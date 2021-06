So plant der VfL Bochum die Bundesliga-Vorbereitung

Bochum. Der VfL Bochum spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Am Mittwoch veröffentlichte der Zweitliga-Meister seinen Sommerfahrplan.

Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum startet am 28. Juni (11.00 Uhr) in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 29./30. Juni stehen Leistungstests auf dem Programm. Das erste Testspiel bestreitet der VfL am 10. Juli (13.30) gegen den Drittligisten SC Verl. Die Westfalen halten zudem vom 18. bis 25. Juli ein Trainingslager in Südtirol mit zwei Testspielen ab. (fs mit sid)

Der Sommerfahrplan des VfL Bochum in der Übersicht:

28.06.2021, 11:00 Uhr: Trainingsauftakt, Trainingsgelände am Vonovia Ruhrstadion

29./30.06.2021: Leistungstests (nicht öffentlich)

10.07.2021, 13:30 Uhr: Testspiel: VfL Bochum 1848 - SC Verl

18.07.-25.07.2021: Trainingslager in der Ferienregion Kronplatz, Hotel Windschar, Ulrich-von-Tauffers-Str. 3, I – 39030 Gais, Südtirol (zwei Testspiele geplant)

06.-09.08.2021: 1. Runde DFB-Pokal 2021/22

13.-15.08.2021: Bundesliga Saison 2021/22, 1. Spieltag

