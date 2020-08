Spielplan steht: VfL Bochum zunächst gegen St. Pauli

Bochum. Der Zweitligist aus Bochum startet in die neue Spielzeit mit einem Heimspiel. Auch Düsseldorf und Paderborn sind in der Hinrunde zu Gast.

Trainer Thomas Reis und der VfL Bochum dürfen sich auf einen Zweitliga-Saisonstart im eigenen Stadion freuen: Am ersten Spieltag 19. bis 21. September) gastiert der FC St. Pauli. Danach folgt das Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC (25. bis 28. September).

VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz sagt: "Es ist immer schön mit einem Heimspiel in die Saison zu starten. Auch wenn wir natürlich noch nicht wissen, inwieweit unsere Fans uns an diesem Tag unterstützen können. St. Pauli ist ein attraktiver Auftaktgegner. Das letzte Spiel gegen sie hier Anfang Juni haben wir gewonnen. Wir werden alles daran setzen, das am 1. Spieltag der neuen Saison zu wiederholen."

Am Freitag veröffentlichte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die kommende Spielzeit. Den Auftakt machen am Freitag, 18. September, der Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf und Jahn Regensburg gegen den FC Nürnberg (beide 18.30 Uhr).

Heimspiele gegen Fortuna Düsseldorf und SC Paderborn

Auf den VfL warten in der Hinrunde unter anderem Heimspiele gegen die Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf (27. bis 30. November) und SC Paderborn (11. bis 13. Dezember). Kurz vor Weihnachten empfängt Bochum noch den FC Heidenheim (18. bis 21. Dezember), der in der Bundesliga-Relegation an Werder Bremen scheiterte.

Unklar ist noch, ob und welche Spiele mit Zuschauern angesichts der Corona-Pandemie stattfinden können. Die 36 Profiklubs arbeiten derzeit an Konzepten. Auch der VfL befindet sich im Austausch mit den Behörden.

Unmittelbar nach dem Jahreswechsel trifft der VfL Bochum zu Hause auf den SV Darmstadt (2. bis 4. Januar.). Die Rückrunde beginnt Ende Januar mit dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (26. bis 28. Januar). (lo)