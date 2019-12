Tesche würde gerne noch länger beim VfL Bochum bleiben

Der Jubel vom anderen Ende des Trainingsplatzes ist nicht zu überhören. Manuel Riemann pariert den Strafstoß von Vitaly Janelt, und Robert Tesche geht vor Freude in die Knie.

Minutenlang hatten sie den Verlierer ausgespielt im Elfmeterschießen. Jeder musste im Wechsel ins Tor, und endlich gab es die Parade, die Janelt zum „Verlierer“ machte. Das „private“ Elfmeterschießen-Turnierchen nach dem Ende der Trainingseinheit am Dienstag hat Robert Tesche also, umgekehrt ausgedrückt, gewonnen, gemeinsam mit Manuel Riemann.

Der Stammplatz auf der Ersatzbank zu Saisonbeginn hat Tesche überrascht

Es passt zur Stimmungslage des 32-Jährigen, der längst wieder gut drauf ist: auf dem Platz, neben dem Platz. „Es ist schön, wieder zu spielen“, sagt Tesche. In der ersten Hälfte der Hinrunde musste er mit einem ungewohnten Platz vorlieb nehmen, mit dem auf der Bank. „Das war nicht so schön. Es hat mich schon etwas überrascht, dass ich gar keine Rolle mehr gespielt habe“, blickt der zentrale Mittelfeldspieler zurück.

Stammspieler in den ersten beiden VfL-Jahren

Zwei Jahre lang war Tesche, der für die Saison 2017/18 ausgeliehen war von Birmingham City und dann einen Zweijahres-Vertrag unterschrieb beim VfL Bochum, meist Stammkraft an der Seite von Anthony Losilla. Vier Treffer erzielte er bei seinen 49 Einsätzen in diesen zwei Spielzeiten, das Wichtigste zum 1:0-Sieg in Ingolstadt Anfang März 2018 – es war ein großer Schritt zum Klassenerhalt in der turbulenten Saison 2017/18 mit vier Cheftrainern (Gertjan Verbeek in der Sommer-Vorbereitung, Ismail Atalan, Jens Rasiejewski, Robin Dutt).

Die Chance kam gegen den FC Bayern

Startelf-Comeback: Robert Tesche spielte gegen Bayern stark. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Im Zuge des Verjüngungsprozesses, der auch mehr Tempo in der Zentrale beinhalten sollte, aber setzte Ex-Trainer Robin Dutt schon am Saisonende 2018/19 und dann konsequent zu Beginn dieser Saison vor allem auf Vitaly Janelt, sporadisch auch auf Thomas Eisfeld. Auch in Stuttgart unter Heiko Butscher und ab dem sechsten Spieltag unter Thomas Reis blieb Tesche außen vor. Zunächst. Nur in Sandhausen und gegen Darmstadt wechselte Thomas Reis ihn ein. „Ich musste Geduld haben. Ich habe versucht, mich im Training durch Leistung anzubieten“, erklärt Tesche. Um auf seine Chance zu hoffen. Und sie dann zu nutzen.

Er nutzte sie. Gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal Ende Oktober. Erstmals in dieser Saison stand Tesche in der Startelf, er zeigte eine bärenstarke Leistung gegen den Rekordmeister, und seitdem hat er keine Spielminute mehr verpasst. Die Zweitliga-Bilanz mit Tesche in der Startelf: drei Siege, zwei Remis, eine Niederlage.

Tesche: „Ich würde gerne beim VfL Bochum bleiben“

Sein Vertrag endet im Sommer. Gespräche hat es noch nicht gegeben, sagt der Routinier – Tesche würde sich über ein Angebot des VfL freuen. „Ich würde gerne hier beim VfL Bochum bleiben. Ich versuche, mich durch Leistung zu empfehlen“, sagt der 32-Jährige.

Mittelfeldspieler erwartet „schwere Aufgabe“ gegen Regensburg

Zunächst aber geht es zum Jahresabschluss gegen den SSV Jahn Regensburg. Mit Losilla und Tesche im Zentrum, davon ist auszugehen. „Der 2:1-Sieg gegen Hannover war enorm wichtig für uns“, sagt Tesche. „Die Liga ist extrem eng. Jahn Regensburg wird uns gut anlaufen und uns wieder alles abverlangen. Das wird eine richtig schwere Aufgabe.“