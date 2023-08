Frauenfußball Regionalliga So wollen VfL Bochums Frauen gleich an die Spitze stürmen

Bochum. Regionalligist VfL Bochum will beim SSV Rhade den ersten Schritt zum Aufstieg schaffen. Zwei Top-Spielerinnen fallen aus. Das sagt die Trainerin.

Nach ihrem glatten 7:0-Sieg im Westfalen-Pokalspiel am Sonntag gegen den SC Enger bleibt den Fußballerinnen des VfL Bochum nicht viel Zeit zur Regeneration. Denn schon am Donnerstag steht das Eröffnungsspiel der Regionalliga West für sie an. Der erste Gegner auf dem Weg zum großen Ziel Aufstieg ist der SSV Rhade (24. August, 19.30 Uhr, Dillenweg in Dorsten).

Obwohl der VfL Bochum in der Vergangenheit bereits mehrmals in Testspielen gegen den Aufsteiger SSV Rhade angetreten ist, herrscht noch ein gewisse Unsicherheit bei Bochums Trainerin Kyra Malinowski über die Stärke des Gegners: „Rhade ist schwer einzuschätzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie von Anfang an Druck ausüben werden. Möglich ist jedoch auch, dass sie sich defensiv verhalten und auf Konter lauern. Wir sind jedoch auf verschiedene Szenarien vorbereitet und müssen in der Lage sein, einfache Lösungen zu finden.“

Drei Punkte in Rhade zum Saisonstart sind das erklärte Ziel von VfL Bochums Trainerin Kyra Malinowski. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Der VfL Bochum ist fit: Zwei Pokalsiege, starke Leistung gegen den MSV

Dass der VfL dazu in der Lage ist, hat er in der vergangenen Englischen Woche bewiesen. Im DFB-Pokal gelang ein 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Fortuna Köln, in Runde zwei freut sich der VfL nun aufs Derby gegen die SGS Essen (9. bis 11. September). Im Testspiel gegen Bundesligist MSV Duisburg gab es ein achtbares 1:4, einen Tag darauf erneut der Pokalerfolg, diesmal auf Westfalenebene: Das Team ist fit, es ist bereit.

Pia Rybacki und Ann-Sophie Vogel fallen aus

Gegen Rhade werden allerdings die Stammkräfte Pia Rybacki und Ann-Sophie Vogel ausfallen. Unklar ist auch, ob Anna-Luisa Figueira Marques mit von der Partie sein wird, da noch nicht feststeht, ob sie rechtzeitig von ihrem Einsatz in der portugiesischen U19-Nationalmannschaft zurückkehrt.

Höchste Priorität für das erste Saisonspiel hat laut Kyra Malinowski, die drei Punkte mit nach Bochum zu bringen. „Unser Ziel ist es, es Rhade so schwer wie möglich zu machen. Ähnlich wie im letzten Jahr wollen wir unbedingt stark in die Saison starten“, sagt Malinowski.

