieren und empfehlen.

Unions Awoniyi wechselt in die Premier League

Fußball-Bundesligist Union Berlin verliert seinen Top-Torjäger Taiwo Awoniyi. Der 24-jährige Nigerianer wechselt nach zwei Jahren in Köpenick wie erwartet in die Premier League zu Aufsteiger Nottingham Forest und erhält dort einen Fünfjahresvertrag. Nottingham bezeichnete den Wechsel als klubinternen Rekordtransfer, nannte aber keine Zahlen.

Bayer Leverkusen holt 16-Jährigen aus Genk

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den 16 Jahre alten Madi Monamay vom KRC Genk verpflichtet. Der talentierte Innenverteidiger soll zunächst die U19-Junioren des Klubs verstärken. „Er ist von vielen europäischen Spitzenklubs umworben worden. Er hat in der vergangenen Saison als 15-Jähriger schon in der Youth League auf hohem Niveau überzeugt und im U21-Team von Genk auch erste Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes.

Medien: Auch Mohamed Salah könnte Liverpool verlassen

Nach dem Wechsel von Sadio Mané zum FC Bayern München könnten Jürgen Klopp und der FC Liverpool auch einen zweiten Top-Stürmer verlieren. Wie das englische Boulevardblatt „The Sun“ am Samstag berichtete, sei Liverpool bereit, den ägyptischen Fußball-Nationalstürmer für eine Ablösesumme im Bereich von 60 Millionen Pfund (knapp 70 Millionen Euro) ziehen zu lassen. Sein Vertrag läuft 2023 aus. Als möglichen Abnehmer für den 30-Jährigen brachte das Blatt Real Madrid ins Gespräch.

Freitag, 24. Juni

Wechsel perfekt: Eintracht Frankfurt verpflichtet Alario

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den nächsten Transfer-Coup perfekt gemacht. Mittelstürmer Lucas Alario wechselt vom Bundesligakonkurrenten Bayer Leverkusen an den Main. Wie die beiden Fußballklubs am Freitagabend mitteilten, unterschrieb der 29-jährige Argentinier einen Vertrag bis 2025. Erst am Dienstag hatte die Eintracht Mario Götze, den WM-Siegtorschützen von 2014, aus Eindhoven verpflichtet.

„International und auch in der Bundesliga hat er immer über eine sehr gute Trefferquote verfügt. Durch ihn gewinnen wir eine neue Komponente im Offensivspiel hinzu“, sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche.

Alario war 2017 von River Plate Buenos Aires nach Leverkusen gewechselt. Für die Werkself absolvierte der Argentinier wettbewerbsübergreifend 164 Einsätze, in denen er 58 Tore erzielte und 16 weitere Treffer vorbereitete.

VfL Bochum: Tom Weilandt geht in die vierte Liga

Von der Bundesliga zu einem Regionalliga-Aufsteiger. Diesen Schritt wagte nun Tom Weilandt, der sechs Jahre beim VfL Bochum unter Vertrag stand. Wie der Greifswalder FC am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 30-Jährige einen Dreijahresvertrag. Der offensive Mittelfeldspieler erhält zudem die Perspektive, im Anschluss an seine aktive Karriere im Sponsoring- und Marketingbereich zu arbeiten.

Interesse an Ronaldo? Bayern dementiert

Wildes Gerücht aus Spanien: Einer Meldung des Sportblatts AS zufolge soll Bayern München bei der Nachfolge-Suche für den abwanderungswilligen Weltfußballer Robert Lewandowski niemand Geringeren als Weltstar Cristiano Ronaldo auf dem Zettel haben. Der deutsche Rekordmeister bereite einen „großen Tausch“ vor: CR7 für „Lewy“.

Superstar Cristiano Ronaldo steht bei Manchester United unter Vertrag. Foto: dpa

Ronaldo (37) habe sich demnach entschlossen, seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei Manchester United nicht erfüllen und den englischen Rekordchampion vorzeitig verlassen zu wollen. „Und sein nächstes Ziel könnte München sein“, schreibt die Zeitung.

Das dementierte allerdings Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Cristiano Ronaldo ist ein Topspieler mit einer herausragenden Karriere. Das Gerücht, das im Umlauf ist, ist allerdings ein Gerücht, an dem nichts dran ist“, sagte der Bosnier bei Sky.

Schalke an Mittelfeldspieler von AS Rom interessiert

Amadou Diawara wird als Neuzugang auf Schalke gehandelt. Doch wie realistisch ist der Transfer des Mittelfeldspielers der AS Rom? Lesen Sie hier unseren Faktencheck zum Schalke-Kandidaten.

BVB verpflichtet Talent aus den Niederlanden

Der BVB verstärkt seine U23: Prince Aning kommt aus dem Nachwuchs von Ajax Amsterdam und erhält in Dortmund einen Vierjahresvertrag.

Köln holt U21-Nationalspieler Martel

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat U21-Nationalspieler Eric Martel langfristig unter Vertrag genommen. Der 20-Jährige, seit 2017 bei RB Leipzig ausgebildet und zuletzt an Austria Wien ausgeliehen, unterschrieb beim Conference-League-Teilnehmer einen Vertrag bis 2026.

Trainer Steffen Baumgart zeigte sich derweil mit der bisherigen Transferphase „sehr zufrieden. Ich habe immer gelesen, wer uns abgesagt hat. Mit denen, die angeblich abgesagt haben, habe ich nicht ein einziges Gespräch geführt“, sagte er am Freitag bei der ersten Zusammenkunft mit der Mannschaft zu den Leistungstests.

Erik Thommy wechselt in die USA

Erik Thommy wechselt vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in die Major League Soccer (MLS) zu Sporting Kansas City. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024 plus Option für ein weiteres Jahr. „Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere“, sagte der Offensivspieler. Thommy, der in der Bundesliga auch für den FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf spielte, erhielt beim VfB keinen neuen Vertrag.

Wildes Gerücht um Ronaldo und Bayern München

In die Spekulationen um Robert Lewandowskis Zukunft beim FC Bayern mischt jetzt die spanische Sportzeitung „AS“ ein abenteuerlich wirkendes Gerücht. Angeblich sollen die Münchner den polnischen Weltfußballer im Falle seines Wechsels zum FC Barcelona womöglich durch Cristiano Ronaldo ersetzen wollen, wie das Blatt ohne Nennung von konkreten Quellen berichtet. Demnach haben die Bayern dem portugiesischen Superstar zugesichert, mit ihm den erneuten Angriff auf den Gewinn der Champions League starten zu wollen.

Seit längerem wird spekuliert, dass der 37 Jahre alte Ronaldo Manchester United nach nur einer Saison wieder verlassen will. Berichten zufolge gibt es mehrere Interessenten für eine Verpflichtung des fünfmaligen Weltfußballers. Ronaldo soll zum Ende seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung bei einem Top-Club mit großen Titelchancen suchen.

Donnerstag, 23. Juni

Ilsanker geht von Frankfurt nach Genua

Der bisherige Eintracht-Frankfurt-Profi Stefan Ilsanker wechselt zum CFC Genua in die zweite italienische Liga. Der Serie-B-Verein bestätigte am Donnerstag die Verpflichtung des 33 Jahre alten Fußballprofis. Der Österreicher unterschrieb bei dem abgestiegenen Team einen Zweijahresvertrag. „Der Club will den sofortigen Wiederaufstieg und ich möchte helfen, dass dieser Traditionsverein wieder erfolgreichen Fußball in der Serie A spielt“, sagte der Mittelfeldspieler in einer Mitteilung seines Managements.

Ilsankers Kontrakt beim Europa-League-Sieger Frankfurt lief aus. Der Nationalspieler hatte vor den zweieinhalb Saisons in Frankfurt in der Bundesliga schon viereinhalb Jahre für RB Leipzig gespielt. Mit seiner Erfahrung soll Ilsanker in dem jungen Team aus der Küstenstadt in der norditalienischen Region Ligurien eine Führungsfigur werden.

Torhüter Ortega Moreno vor Wechsel zu Manchester City

Torhüter Stefan Ortega steht vor einem Wechsel zum englischen Fußball-Meister Manchester City. Wie der kicker berichtet, soll Ortega, dessen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld Ende Juni ausläuft, bei der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola die Nummer zwei hinter Stammkeeper Ederson werden.

Stefan Ortega steht vor einem Wechsel zu Manchester City. Foto: firo

Ortega gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern der Ostwestfalen, für die er 67 Bundesliga- und 170 Zweitliga-Partien absolvierte. Ortegas Abschied aus Bielefeld stand bereits seit längerem fest, am letzten Bundesliga-Spieltag wurde der 29-Jährige emotional verabschiedet.

Fabio Kaufmann kehrt aus Karlsruhe nach Braunschweig zurück

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat Fabio Kaufmann vom Liga-Konkurrenten Karlsruher SC verpflichtet. Der 29 Jahre alte Außenbahnspieler kehrt nach einem Jahr beim KSC zu den Niedersachsen zurück, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Kaufmann, der bereits in der Saison 2020/21 für die Eintracht spielte, erhält einen Zweijahresvertrag. Über die Höhe der Ablöse vereinbarten beide Clubs Stillschweigen.

Nkunku verlängert in Leipzig bis 2026

RB Leipzig wird mit Torjäger Christopher Nkunku in die neue Saison starten. Der DFB-Pokalsieger hat den Vertrag mit dem 24 Jahre alten Franzosen deutlich aufgebessert und bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Das teilte der sächsische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Medienberichten zufolge gibt es zudem eine Ausstiegsklausel, die dem französischen Nationalspieler bei rund 60 Millionen Euro einen Wechsel im kommenden Sommer ermöglichen würde. Der bisherige Kontrakt lief bis Sommer 2024.

„Nach dem großartigen Erfolg im DFB-Pokal war klar: Mein Weg ist hier noch nicht zu Ende – wir wollen mehr! Es hat mich wirklich beeindruckt, wie sich der Verein um mich bemüht hat“, sagte Nkunku in einer Pressemitteilung des Vereins und fügte an: „RB Leipzig hat sich in den letzten Jahren international einen Namen gemacht und immer wieder bestätigt, dass wir um Titel mitspielen können. In Zukunft wollen wir daran anknüpfen und noch einen draufsetzen.“

Mittwoch, 22. Juni

Mit diesem BVB-Talent will die Eintracht die Klasse halten

Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat den offensiven Mittelfeldspieler Immanuel Pherai von Borussia Dortmund verpflichtet. Der 21-jährige Niederländer gab in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt für den BVB, spielte ansonsten aber in der zweiten Mannschaft in der 3. Fußball-Liga. Alle Details zum Wechsel.

Schalke: Was passiert mit Darko Churlinov?

Darko Churlinov, ausgeliehen von Schalke 04 in der Aufstiegssaison, muss erst einmal zum VfB Stuttgart zurück, eine Kaufoption enthielt der Leihvertrag nicht. Der Spieler wäre gerne geblieben, Schalke wollte ihn halten. Die S04-Verantwortlichen haben die Hoffnung auf eine Rückkehr noch nicht aufgegeben.

Perfekt: FC Bayern holt Star-Stürmer Sadio Mane

Der Transfer des senegalesischen Stürmerstars Sadio Mane vom FC Liverpool zum deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist perfekt. Was die Bayern-Verantwortlichen zur Verpflichtung des Liverpool-Stars sagen, lesen Sie hier.

Auch Julian Weigl ist Thema bei Eintracht Frankfurt

Den ersten Spieler mit Dortmunder Vergangenheit hat Eintracht Frankfurt bereits verpflichtet. Mario Götze wechselt von PSV Eindhoven zu den Hessen. Er könnte dort auf einem alten Bekannten treffen. Auch Julian Weigl ist laut Frankfurter Rundschau ein Thema bei der Eintracht. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte von 2015 bis Ende 2019 für den BVB, anschließend wechselte er zu Benfica Lissabon. Beim Topteam aus Portugal steht er noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag.

Nur noch Details fehlen: BVB kurz vor Haller-Deal

Der Wechsel von Sebastien Haller von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund steht nach Informationen dieser Redaktion kurz vor dem Abschluss. Nur noch Details sind zu klären, der Medizincheck beim BVB soll in Kürze erfolgen. Lesen Sie hier alle Hintergründe.

Perfekt: Ex-BVB-Profi Erik Durm wechselt von Frankfurt nach Kaiserslautern

Weltmeister Erik Durm wechselt von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zu Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Das bestätigten beide Clubs am Mittwoch. „Wir freuen uns, mit Erik Durm einen Spieler verpflichten zu können, der nicht nur Qualität und Erfahrung mitbringt, sondern auch sehr variabel und auf allen Positionen auf der Außenbahn einsetzbar ist“, sagte Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen. Trotz seiner Erfolge habe Durm „immer noch Ambitionen und aufgrund seiner Herkunft eine hohe Identifikation mit dem FCK“.

Gladbach: Bénes-Wechsel zum HSV offiziell

Beim Transfer von László Bénes von Borussia Mönchengladbach zum Hamburger SV haben beide Parteien am Mittwochmorgen Vollzug gemeldet. Der 24-jährige Nationalspieler der Slowakei unterschrieb bei dem Zweitligisten einen Vierjahresvertrag und soll dort das zentrale Mittelfeld verstärken. Bénes wechselte im Sommer 2016 vom MSK Zilina nach Mönchengladbach.

VfL Wolfsburg an Ex-BVB-Verteidiger interessiert

Der VfL Wolfsburg ist nach einem Bericht der „Bild“ (Mittwoch) am früheren Dortmunder Jeremy Toljan interessiert. Da der Schweizer Kevin Mbabu (27) beim Fußball-Bundesligisten aus Niedersachsen intern seinen Wechselwunsch hinterlegt haben soll, würde auf der Rechtsverteidigerposition Handlungsbedarf bestehen. Denn bei einem Wechsel des Nationalspielers hätten die Wölfe in Ridle Baku (24) und Talent Kilian Fischer (21) nur zwei Spieler auf der rechten Seite.

Der frühere U21-Europameister Toljan (27) spielt seit zwei Jahren bei US Sassuolo in der italienischen Serie A. Die Italiener wollen rund fünf Millionen Euro als Ablöse für den 27-Jährigen haben. In der Bundesliga lief der gebürtige Stuttgarter für die TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund auf.

Dienstag, 21. Juni

Weltmeister Durm vor Wechsel nach Kaiserslautern

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Erik Durm. Der Weltmeister von 2014 soll von Bundesligist Eintracht Frankfurt in die Pfalz wechseln. Nach Informationen des „Kicker“ befindet sich der FCK in fortgeschrittenen Gesprächen mit Durm. Ein Abschluss stehe kurz bevor. Wie der TV-Sender Sky berichtet, habe Durm seinen Vertrag in Frankfurt bereits aufgelöst und befinde sich dem Vernehmen nach bereits in Kaiserslautern.

Eintracht Frankfurt: Götze-Transfer offiziell

Der Transfer von WM-Held Mario Götze zu Eintracht Frankfurt ist fix. Wie der Europa-League-Sieger verkündete, hat der 30-Jährige am Dienstag einen leistungsbezogenen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Die Eintracht macht von einer Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro Gebrauch.

Torwartwechsel beim MSV: Müller kommt, Coppens geht

Der MSV hat seine lang ersehnte Nummer 1 gefunden. Von der Zweitvertretung von PSV Eindhoven kommt der 21-jährige Torwart Vincent Müller an die Wedau. Dort unterschrieb der drittligaerfahrene Keeper einen Vertrag bis 2024. In der Saison 2019/20 hütete er das Tor der Würzburger Kickers beim Aufstieg in die zweite Liga. Im Gegenzug wird Jo Coppens die Duisburger verlassen. Den belgischen Schlussmann zieht es zurück in seine Heimat zur KV St. Truiden.

BVB: Haller-Deal wird konkreter

Der Wechsel von Sebastién Haller zu Borussia Dortmund scheint näher zu rücken. Wie "Sport1" nun berichtet, soll das erste BVB-Angebot in Höhe von 33 Millionen Euro die Verantwortlichen beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam bereits glücklich stimmen. Eine Einigung sei noch in dieser Woche zu erwarten, die ebenfalls diskutierten Namen Sasa Kalajdzic und Hugo Ekitike scheinen damit aus dem Rennen. Mit dem Nationalspieler der Elfenbeinküste würde der BVB einen Stürmer mit Torgarantie für sich gewinnen.

Ajax-Stürmer Sebastién Haller soll kurz vor einem Wechsel zum BVB stehen. Dort soll er die Nachfolge von Erling Haaland antreten. Foto: AFP

VfL Bochum: Bella-Kotchap vor England-Transfer

Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap könnte den VfL Bochum bald verlassen. Laut "Sky"-Informationen steht der 20-Jährige vor einem Wechsel in die Premier League zum FC Southampton. Hier ordnen wir die bisherigen Informationen zum Deal ein.

FC Bayern: Mané in München gelandet – Medizincheck steht an

Der Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern befindet sich wohl auf der Zielgeraden. Wie die "Bild" berichtet, soll der Außenstürmer des FC Liverpool um 11.21 Uhr am Münchener Flughafen gelandet sein. Mit an Bord des Privatjets von Mallorca soll auch Berater Björn Bezemer gewesen sein. Noch heute soll der 30-Jährige den obligatorischen Medizincheck beim deutschen Rekordmeister absolvieren.

Schalke 04: Gerücht um Außenstürmer aus Belgien

Nach Informationen der belgischen Zeitung „La Dernière Heure“ soll Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 Interesse an Manuel Benson (25) von Royal Antwerpen haben. Der belgische Außenstürmer ist ablösefrei, erzielte in der abgelaufenen Saison sechs Tore und bereitete acht weitere Treffer auf. Nach Informationen dieser Redaktion ist Benson auf Schalke allerdings kein Thema. Priorität hat auf Schalke die Suche nach einem neuen Abwehrchef. Außerdem ist die Rechtsverteidigerposition vakant.

VfL Bochum: Jordi Osei-Tutu soll heute vorgestellt werden

Rückkehrer Jordi Osei-Tutu soll den VfL Bochum verstärken. Nach Informationen dieser Redaktion, steht der Transfer kurz vor dem Abschluss. Der 23-Jährige weilt bereits in Bochum und hat den Medizincheck absolviert. Die offizielle Mitteilung könnte schon am Dienstag folgen.

Jordi Osei-Tutu kehrt aus England zum VfL Bochum zurück. Foto: firo

U19-Talent von RWO wechselt zur SG Wattenscheid 09

Am Montag ist Fußball-Regionalligist SG Wattenscheid 09 ins Training eingestiegen – Ein Monat bleibt bis zum Start und 09 bastelt weiter am Kader: Neuestes Kadermitglied ist Kian Licina. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt aus der Bundesliga-A-Jugend von Rot-Weiß Oberhausen, am Dienstag stellte ihn die SG 09 als Neuzugang vor. Bereits viermal spielte er auch für die U17-Nationalmannschaft von Montenegro.

Alario ist sich offenbar mit Eintracht Frankfurt einig

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist sich nach "Sky"-Informationen mit Bayer Leverkusens Stürmer Lucas Alario über einen Wechsel in diesem Sommer einig. Alario und sein Berater Pedro Aldave haben mit der Eintracht eine mündliche Vereinbarung getroffen.

Mönchengladbach verleiht Kersken nach Verlängerung an Meppen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Torhüter Jonas Kersken für die nächste Saison auf Leihbasis an den Drittligisten SV Meppen abgegeben. Wie die Borussia am Dienstag mitteilte, wurde im Zuge der Ausleihe der zuvor bis 2023 gültige Vertrag mit dem 21 Jahre alten Keeper in Mönchengladbach um zwei Jahre bis 2025 verlängert. In der abgelaufenen Saison war Kersken im Regionalliga-Team der Borussia zum Einsatz gekommen.

Mirko Slomka ist wohl Trainerkandidat bei Podolski-Klub Zabrze

Mirko Slomka, ehemaliger Trainer des FC Schalke 04, verhandelt offenbar über einen Wechsel zum 14-maligen polnischen Meister Gornik Zabrze, dem aktuellen Klub des Fußball-Weltmeisters Lukas Podolski. Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Montagabend. Demnach sei Slomka am Wochenende mit seinem Berater nach Polen geflogen. Der 54 Jahre alte Slomka trainierte in der Bundesliga den FC Schalke 04 und seinen Heimatclub Hannover 96.

RB Leipzig leiht Talent Jäkel an Zweitligist Bielefeld aus

Nach dem Abgang von Junioren-Nationalspieler Sidney Raebiger leiht RB Leipzig Talent Frederik Jäkel an Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld aus. Das teilte der sächsische Fußball-Bundesligist am Montagabend mit. Die Leihe des 21 Jahre alten Innenverteidigers, der zuletzt zwei Jahre auf Leihbasis beim belgischen Club KV Oostende spielte, gilt zunächst für eine Saison. Obwohl der 1,94 Meter große Jäkel schon 2019 von der U19 zu den Profis hochgezogen worden war, konnte sich der gebürtige Torgauer nicht durchsetzen.

Montag, 20. Juni

Newcastle United mit Interesse an Dortmunds Hazard

Thorgan Hazard könnte einem Medienbericht zufolge den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in Richtung England verlassen. Wie die „Bild“ am Montag online berichtete, hat Premier-League-Club Newcastle United Interesse an dem Offensivspieler. Der belgische Nationalspieler war 2019 von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Vizemeister gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Perfekt: Sebastian Polter wechselt von Bochum zu Schalke

Es hatte sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell. Sebastian Polter stürmt in der kommenden Saison für den FC Schalke 04. Der Angreifer kommt vom VfL Bochum. Hier gibt es mehr Infos zum Transfer.

Schalke leiht Dries Wouters erneut aus

Der FC Schalke 04 verlängert die seit Januar bestehende Leihe von Dries Wouters: Der Abwehrspieler wird auch in der Saison 2022/2023 das Trikot des KV Mechelen überstreifen. Das gab der Klub am Montag bekannt.

#S04-Update: Dries Wouters wird für eine weitere Saison an den @kvmechelen ausgeliehen



Viel Erfolg, Dries! — FC Schalke 04 (@s04) June 20, 2022

Wechselwunsch: Gladbachs Benes will fest zum Hamburger SV

Der 24 Jahre alte Slowake Laszlo Bénes will nach Informationen des Kicker Borussia Mönchengladbach endgültig verlassen. Nach zwei Leihen - erst nach Augsburg, dann nach Kiel - soll es den zentralen Mittelfeldspieler zum Hamburger SV in die zweite Liga ziehen. Benes, dem der Durchbruch bei Erstligist Gladbach nicht gelang, kennt HSV-Trainer Tim Walter aus seiner Zeit bei Holstein Kiel.

Eintracht Frankfurt: Trainer Glasner hat bereits mit Götze gesprochen

Der Wechsel von Mario Götze zu Eintracht Frankfurt wird Medienberichten zufolge immer konkreter. Der 30-Jährige habe mit dem Fußball-Bundesligisten bereits weitestgehend Einigung erzielt, berichtete Sport1. Laut „Kicker“ sind die Gespräche der Hessen mit dem Weltmeister von 2014 zumindest schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Demnach könnten die Frankfurter Götze für vier Millionen Euro aus seinem noch bis Mitte 2024 laufenden Vertrag bei PSV Eindhoven auslösen. Eintracht-Trainer Oliver Glasner habe sich bereits mit Götze ausgetauscht, berichtete die „Bild“.

Götze hatte die Bundesliga nach seinen Einsätzen für Borussia Dortmund und den FC Bayern München im Jahr 2020 verlassen. In Eindhoven blühte der Siegtorschütze des WM-Finals 2014 wieder auf und machte sich für andere Clubs interessant. Auch Benfica Lissabon und Inter Miami sollen sich um den Mittelfeldspieler bemühen. Dem Wechsel müsse noch der Aufsichtsrat der Eintracht zustimmen, hieß es. (fs mit sid/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum