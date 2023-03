Sonderspielrunde: VfL Bochum U17 trifft wieder auf den BVB

Bochum. Die U19- und U17-Teams des VfL Bochum bekommen weitere Spielpraxis. Die Gruppen für die Sonderspielrunde des DFB stehen fest.

Mit den Spielen am vergangenen Sonntag endete für die U19 und die U17 des VfL Bochum die einfache Punkterunde in der Bundesliga. Damit die jungen Akteure weitere Spielpraxis bekommen, wird es eine Sonderspielrunde geben. Sie beginnt Ende März, Anfang April. Nun wurden die Gruppen eingeteilt.

Die U19 des VfL Bochum mit Trainer Heiko Butscher trifft in ihrer Vorrundengruppe auf den MSV Duisburg, den SC Preußen Münster und den SV Meppen. Für die U17 des VfL mit Trainer Simon Schuchert geht es gegen den SC Fortuna Köln, den FC Hennef, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Gespielt wird in zwei Phasen. In der Vorrunde (Phase 1) werden die Teams in Vierer- beziehungsweise Fünfergruppen eingeteilt. Dabei berücksichtigt die DFB-Fachgruppe Jugendspielbetriebe regionale Aspekte, will damit für möglichst attraktive Paarungen bei gleichzeitig kurzen Fahrtstrecken zwischen den Spielorten sorgen. Die Gruppen werden nach Ende der Bundesligasaison erstellt.

In den Gruppen spielen die Mannschaften jeweils einmal gegeneinander. Klubs, die an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft 2023 teilnehmen, überspringen die Vorrunde und steigen direkt in der Hauptrunde (Phase 2) ein. Hier treffen sie in „Liga A“ auf die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppenphase. Die Dritt-, Viert- und Fünftplatzierten spielen in „Liga B“ in einer einfachen Runde die Plätze aus.

U17

B. Dortmund - VfL 2. April

VfL - Hennef 16. April

Mönchengladbach - VfL 23. April

VfL - F. Köln 30. April

U19



P. Münster - VfL 26. März

VfL - Meppen 2. April

Duisburg - VfL 16. April

