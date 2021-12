Tenhagen über VfL gegen BVB: „Für uns ist es ein großes Derby“

Bochum. Jupp Tenhagen war Bochums erster Nationalspieler. Er lief auch für Borussia Dortmund auf. Am Samstag empfängt sein VfL den BVB.

Er heißt Franz-Josef, aber so nennt ihn im Fußball niemand. Jupp Tenhagen zählte in den 70er-Jahren zu den unerschütterlichen und unabsteigbaren Bochumern, fußballerisch war er sogar der beste von ihnen. 1977 wurde er Bochums erster Nationalspieler. Borussia Dortmund begann damals gerade erst wieder, sich zu etablieren, der BVB war zwischen 1972 und 1976 Zweitligist. Doch als der VfL 1981 finanzielle Probleme hatte, wurde Jupp Tenhagen nach Dortmund transferiert. Nach drei Jahren ging er wieder zurück nach Bochum. Heute betreibt der 69-Jährige Fußballschulen und ist Mitglied des VfL-Präsidiums. An diesem Samstag empfängt der VfL als Außenseiter den BVB (15.30 Uhr/Sky).