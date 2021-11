Traditionsmannschaft des VfL Bochum spielt beim Budenzauber

Darius Wosz (r.) führt die Traditionsmannschaft des VfL Bochum beim Hallenturnier in Lingen an.

Bochum. Die Profis des VfL Bochum haben ein freies Wochenende. Dafür ist die Traditionsmannschaft aktiv. Sie spielt wieder beim Budenzauber Emsland.

Die Traditionsmannschaft des VfL Bochum nimmt am „Budenzauber Emsland“ in Lingen teil. Am Freitag, 12. November, trifft das von Michael „Ata“ Lameck betreute Team in der Vorrunde auf Bayer Leverkusen und Werder Bremen. In der anderen Gruppe spielen Gastgeber SV Meppen, St. Pauli und der VfL Osnabrück.

Lameck kann zunächst einmal nur hoffen, dass der VfL ins Halbfinale kommt. Er wird nur einen knappen Kader dabei haben. Das Turnier wird ab 18 Uhr live auf Sport1 übertragen. Der Budenzauber Emsland 2021 wird unter 2G-Regelung durchgeführt.

Die Bochumer bestreiten ihr erstes Spiel um 18.45 Uhr gegen Bremen, um 19.38 Uhr geht es dann gegen Leverkusen. Sollten die Bochumer einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe belegen, geht es für sie ab 21.10 Uhr mit dem Halbfinale weiter. Das Finale ist für 22.15 Uhr angesetzt.

Darius Wosz führt den Kader an

Angeführt wird der Bochumer Kader vom ehemaligen Nationalspieler Dariusz Wosz. Seine Premiere in der Budenzauberserie gibt Benjamin Auer. Der Stürmer war in seiner aktiven Karriere für den Karlsruher SC, Borussia Mönchengladbach, den 1. FSV Mainz 05, Alemannia Aachen und den VfL Bochum aktiv.

Hinzu kommt Giovanni Federico, der schon zweimal im Emsland am Ball war und Endspielerfahrung mitbringt. Er spielte unter anderem für den VfL Bochum, 1. FC Köln, Karlsruher SC, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld. Ebenfalls im Bochumer Kader sind Torwart Klaus Schlapka, Engin Yavuzaslan, Daniel Kaczor, Sebastian Westerhoff und Dirk Eitzert.

Budenzauber hat eine lange Geschichte

„Etliche Spieler der Traditionsmannschaft sind verletzt“, sagt Lameck. „Es gibt auch einige, die wegen Corona nicht mitspielen wollen.“ Gegner Leverkusen meldet dagegen einen volleren Kader. Gemeldet sind für Bayer 04: Tomasz Bobel (Torwart), Jörg Volkmar (Torwart), Assimiou Toure, Sascha Jagusch, Carsten Baumann, Boris Zivkovic, Thorsten Judt, Oliver Neuville, Pierre de Wit, Patrick Helmes, Marcus Feinbier, Mike Rietpietsch, Ioannis Masmanidis, David Müller.

„Der VfL Bochum hat zweimal seine Visitenkarte in der Emsland-Arena abgegeben“, sagt Turnierdirektor Bernd Kühn. „Ich kenne den Ehrgeiz von Dariusz Wosz auf dem Platz. Sein Team wird alles reinwerfen und Darek wird vielleicht wieder eines seiner legendären Bandentore schießen.“

Der Budenzauber blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits in den 1970er-Jahren sorgten die Hallenturniere der Profis für große Begeisterung. Auf dem kleinen Feld stellten Stars wie Franz Beckenbauer und Mario Basler ihr Können unter Beweis.

Da heute der volle Terminkalender der Profis solche Spaß-Events kaum noch zulässt, lassen die Vereine ihre Traditionsteams spielen. Seit 2014 ist das Turnier in der Emsland-Arena in Lingen zuhause. Der Sieger erhält ein Ticket für das Finalturnier in Berlin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum